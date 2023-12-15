دبي/نيويورك - أعلنت شركة أزيموت، مجموعة إدارة الأصول العالمية، أنها عينت مايكل شيدوسكي(Michael Shedosky)، الذي كان يعمل لدى بنك مورجان ستانلي، ليتولى منصب العضو المنتدب ومسؤول الاستثمارات التنفيذي المشارك لوحدة الأسواق الخاصة في شركة أزيموت أولترناتيف كابيتال بارتنرز (Azimut Alternative Capital Partners) التابعة لأزيموت ويقع مقرها بالولايات المتحدة.

قبل تعيين شيدوسكي في بنك مورجان ستانلي، عمل في شركة وفرة، وهي شركة استثمارية تملك 32 مليار دولار أمريكي وتدعمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت. كما أنه شارك في تأسيس منصة حصص الشركاء المتضامنين (GP Staking) التابعة لشركة الوفرة و شارك في لجنة الاستثمار التي اعتمدت 23 استثمارًا في حصص الشركاء المتضامنين تمثل أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي من رأس المال المستثمر خلال فترة عمله. ساعد شيدوسكي أيضًا في تأسيس شركة دايال كابيتال بارتنرز (Dyal Capital Partners)، حيث كان يعمل آنذاك جنبًا إلى جنب مع جيفري براون، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي ومسؤول الاستعلامات التنفيذي المشارك في شركة أزيموت أولترناتيف كابيتال بارتنرز.

علاوة على ذلك، انضم بريان فاريل إلى فريق العمل في أولترناتيف كابيتال (Brian Farrell) بارتنرز في نيويورك ليتولى منصب مدير تنفيذي، لكن قبل انضمامه إلى أولترناتيف كابيتال بارتنرز، كان فاريل مديرًا تنفيذيًا في فريق الحلول المالية للشركاء المتضامنين إلى جانب شيدوسكي ببنك مورغان ستانلي، حيث كان مسؤولاً عن تنفيذ استثمارات حصص الشركاء المتضامنين في شركات الأسواق الخاصة. قبل انضمام فاريل للعمل في مورجان ستانلي، كان يشغل منصب مدير في شركة وفرة، حيث عمل أيضًا بشكل مباشر مع السيد شيدوسكي.

تأسست أولترناتيف كابيتال بارتنرز في نوفمبر 2019 لشراء حصص ملكية في شركات تدير أصولًا في الأسواق الخاصة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والبنية التحتية، والعقارات. سيعمل شيدوسكي في منصبه الجديد تحت إشراف براون، وسيكون مسؤولاً عن تحديد مصادر استثمارات جديدة في أعمال حصص الشركاء المتضامنين في أولترناتيف كابيتال بارتنرز وتقييمها وتنفيذها.

قال جيفري براون: "أنا شخصياً أرحب بفرصة العمل مع مايك مرة أخرى بعدما عملنا معًا في دايال. إنه من كبار الرواد الأكثر خبرة واحترامًا في مجال استثمار حصص الشركاء المتضامنين."

أضاف مايكل شيدوسكي: "تندرج حصص الشركاء المتضامنين في فئة الأصول الفريدة ذات الإيرادات المرتفعة المتكررة وهوامش الربح العالية وفرص النمو طويل الأجل في الأسواق الخاصة. يسعدني الانضمام إلى أزيموت لتشكيل شراكات استراتيجية مع شركاء متضامنين في عمليات استحواذ ونمو وفي مجالات البنية التحتية والعقارات والائتمان الخاص في السوق المتوسطة الدنيا التي تعاني من نقص الخدمات".

أكملت أولترناتيف كابيتال بارتنرز خمسة استثمارات في حصص الأقلية في شركات الأسواق الخاصة التي تدير إجماليًا أكثر من 20 مليار دولار أمريكي. تتيح أزيموت لعملائها العالميين إمكانية الحصول على منتجات السوق الخاصة بشركة أولترناتيف كابيتال بارتنرز والشركات التابعة لها، مما يوفر القدرة على تنويع الأصول الخاضعة للإدارة.

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نبذة عن أزيموت

أزيموت مجموعة عالمية مستقلة تعمل في مجال إدارة الأصول، ويتنوع عملاؤها بين المؤسسات والأعمال الخاصة والشركات، ولها حضور في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. كما أن أزيموت شركة عامة مدرجة في بورصة ميلانو (AZM.IM)، وهي شركة رائدة في إيطاليا ولها فروع في 18 دولة حول العالم، وتدير ما يقرب من 95 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة. تضم مجموعة أزيموت حاليًا أكثر من 1400 موظف، منهم أكثر من 200 متخصص في الاستثمار.

تغطي أزيموت في الولايات المتحدة كلاً من الأسواق الخاصة والعامة، حيث تركز شركة أولترناتيف كابيتال بارتنرز والشركات التابعة لها على إدارة الأسهم الخاصة ومنتجات الديون الخاصة، وتُعد شركة كينيدي كابيتال مانيدجمنت (Kennedy Capital Management)، التابعة لشركة أزيموت، من الشركات الرائدة في مجال منتجات الأسهم الأمريكية الصغيرة والمتوسطة.

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