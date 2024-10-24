برشلونة، اسبانيا: أعلنت شركة GE Aerospace (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GE) عن توقيع اتفاقية خدمات مدتها 10 سنوات بملايين الدولارات مع طيران الإمارات لدعم نظام إدارة الأحمال الكهربائية على أسطول طائراتها طراز "بوينج 777" (B777). وتدعم مرافق GE Aerospace في تشيلتنهام في المملكة المتحدة الاتفاقية. وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات "بوينج 777" في العالم بأسطول يضم 143 طائرة.

وتساعد أنظمة إدارة الأحمال الكهربائية الطائرات على العمل بشكل أكثر أماناً وكفاءة من خلال تحسين إدارة وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء الطائرة.

وقال أحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في طيران الإمارات: "يشكل تحسين كفاءة العمليات وتوافر الطائرات وزيادة الكفاءة وتعزيز السلامة، الأساس الذي نعتمد عليه في دعم أسطولنا في طيران الإمارات، وهو ما يضمن تقديم تقديم تجربة متميزة ومتسقة لعملائنا. وتواصل شركة GE Aerospace تأكيد فهمها العميق لمتطلباتنا، عبر دمج أحدث التقنيات بشكل متكامل، مما يمكّننا من تحقيق أفضل أداء لأسطول طيران الإمارات من طراز بوينج 777".

من جانبه، قال سليم مسلم، نائب الرئيس الإقليمي لقسم الدفاع والأنظمة في شركة GE Aerospace في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: "تمثل هذه الاتفاقية برنامجاً للخدمات يتسم بالمرونة، ويهدف لخفض تكاليف التشغيل وتعزيز توافر الطائرات. ونعتزم تزويد طيران الإمارات بحلول الخدمات التي تناسب احتياجاتها بما يمكنها من التركيز على أعمال تشغيل ودعم ناقلة عالمية سريعة النمو".

وسيوفر البرنامج لأسطول طيران الإمارات من طائرات "بوينج 777" حلاً محسناً لدعم الطائرات طيلة عمرها الافتراضي، ويشمل الإصلاحات، والاحتفاظ بالمخزون، وإدارة المخزون، وإدارة البرنامج، ومراقبة الشكل العام، ومراقبة التغيير الهندسي، والتوثيق الفني، وإدارة التقادم، وتحليل اتجاهات الموثوقية. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم دمج مخزون GE Aerospace في دبي مع طيران الإمارات وتخزينه في منشأة طيران الإمارات. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز توافر المخزون وتحسين أوقات التسليم، وبالتالي رفع مستويات الخدمة.

وقامت شركة GE Aerospace بتطوير عدد من برامج إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة والخدمات اللوجستية القائمة على الأداء في إطار الخدمات التي تقدمها. وجاء تصميم مكونات البرنامج لتلبية متطلبات العميل المحددة، مثل تحسين توفر الأجزاء، وتقصير سلسلة التوريد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض تكاليف دورة الحياة.

وتستند هذه الاتفاقية إلى عقود من التعاون بين GE Aerospace وطيران الإمارات. وقد تعاونت الشركتان منذ فترة طويلة في قطاع الطيران، بدءاً من طلبات محركات الطائرات الكبرى وعقود الخدمة طويلة الأجل، إلى رحلات اختبار الوقود المستدام للطائرات، وتبني برامج الطيران التي تقلل الانبعاثات من GE Aerospace، وتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في الإمارات لأسطول طيران الإمارات، وإنشاء مركز الشرق الأوسط للتكنولوجيا، وهو مركز ابتكاري يعالج تأثير الظروف الحارة والقاسية على محركات الطائرات من طيران الإمارات وشركات الطيران الأخرى في المنطقة.

نبذة عن شركة GE Aerospace

تعد شركة GE Aerospace، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (GE)، مزوداً عالمياً رائداً لمحركات الطيران، ومكونات الطائرات وأنظمتها. وتمتلك الشركة محفظة واسعة بأكثر من 44,000 محرك طائرة تجارية و26,000 محرك طائرة عسكرية. وتمتلك الشركة فريق عمل عالمي يضم 52,000 موظف يواصلون العمل والابتكار والتعلم بالاعتماد على إرث راسخ يمتد لما يزيد عن قرن من الزمان. وتلتزم GE Aerospace بتشكيل معالم مستقبل الرحلات الجوية، والتحليق بالمسافرين إلى وجهاتهم المنشودة بأمان. لمزيد من المعلومات حول ماهية الدور الاستثنائي لشركة GE Aeropsace وشركائها في دعم حاضر ومستقبل قطاع الطيران، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.geaerospace.com.

نبذة عن طيران الإمارات

من مركزها العالمي في دبي، تخدم طيران الإمارات العملاء في ست قارات، وتقدم خدمات النقل الجوي عالية الجودة وتسهل حركة السياحة والتجارة. وتشغّل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من الطائرات عريضة البدن من طرازي البوينج 777 والإيرباص A380، وتوفر مقصورات فسيحة ومزايا مميزة على متن الطائرة مثل الشاور سبا والصالون الجوي، ونظام الترفيه الجوي ice المتوفر في جميع المقاعد على متن أسطولها، والذي تصدر جوائز "الأفضل في الأجواء". وتركز جهود طيران الإمارات البيئية على ثلاثة مجالات: الحد من الانبعاثات، والاستهلاك المسؤول، وحماية الحياة البرية والموائل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.emirates.com.

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