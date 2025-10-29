مسقط: أعلنت عُمان داتا بارك، المزود الرائد في السلطنة للخدمات المُدارة وحلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني المتقدّم والاستضافة المحلية والذكاء الاصطناعي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة Axway ، الرائدة عالميًا في حلول إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) وحلول التكامل الرقمي، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز تبادل البيانات الآمن وتحقيق التكامل التشغيلي ودعم الابتكار لواجهات برمجة التطبيقات في القطاعين العام والخاص في السلطنة. ومن خلال دمج تقنيات Axway المتقدمة ضمن البنية التحتية الموثوقة لعُمان داتا بارك، ستُسهم الشراكة في تعزيز الابتكار، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتحقيق قيمة رقمية مستدامة للمؤسسات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وحول هذه الشراكة، صرّح المهندس مقبول الوهيبي، الرئيس التنفيذي لعُمان داتا بارك: "نؤمن في عُمان داتا بارك أن التحول الرقمي المستدام يقوم على رؤية واضحة وتعاون استراتيجي وسعي مستمر نحو التميز التقني. وتجسّد شراكتنا مع شركة Axway هذه القناعة، إذ تجمع بين الخبرة العالمية والفهم المحلي لبناء منظومة رقمية آمنة ومهيأة للمستقبل في عُمان. ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على تعزيز قدراتنا في تقديم حلول متقدمة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات والتكامل الرقمي، بل تعكس أيضًا نهجنا القائم على بناء شراكات تخلق قيمة حقيقية في المشهد الرقمي الوطني. ومن خلال التعاون مع شركات تقنية موثوقة على مستوى العالم، تواصل عُمان داتا بارك ترسيخ دورها كمحرّك رئيسي للتقدم الرقمي، بما يتيح لعملائنا الاستفادة من أحدث التقنيات، ويسهم في الوقت نفسه في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الالتزام والابتكار كدعائم للنمو المستدام."

ومن خلال هذه الشراكة، ستتولى عُمان داتا بارك تقديم مجموعة شاملة من منتجات وخدماتAxway ، تشمل حلول إدارة دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات (API) المتقدمة، وتكامل الذكاء الاصطناعي الآمن، وإدارة نقل الملفات، وتبادل البيانات بين الشركات، إلى جانب أدوات التفاعل والتسييل المخصصة للمطورين، وذلك بالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة داخل السلطنة. ويسهم هذا التكامل المحلي في تمكين المؤسسات والجهات الحكومية من تبسيط عمليات التواصل بين الأنظمة المختلفة، وتحديث الأنظمة القديمة، ، وتحليل البيانات بطريقة أكثر فعالية مع مرونة وتحكم أكبر. ومن خلال استضافة هذه الحلول العالمية ضمن البيئة السحابية الآمنة لعُمان داتا بارك، تضمن الشراكة الحفاظ على سيادة البيانات الكاملة والالتزام بأعلى معايير الامتثال، مع تمكين العملاء من تسريع مسيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتهم الرقمية بكفاءة وموثوقية عالية.

إلى جانب المحفظة التقنية لشركة Axway، ستوفر عُمان داتا بارك وصولًا محليًا إلى تراخيص البرمجيات، وحلول البرمجيات كخدمة (SaaS)، والخدمات وبرامج التدريب المهنية التي تمكّن المؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها الرقمية. وتُسهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تعزيز القيمة المضافة المحلية عبر دعم نقل المعرفة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وترسيخ مكانة عُمان كمركز رقمي آمن ومكتفٍ ذاتيًا. ومن خلال ذلك، تؤكد الشراكة الالتزام المشترك بدعم اقتصاد مترابط ومرن، يقوم على أسس الثقة والكفاءة والتعاون.

بصفتها شريكًا تقنيًا موثوقًا، تواصل عُمان داتا بارك تشكيل مستقبل السلطنة الرقمي عبر الجمع بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المستقبلي. وبفضل سجلها الحافل في دعم البنى التحتية الحيوية وتمكين التحول المؤسسي، تواصل الشركة ريادتها في تعزيز تبني الحلول السحابية الآمنة، وتحليل البيانات الذكية، وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة. كما تعكس استثماراتها المستمرة في التقنيات الناشئة وشراكاتها الاستراتيجية التزامها الراسخ ببناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.

