ايدج و"كالدس" تتعاونان على دمج مجموعة من الأسلحة الذكية إماراتية الصنع في طائرة B-250 الهجومية الخفيفة محلية الصنع

أبوظبي، وقعت ايدج، المجموعة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة "كالدس"، المزود الرائد للجيل التالي من الطائرات والأنظمة الجوية والأرضية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم في معرض دبي للطيران لدمج حلول ايدج من الذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الانزلاقية الموجهة في الطائرة الهجومية الخفيفة من طراز B-250 ومنصات "كاليدوس" الأخرى.

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة ايدج: "يحدونا الفخر بالعمل مع "كالدس" في هذه المبادرة التكاملية، وتوفير أسلحة ذكية عالية التقنية للمستخدمين النهائيين لطائرات B-250. وستوفر هذه الفرصة مجموعة من الحلول الهجومية الدقيقة متعددة الاستخدامات، كما ستعزز قدرات B-250 همتعددة المهام. كما نتطلّع قدماً إلى تقديم طائرة هجومية خفيفة مسلحة ديناميكية ومتقدمة تم تصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إلى جانب تنمية آفاق التعاون مع "كالدس" في المستقبل".

وتمثل مذكرة التفاهم جهداً كبيراً تبذله الشركتان نحو تنمية قطاع صناعة الطيران في دولة الإمارات، وتمهيد الطريق أمام الحلول المستقبلية المصنعة في دولة الإمارات .

وقال خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة كالدس: “نفخر بالتعاون مع مجموعة ايدج فيما يخص بدمج الأسلحة الذكية في الطائرة الهجومية الخفيفة المتقدمة من طراز B-250، والتي تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل من قبل "كالدس"، الشركة الوطنية الإماراتية ومقرها أبوظبي حيث تقدم الشركة حُلولًا ومنتجات أرضية . وتعتبر الطائرة الهجومية الخفيفة B-250 طائرة رقمية رائدة، مما يتيح الدمج العميق السهل للأسلحة الذكية في نظام مهام الطائرة. ويسمح هذا الدمج العميق بتنفيذ المهام المختلفة للهجمات في الوقت الفعلي".

وتشمل الأسلحة الذكية المخصصة للدمج، من هالكن الشركة التابعة لـ ايدج والرائدة إقليميًا في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة وغيرها، عائلة ديزيرت ستينغ من الأسلحة الانزلاقية الموجهة وعائلة ثاندر من الذخائر الموجهة بدقة قصيرة المدى والفعالة من حيث التكلفة.

وتجدر الإشارة أن طائرة كالدس من طراز B-250 هي طائرة هجومية خفيفة ذات محرك واحد توربيني ومقعد مترادف، وتتميز بقدرات متعددة المهام مثل الدعم الجوي المباشر، والدعم الجوي المستمر، والاستخبارات والاستطلاع والمراقبة، ومكافحة التمرد، والتدريب الأساسي والمتقدم.

ويمكن لزوار معرض دبي للطيران زيارة ايدج ومحفظة شركاتها في الجناح الداخلي 520 والجناح الخارجي S49 في دبي وورلد سنترال.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

نبذة عن كالدس

كالدس هي شركة متخصصة في تطوير وتصنيع تكنولوجيا الدفاع وتقدم حلولاً متطورة تركز على المهام وفعالة من حيث التكلفة. وتتراوح خبرة كالدس بين تحديد المتطلبات والتصميم والهندسة بالإضافة إلى الاختبار والتصنيع وتكامل الأنظمة. وتقوم الشركة أيضاً بتطوير قدرات هندسة النظم الداخلية، بما في ذلك تصميم ومكاملة النظم، بدءاً من التحليل وحتى إدارة المهمة بأكملها. وفي السنوات المقبلة، التزمت كالدس بالقيام بلعب دور رئيسي في المنطقة في ما يتعلق بتطوير أنظمة الفضاء الجوي والأرضي.