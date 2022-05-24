افتتاح أول مركز للابتكار في الحلول التكنولوجية الأمنية

دبي- الإمارات العر بية المتحدة: أعلنت شركة Axis Communications اليوم عن افتتاح مركز Axis Experience Center (AEC) في دبي، أول مركز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يستعرض على نطاق واسع للزائرين حلول الشبكات والحلول الأمنية التي يقدمها المزودين المتخصصين في خدمات المراقبة الرائدة حول العالم، كما يوفر المركز فرصة فريدة للاطلاع على استخدام هذه الحلول في حالات مراقبة حركة المرور في المدينة الذكية والتحكم في السيارة التي تظهر في أجهزة المراقبة وأيضاً حلول المراقبة القابلة للتطبيق.

ويأتي افتتاح المركز الجديد تزامناً مع حملة التي أطلقتها الشركة لتعزيز أعمالها مع العملاء والشركاء في القطاع، والهادفة إلى التفاعل والمشاركة في مواجهة التحديات الأمنية الأكثر إلحاحاً حالياً، كما يعزز المركز خطط الشركة التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد تحقيق أعمالها الريادة في العديد من المدن في مختلف أنحاء العالم منها نيويورك ولندن وهونج كونج وميونخ، وتهدف هذه الخطط إلى وصول الأعمال الرائدة للشركة للمزيد من العملاء في المنطقة الهامة. وقال إتيان فان دير وات المدير الإقليمي لشركة Axis communication في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، "يعكس اختيار دبي لافتتاح هذا المركز الفريد من نوعه ريادتها العالمية في مجال الابتكار والابداع وقد ساهمت الفعاليات المميزة مثل إكسبو 2020، بزيادة Axis من التعاون المثمر. يقدم لنا AEC المساحة والفرصة للمشاركة مع العملاء والشركاء والعمل معا لتصميم وتطوير الحلول التي سنستخدمها لتحقيق المدن والأنظمة الذكية والمستدامة في المستقبل."

وبداية من دخول الزائرين المركز، يستمتع الزائرين برحلة ميدانية حيث يحصلون على فرصة للتعرف على منتجات شركة Axis المختلفة وخدماتها المتعلقة بالفيديو والصوت والتحكم في الوصول المادي والبيانات والتحليلات. ولمساعدة الزائرين على فهم قوة عروض الشركة، فضلاً عن عرضها منتجات قائمة بذاتها، تم دمج حلول Axis مع أنظمة بيئية أوسع في نطاق واسع من حالات الاستخدام.

وعلى سبيل المثال، سوف يحصل الزائرون على فرصة لفهم كيفية استخدام الشبكات من خلال الصوت لردع المجرمين والنشاط غير القانوني عبر رسائل مباشرة ومسجلة مسبقًا أو نشر التعليمات في حالة الطوارئ. كما يمكن للزائرين تعلم كيفية إنشاء حلول المراقبة الشاملة بالفيديو بمساعدة Site Designer Axis، وهي أداة مفيدة تجمع بين التصميم والكفاءة التشغيلية. ومن التجارب التي لا تنسى هي "الغرفة المظلمة" التي تمنح الزائرين فرصة لفهم تطبيقات تقنيات الاستشعار البصرية والحرارية.

ومع تقنيات غرف الاجتماعات والمؤتمرات الحديثة سيعمل AEC مركزًا تدريبيًا وتعليميًا للعملاء والشركاء لحضور عروض توضيحية مباشرة للحلول الحالية، كما يمكنهم التحدث إلى متخصصي التقنيات ب Axis. وعلاوة هي ذلك، سيتم توفير الدورات التدريبية ذات عالية التأثير في المركز، مما يساعد

أصحاب المصلحة في مراقبة الشبكة على تطوير مهاراتهم لمواكبة تلك الصناعة ذات الخطى السريعة. وبالإضافة إلى أنه يمكن للزائرين معرفة المزيد عن كيفية حصولهم على شهادة في أحدث تقنيات فيديو الشبكة من خلال Axis Certifications Program، أو كيفية تطوير برامج للتكامل مع منتجات Axis عند انضمامهم إلى Developer Community Axis.

وأوضح إتيان: " تولى Axis اهتماما كبيرا لعملائها وشركائها، كما تواصل عملها الدؤوب لتطوير ونشر المنتجات والحلول الرائدة في الاسواق ".

وأضاف إتيان: " ويشمل عملنا تدريب وتمكين العملاء من الاستفادة الكاملة من الحلول وتبدأ العملية بفهم احتياجاتهم وتحديد النقاط غير المفهومة المحتملة. ثم تزويد شركائنا وعملائنا بالمعرفة اللازمة التي، عند دمجها مع تقنية Axis، تضع الأساس لعلاقات دائمة ومفيدة للطرفين. AEC يمنحك تجربة خاصة."

#بياناتشركات

- انتهى -

يقع AEC في مجمع أبراج أونكس، جرينز، طريق الشيخ زايد وهو يرحب بالزائرين، عند حصولهم على موعد.

لمزيد من المعلومات عن Axis Experience Center والبحث عن أقرب مركز، يمكن زيارة الموقع الالكتروني center/-experience-www.axis.com/axis.

وللتسجيل للقيام بجولة افتراضية للمركز، مدعومة بالإرشاد الصوتي بخمس لغات مختلفة، رجاء الضغط هنا.

عن Axis Communications

تتيح Axis عالمًا أكثر ذكاءً وأماناً بخلق حلول لتحسين الأمن وأداء الأعمال. وبصفتها شركة تقنية شبكات ورائدة في تلك الصناعة، تقدم Axis أنظمة حلول المراقبة بالفيديو، والتحكم في الوصول، والاتصال الداخلي وأنظمة الصوت. ويتم تعزيزها من خلال تطبيقات التحليلات الذكية ودعمها بتدريب عالي الجودة.

يعمل في Axis ما يقرب من 4000 موظف متخصص في أكثر من 50 دولة وتتعاون مع شركاء تكامل التكنولوجيا والأنظمة في جميع أنحاء العالم لتقديم حلول للعملاء. تأسست Axis في عام 1984 ويقع مقرها في لوند، السويد. لمزيد من المعلومات عن Axis، رجاء زيارة موقعنا الإلكتروني: . www.axis.com.

Media Contact

Nausheen Shamsher

nausheen@procre8.biz