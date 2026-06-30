مسقط، سلطنة عمان؛ أعلنت "فندي كازا" و "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن إطلاق فلل Azure ذات الواجهة البحرية ضمن مجتمع "عايدة" الراقي في مسقط، وهي مجموعة حصرية من القصور الفاخرة التي تحمل تصاميم داخلية من إبداع "فندي كازا" وتتمتع بإطلالات استثنائية من فوق القمم المطلة على البحر. ويُعد "عايدة"، الذي تطوره "دار جلوبال"، واحداً من أكبر وأرقى مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات على مستوى العالم.

وتضم فلل Azure الجديدة 19 قصراً فاخراً صُممت بعناية فائقة وفق أرقى المواصفات، وتوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ، فيما تجسد بصمة "فندي كازا" المميزة من خلال حرفيتها الإيطالية الرفيعة وتصاميمها الراقية. وتقع هذه القصور ضمن مجتمع "عايدة" الفاخر والمسوّر، الذي يرتفع 130 متراً فوق سطح البحر، ويحيط به مزيج فريد من الأودية الصخرية والشواطئ البكر والمناظر الطبيعية الخلابة للساحل العُماني، مع إمكانية الوصول الحصري إلى "نادي ترامب الدولي للجولف" الجديد.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال":

"يجسّد إطلاق فلل Azure المطلة على الواجهة البحرية، والمزودة بتصاميم داخلية تحمل توقيع ’فندي كازا‘ ضمن مشروع ’عايدة‘، التزام ’دار جلوبال‘ باستكشاف الفرص العقارية القيّمة واستثمار إمكاناتها في الأسواق الواعدة. ويشهد قطاع العقارات الفاخرة في السلطنة مرحلة تحول لافتة، مدفوعاً بتنامي إقبال المستثمرين على الخيارات السكنية الراقية، إلى جانب المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز تدفقات الاستثمار إلى السلطنة. وتساهم شراكتنا مع ’فندي كازا‘ في إضفاء رؤية تصميمية إيطالية عالمية المستوى على هذا المشروع، بما يرتقي بمعايير الحياة الفاخرة في مسقط. ومن خلال هذا التعاون، نواصل تعزيز مكانة ’عايدة‘ كبوابة استراتيجية للمستثمرين العالميين الباحثين عن قيمة طويلة الأمد، وعوائد مرتبطة بأسلوب الحياة، وتميز قائم على التصميم في المنطقة."

تتألق فلل Azure بموقعها الفريد الذي يكشف عن إطلالات بحرية بانورامية آسرة، لتوفر مستوى استثنائياً من الخصوصية والعزلة في بيئة حصرية صُممت خصيصاً لقلة مختارة من السكان الباحثين عن تجربة معيشية تجمع بين الفخامة والرقي.

وتجسّد هذه القصور العصرية أسلوب الحياة الساحلية الراقية، حيث توفر ملاذاً حصرياً يجمع بين الهدوء والفخامة في أجواء تنبض بالخصوصية. وتضم كل فيلا، بفضل مساحاتها الواسعة، مرافق خاصة تشمل مسبحاً خارجياً وصالة رياضية مجهزة بأحدث التقنيات، فيما تتزين بتشكيلة من الأثاث والتفاصيل الداخلية التي تحمل بصمة "فندي كازا" المميزة، والتي تمزج بين الأناقة المعاصرة والحرفية الإيطالية الاستثنائية، مع عناية دقيقة بكل عنصر من عناصر التصميم والتشطيب.

وتمثل فلل Azure أول تعاون بين "فندي كازا" و"دار جلوبال" في مشروع سكني فاخر، ما يشكل خطوة نوعية في سوق العقارات الفاخرة بسلطنة عُمان، لكونه أول مشروع تطوير عقاري في السلطنة يضم تصاميم داخلية تحمل توقيع علامة متخصصة في التصميم تابعة لدار أزياء عالمية مرموقة.

يمتد مشروع "عايدة" على مساحة تتجاوز 4.3 ملايين متر مربع، ويستهدف المستثمرين والمشترين الدوليين، حيث يجمع بين الطبيعة الفريدة والفخامة وأسلوب الحياة العصري. ويضم المشروع مجموعة من الفنادق العالمية، وملعب غولف مكوّناً من 18 حفرة، ونادياً حصرياً للأعضاء، إلى جانب مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية التي تشمل الفلل والشقق الفاخرة.

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"فندي"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال وتوفير الثقة والخبرة العالية المتخصصة، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية وتعزيز الجاذبية العالمية لكل وجهة.

وتتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية، التي تضم 4200 وحدة سكنية ما بين مكتملة وقيد الإنشاء، المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk .

نبذة عن :FENDI Casa

تأسست FENDI Casa عام 1987، لتجسّد رؤية دار FENDI لأسلوب الحياة الراقي، وتُعد اليوم إحدى العلامات التي تطوّرها Luxury Living Group، الشركة الرائدة عالميًا في تصميم وإنتاج وتوزيع الأثاث الفاخر لعدد من أبرز العلامات التجارية العالمية، والتابعة لمجموعة .Haworth Lifestyle

وتعكس مجموعات FENDI Casaالحرفية الإيطالية الرفيعة، والابتكار الإبداعي، والأناقة الراقية، حيث تنقل إرث الدار العريق إلى عالم التصميم الداخلي بأسلوب يجمع بين الفخامة الخالدة والرؤية المعاصرة.

وتتوفر مجموعات FENDI Casaحول العالم من خلال شبكة متاجرها الحصرية، وشركاء البيع المختارين، إلى جانب استوديوهات التصميم الداخلي والهندسة المعمارية.

www.fendicasa.com

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