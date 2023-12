يخضع الترخيص لاستيفاء شروط ما قبل التشغيل والتأهل للحصول على الموافقة التشغيلية

سيتيح الترخيص لشركة "إنجن ستارتر" (Enjinstarter) البدء في تشغيل "آيا" (AYA)، منصة الإطلاق التي تركز على المناخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة Web 3 Innovations FZE (التي يتم تداول أسهمها تحت اسم "آيا" AYA)، التابعة لشركة "إنجن ستارتر" (Enjinstarter)، الشركة الرائدة في مجال إطلاق تقنيات "الويب 3" والاستشارات، عن حصولها على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، لتقديم خدمات إدارة الأصول الافتراضية والاستثمار. من شأن الترخيص أن يبقى غير قابل للتشغيل بانتظار وفاء الشركة بجميع الشروط المتبقية ومتطلبات التوطين المحددة التي تفرضها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، على أن تتمكن بعدها من مباشرة عملياتها، رهناً بشروط إعادة التحقق والحصول على الموافقة التنظيمية.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال براكاش سوموسوندرام ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "إنجن ستارتر" (Enjinstarter) ومؤسسة "آيا" (AYA Foundation): "إنه يوم هام بالنسبة إلى ’آيا‘ (AYA) وإنجاز كبير بالنسبة لنا. يشكّل حصولنا على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) دليلاً على التزامنا الراسخ بمتطلبات الترخيص التي تفرضها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، في الوقت الذي نقوم فيه بتسخير تقنيات ’الويب 3‘ (Web3) للمساعدة في سد النقص في التمويل المرتبط بالمناخ." وأضاف: "نحن ممتنون للغاية لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لاعتمادها مقاربة قائمة على التعاون من أجل فهم أعمالنا بشكل أفضل، وعملها معنا عن كثب طوال مرحلة تقديم طلب الترخيص. لقد أصبحنا الآن على أهبة الاستعداد لاستخدام الموافقة على الترخيص من أجل تسريع عملية الإعداد التشغيلي وتحقيق التأثير المرجو، فور الانتهاء من المتطلبات التنظيمية المتميزة".

من المقرر أن تبدأ "إنجن ستارتر" (Enjinstarter) قريباً في تشغيل "آيا" (AYA)، منصة الإطلاق التي تركز على المناخ، التي تهدف إلى دعم الجيل التالي من الابتكارات في مجال الاستدامة. ستكون منصة "آيا" (AYA) بمثابة جسر للتمويل الأخضر، وستتولى ربط المستثمرين الأفراد والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين المؤسسيين بالشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مثل إعادة التحريج، والائتمانات الصديقة للطبيعة، والحفاظ على أشجار المانغروف، والزراعة المستدامة. كما سيزوّد الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى التقنيات المبتكرة وخدمات حاضنات الاستثمار. تضمّ "آيا" (AYA) مجموعة من المشاريع من قبيل (UCO Network)، وهي منصة تعمل على تحسين عملية جمع ومعالجة وتجارة زيت الطهي المستعمل، فضلاً عن مكافأة التدابير المسؤولة في مجال حماية البيئة، وغيرها من المشاريع القائمة على الطبيعة التي تتطلع إلى الاستفادة من تقنيات "بلوك تشين" و"الويب 3" (Web3) لدعم العمل المناخي.

باعتبارها واحدة من أولى مبادراتها، تتعاون "آيا" (AYA) مع شركة "ذا ستوري جروب" (The Storey Group) الاستشارية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في حملة تهدف إلى زراعة أشجار القرم (المانغروف) في دبي. وفي إطار المبادرة، سيتمّ زرع شجرة قرم باسم كل من ينضم إلى مجتمع "آيا" (AYA)، على أن يتم تزويده بشهادة رقمية تحمل الإحداثيات الدقيقة لموقع الشجرة.

من جانبه، قال فاسيه أحمد، المدير الإداري لشركة "إنجن ستارتر الشرق الأوسط" (Enjinstarter MENA): "في إطار مساهمتها في المعركة ضد تغير المناخ، تتمثّل مهمة ’آيا‘ (AYA) الأساسية في توسيع نطاق وتيرة الابتكار والعمل المناخي." وأضاف: "نحن نتطلع إلى العمل مع المؤسّسين والمشاريع التي تقدم اقتراحات فريدة تتماشى مع مجالات تركيزنا الرئيسة، ومساعدتهم على بناء هوية منتجاتهم، وزيادة رأس المال، وإطلاق مشاريعهم. لدينا بالفعل مشاريع في طور الإعداد ونتطلع إلى العمل معهم."

