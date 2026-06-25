القاهرة: أعلنت شركة إرادة فاينانس، المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة Axis Pay المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية، بهدف تطوير آليات صرف التمويل للعملاء عبر ربط خدمات الشركة بمنظومة متكاملة من المحافظ الإلكترونية العاملة في السوق المصري.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية إرادة فاينانس لتعزيز بنيتها الرقمية وتبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين تجربة العملاء من خلال حلول أكثر سرعة وكفاءة، إلى جانب دعم جهود الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية.

وبموجب الاتفاق، وفور إتمام حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية، ستتمكن إرادة فاينانس من إتاحة صرف التمويلات عبر مجموعة واسعة من المحافظ الإلكترونية، بما يوفر للعملاء تجربة أكثر سهولة ومرونة، ويتيح الوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين، بما في ذلك غير المتعاملين مع البنوك، مع تسريع إجراءات الصرف ورفع كفاءة تقديم الخدمات.

كما تدعم الشراكة خطط الشركة للتوسع والوصول إلى مزيد من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق الأقل استفادة من الخدمات المصرفية التقليدية، بما يعزز قدرة أصحاب المشروعات على الحصول على التمويل بصورة أكثر سهولة وفاعلية.

وتعكس هذه الخطوة التزام إرادة فاينانس بالاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي في مصر.

وفي هذا السياق، أعرب عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إرادة فاينانس، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تطوير منظومتنا الرقمية وتوسيع قنوات صرف التمويل بما يتيح للعملاء الوصول إلى خدماتنا بشكل أسرع وأكثر مرونة. ونواصل العمل على تبني حلول مبتكرة تدعم أصحاب المشروعات، وتسهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين المزيد من المستفيدين من الوصول إلى التمويل."

وأضاف: "نحرص على التعاون مع شركاء متخصصين في التكنولوجيا المالية لتقديم حلول تواكب احتياجات العملاء وتدعم كفاءة العمليات التشغيلية، بما يعزز قدرتنا على تقديم تجربة أكثر تطورًا واستدامة."

من جانبه أكد جاك ماركو، الرئيس التنفيذي لشركة أكسس باي للمدفوعات الإلكترونية:"نفخر بشراكتنا مع إرادة فاينانس في هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في قطاع التمويل غير المصرفي. توفر منصة أكسس باي لحلول المدفوعات والصرف الجماعي بنية تحتية موحدة تُمكّن المؤسسات المالية من تنفيذ عمليات الصرف بكفاءة وسرعة وأمان من خلال نقطة اتصال واحدة. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، ورفع كفاءة عمليات الصرف، وتقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة لآلاف العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية."

جدير بالذكر أن شركة إرادة فاينانس تأسست عام 2022 كشركة مصرية بالشراكة بين "إي آند مصر" و"الصندوق السيادي المصري" من خلال الصندوق الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة عمرو أبو العزم.

وتقدم الشركة حلولًا تمويلية متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات، مع التركيز على دعم الشباب وتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.

تأسست أكسس باي للمدفوعات الالكترونية (Axis) لتقديم حلول مالية مبتكرة تدعم العمليات الرقمية للمؤسسات والأفراد، وتشمل خدمات الدفع الإلكتروني، المحافظ الالكترونية وتقنيات الحماية المتقدمة للمعاملات المالية. وتستند الشركة في عملها إلى معايير دولية لأمن المعلومات والامتثال، ما يجعلها شريكًا موثوقًا للجهات التنظيمية والعملاء في السوق المصري.

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