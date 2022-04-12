ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى خيارات التمويل الفعلية والنشطة بشكل أسرع من داخل نظام "مايكروسوفت داينامكس 365" (Microsoft Dynamics 365 )

لندن، المملكة المتحدة- أعلنت "فيناسترا" اليوم عن إبرام شراكة في إطار "الخدمات المصرفية كخدمة – BaaS" مع شركة "مايكروسوفت" لتقديم خيارات إقراض جديدة لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة - وهو قطاع يعاني من نقص شديد من حيث الوصول والاستفادة من خدمات التمويل. وبموجب هذه الشراكة، سيكون بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تستخدم نظام مايكروسوفت داينامكس 365" (Microsoft Dynamics 365) ،الوصول إلى عروض التمويل النشطة والاستفادة منها من دون مغادرة منصة إدارة الأعمال الخاصة بها.

وبهذه الخطوة، سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على خدمات تمويل ذات صلة وثيقة باحتياجاتهم وتنطوي على منافع قيّمة بطريقة سلسة وخالية من أي تعقيدات. وعلى هذا النحو، يستطيع المستخدمون تحقيق اقصى استفادة من خيارات الإقراض المتاحة في نظام "مايكروسوفت داينامكس 365" وبمجرد قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة بقبول التمويل، يقوم النظام باستخدام المعلومات المخزنة مسبقاً من قبل إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل نظام "مايكروسوفت داينامكس 365"، مما يجعل من السهل عليهم التقدم بطلب الحصول على التمويل. إن القدرة على تزويد البنوك بمعلومات إضافية، تشمل على سبيل المثال سجلات الذمم المدينة والدائنة، ستلعب دوراً محورياً في تحسين قرارات الإقراض، ووقت الدفع النقدي للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أن شبكة "فيناسترا" الواسعة، التي تضم أكثر من 5,000 مؤسسة مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ستتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى خيارات التمويل الأكثر ملاءمة وقيمة لهم لتلبية احتياجات محددة لشركاتهم.

وبهذه المناسبة، قال أنجوس روس، المسؤول الرئيسي للإيرادات، "الخدمات المصرفية كخدمة - BaaS" في "فيناسترا"، "من دواعي سرورنا البالغ أن نقدم حل تمويل إضافي ينطوي على قدرات هائلة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عملية الحصول على رأس المال، وعروض التمويل التنافسية القوية في وقت أقل." وأضاف بالقول، "إن مزايا الإقراض المتاحة من خلال نظام "مايكروسوفت داينامكس 365" تعزز من

ريادة وحضور "فيناسترا" في مجال التمويل المفتوح والمضمّن (المدمج). كما أنه يُبرز بوضوح تام الفائدة الكبيرة التي سيجلبها التمويل المضمّن والإطاري للقطاع والمجتمعات المتواجدة فيه. نحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الطويل الأمد مع "مايكروسوفت" والعمل عن كثب على هذه المشاريع وغيرها من المشاريع المستقبلية ذات التأثير الإيجابي الملموس ".

وقال بيل بوردن، نائب رئيس قسم الخدمات المالية العالمية للشركات لدى "مايكروسوفت "، "نحن سعداء لتوسيع نطاق علاقتنا مع "فيناسترا" وتوطيدها بشكل أكبر لتوفير منافع قيّمة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد بمثابة الركيزة الأساسية لخلق فرص العمل في الاقتصاد العالمي." وخلص إلى القول، "من خلال ضمان الوصول الآمن إلى الخدمات المالية الرئيسية في إطار نظام "مايكروسوفت داينامكس 365"، سيتمكن عملاؤنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول بشكل أسرع وأكثر ملاءمة إلى خيارات التمويل ورأس المال الذي يحتاجون إليه لنمو وازدهار شركاتهم."

سيتم دمج وتوحيد حل التمويل المُضمّن للشركات الصغيرة والمتوسطة من "فيناسترا" المتوفر على نظام "مايكروسوفت داينامكس 365" مع واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من خلال منصةFusionFabric.cloud الخاصة بشركة "فيناسترا". ويتوقع بدء التشغيل الفعلي للحل خلال صيف هذا العام، مع التركيز مبدئياً على العملاء في أمريكا الشمالية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن فيناسترا:

تقوم فيناسترا ببناء منصة مفتوحة تعمل على تسريع التعاون والابتكار في الخدمات المالية ، لخلق تجارب مصرفية أفضل للأفراد والشركات والمجتمعات. وتمتلك فيناسترا مجموعة من اوسع برامج الخدمات المالية والتي تدعم تقديم فيناسترا لهذه التكنولوجيا للمؤسسات المالية من جميع الأحجام في جميع أنحاء العالم بما في ذلك 90 من أفضل 100 بنك في العالم. ويجمع النهج البناء المفتوح لدي فيناسترا عددًا من الشركاء والمبتكرين، والتي تساعد علي رسم الطريق تتم بها تطوير التطبيقات ونشرها واستهلاكها في الخدمات المالية لتتلائم مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء. تعرف على المزيد على موقع finastra.com

لمزيد من الاستفسارات الرجاء التواصل مع

طيف صالح

غولن للعلاقات العامة Tsaleh@golin-mena.com