يتزامن هذا الإعلان مع مشاركة "إنجن ستارتر" (Enjinstarter) في مؤتمر الأطراف المعنية بالمناخ "كوب28" (COP28) في دبي، حيث تضطلع بدور حيوي ورئيس. بناء على دعوة من حكومة بالاو، كان سوموسوندرام حاضراً في المنطقة الزرقاء ضمن المؤتمر، للمشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات المتعلقة بالمناخ. وكانت له كلمة رئيسة في منتدى "سي سي فوروم" (CC Forum)، إلى جانب عضو الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، صاحب السمو الملكي الشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان، ورئيس جمهورية بالاو، سورانجل ويبس، والرئيس النيجيري، بولا تينوبو. هذا وقد شارك فاسيه أحمد، المدير الإداري لشركة "إنجن ستارتر الشرق الأوسط" (Enjinstarter MENA) في حلقتي نقاش، حول الشركات الناشئة المستدامة التي تتخذ من الإمارات مقرا لهاً تديرها SustainUAE، وحول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المالية، في إطار النسخة الخاصة من أسبوع أبوظبي للاستدامة في مؤتمر المناخ "كوب28" (COP28).

كما ألقى السيد سوموسوندرام كلمة رئيسة ضمن فعالية The Convergence، وهي فعالية أقيمت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة السنوي بشأن المناخ "كوب 28" (COP28)، استضافها جناح سلوفينيا في المنطقة الخضراء. تضمّن الحدث العرض الأول للفيلم القصير "ذا ريبل" (The Ripple) للمخرج المحلي جمشاد علي، الذي سبق أن نال منحة من "آيا" (AYA) و"مايكو" (myco)، وجمعية دبي للأفلام لإنتاج فيلم عن الاستدامة والتأثير. كما تتعاون "إنجن ستارتر" (Enjinstarter) أيضاً مع The Convergence وحكومة بالاو لانتاج فيلم وثائقي عن الجهود التي تبذلها الدولة الجزرية ضد تغير المناخ.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن زيارة الجناح المخصص لمنصة "آيا" (AYA) ضمن المنطقة الخضراء خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" من 8 إلى 12 ديسمبر.

وأضاف سوموسوندرام: "تشرّفني المشاركة في مؤتمر المناخ الأكثر تأثيراً في العالم وأن أكون بمثابة الصوت الإضافي الذي ينضم إلى المناقشة الجماعية بشأن تغير المناخ. لقد ساهمت نسخة هذا العام من المؤتمر في توفير أفكار واتفاقيات رائدة، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع ذات الصلة بالمناخ، ونتوقع المزيد من الجهود الرائعة خلال الأسبوع الثاني. مع اقترابنا من استقبال عام 2024، يساهم حصولنا على ترخيص سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في تعزيز استعدادنا وقدرتنا على الاضطلاع بدورنا في مكافحة تغير المناخ."

لمحة عن "إنجن ستارتر" (Enjinstarter)

تعدّ "إنجن ستارتر" (Enjinstarter) التي أطلقت في عام 2021، منظومة من الجيل التالي ومنصة إطلاق لمشاريع الألعاب القائمة على تقنية "الويب3" (Web3) الواعدة، والذكاء الاصطناعي والترفيه والمناخ وعالم "الميتافيرس" الافتراضي، ساهمت بدعم 80 شركة منذ إنشائها. في أكتوبر 2023، قامت "إنجن ستارتر" (Enjinstarter) بإطلاق "آيا" (AYA)، وهي منصة إطلاق للماشريع تركز على المناخ ومقرها في دبي. جمعت "إنجن ستارتر" (Enjinstarter) نحو 5 ملايين دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة "أ" مقدّمة من (True Global Ventures 4 Plus). تجدر الإشارة إلى أن الشركة حائزة على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية من سلكة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

"آيا" (AYA): https://linktr.ee/are.you.aware

لمحة عن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA):

تأسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في مارس 2022، بعد تفعيل القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الجهة المختصة المعنية بتنظيم الأصول الافتراضية ونشاطاتها والإشراف والرقابة عليها في كل المناطق في أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التنمية الخاصة والمناطق الحرة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي. تلعب سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية دوراً أساسياً في إنشاء إطار قانوني متطور في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة قطاع الأصول الافتراضية، إلى جانب دعم الرؤية المتمثّلة في إنشاء "اقتصاد بلا حدود".

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.vara.ae.