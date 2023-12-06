تشمل الخطوة التالية في إطار استراتيجية الشركة، تعميق خبرات الذكاء الاصطناعي بعد إكمال التدريب التأسيسي على الذكاء الاصطناعي التوليدي لـنحو 100 ألف موظف حول العالم

ستركز ممارسات الذكاء الاصطناعي التوليدي في AWS من شركة تاتا للخدمات الاستشارية على استخدام أطر عمل الذكاء الاصطناعي المسؤولة ومراكز الابتكار PacePort™ الخاصة بها، لتوفير مجموعة شاملة من الحلول والخدمات لكل قطاع صناعي

تعمل فنادق ومنتجعات ويندهام، أكبر شركة امتياز للفنادق في العالم، على توسيع نطاق شراكتها الإستراتيجية مع تاتا للخدمات الاستشارية وAWS لإدارة مسيرة التحول الرقمي الخاصة بها من خلال الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في AWS

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة تاتا للخدمات الإستشارية (المدرجة في بورصة بومباي للأوراق الماليةBSE: تحت الرمز 532540، وفي السوق الوطنية للأوراق المالية NSE تحت الرمزTCS)، ممارسات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها عبر خدمات أمازون ويب AWS، بهدف مساعدة العملاء للإستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في AWS، لتحويل أجزاء مختلفة من سلسلة القيمة وتحقيق نتائج أعمال متفوقة.

استحوذ الذكاء الاصطناعي التوليدي، على اهتمام الشركات حول العالم، لقدرته على إعادة تشكيل الصناعات بشكلٍ واسع النطاق. ولعبت شركة تاتا للخدمات الإستشارية، دوراً بارزاً ومتقدماً، من خلال مساعدة العملاء عبر مختلف الصناعات لاستكشاف حالات الاستخدام ذات الصلة للذكاء الاصطناعي التوليدي، عبر إثباتات صحة المفهوم والمشاريع التجريبية. وقامت الشركة، من خلال استخدام مجال المعرفة العميقة عبر مختلف قطاعات الصناعة، بتطوير دليل شامل لحالات الاستخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي إطار جهودها لتسريع رحلة عملائها، استثمرت شركة تاتا للخدمات الإستشارية، في التدريب التأسيسي لأكثر من 100000 ألف موظف على الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تركز حالياً على تعميق خبراتهم بشكل أكبر، بما في ذلك اعتماد أكثر من 25000 ألف موظف في خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في AWS، تزامناً مع الإعلان عن هذه الممارسات الجديدة اليوم.

ستساعد ممارسة الذكاء الاصطناعي التوليدي في AWS من TCS، الشركات على اختيار الحلول المناسبة وتوسيع نطاقها بسرعة لتلبية احتياجات أعمالها الفريدة وتحويل مؤسساتها، باستخدام خدمات AWS مثل خدمة Amazon Bedrock. وسيساعد المستشارون في شركة تاتا للخدمات الإستشارية، العملاء على استكشاف حالات الاستخدام الأكثر تأثيراً في سياق أعمالهم والتجربة بشكل تعاوني والمشاركة في ابتكار حلول توليدية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

هذا الابتكار المشترك، يمكن تنفيذه في TCS Pace Ports™، وهي مراكز الابتكار والأبحاث التابعة للشركة والتي تقع في مراكز المدن الرئيسية بما في ذلك نيويورك وبيتسبرغ وتورنتو وأمستردام وطوكيو. ويمكن للفرق، من خلال هذه المواقع، الاستفادة من العمل الذي قام به الباحثون الأكاديميون وشركاء الشركات الناشئة من النظام البيئي للابتكار في شركة تاتا للخدمات الإستشارية.

وقال كريشنا موهان، نائب الرئيس في وحدة TCS AI.Cloud:"في إطار سعينا لتعزيز عملية نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكلٍ فعال وجدير بالثقة، يتوجب علينا التعامل مع التكنولوجيا بشكل كلي عبر أبعاد متعددة بما في ذلك الإبداع والإنتاجية وقيمة الأعمال. واستناداً إلى جميع الاستثمارات التي قمنا بها، بهدف بناء قدرات عميقة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وشراكتنا القوية مع خدمات أمازون ويب AWS، والمعرفة السياقية بأعمال عملائنا، فإننا نساعدهم على اتباع نهج شامل لتحقيق الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي التوليدي، ودفع مسيرة النمو والتحول الخاصة بهم".

تقدم شركة تاتا للخدمات الإستشارية، مجموعة شاملة من خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تشمل الخدمات الاستشاراية والمشورة، وتصميم الحلول والنماذج الأولية، والتدريب على النماذج اللغوية الواسعة النطاق والضبط الدقيق، وتصميم تدابير السلامة للعملاء، وتسليم المشاريع والصيانة المستمرة. وتقوم الشركة، بوضع إطار عمل مسؤول للذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على التعامل مع الاستخدامات الأخلاقية والآمنة للذكاء الاصطناعي.

ستستخدم ممارسة الذكاء الاصطناعي التوليدي في AWS الخاصة بشركة تاتا للخدمات الإستشارية، هذه التكنولوجيا لمساعدة العملاء على اكتشاف المعرفة التنظيمية وتصنيفها واستخراج الرؤى، التي من شأنها تحسين عملية اتخاذ القرارات التجارية أو صناعة المحتوى. تعمل الحلول الناتجة على تحسين تجربة العملاء وإنتاجية الموظفين بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، وبهدف زيادة إنتاجية عملاء مؤسسات تكنولوجيا المعلومات، ستساعدهم شركة تاتا للخدمات الإستشارية، على نشر تقنية Amazon CodeWhisperer لتقديم توصيات التشكيل التوليدي للرموز المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمطورين مباشرةً، ما يوفر عليهم الجهد ويعزز جودة الرموز الخاصية.

من جهته قال فاسي فيلومين، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي التوليدي في AWS:" يُعتبر الذكاء الاصطناعي التوليدي أحد أكثر التقنيات التحويلية لجيلنا، ما يسمح للمؤسسات بإعادة تصور تجربة عملائها، وزيادة إنتاجية الموظفين، وتعزيز العمليات التجارية الشاملة. ولقد ركزت AWS على جعل الذكاء الاصطناعي في متناول الشركات من جميع الأحجام وعبر الصناعات، وتعميق العلاقة بين AWS وشركة تاتا للخدمات الاستشارية، من خلال ممارسة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالشركة، الأمر الذي من شأنه إتاحة المجال أمام عدد أكبر من العملاء للاستفادة بسهولة وسرعة من الذكاء الاصطناعي التوليدي".

اختارت فنادق ومنتجعات ويندهام، وهي أكبر شركة في العالم لامتياز الفنادق مع ما يقرب من 9100 فندق في أكثر من 95 دولة في ست قارات ومجموعة تضم 24 علامة تجارية عالمية، شركة تاتا للخدمات الاستشارية، كشريك تكنولوجي استراتيجي لإدارة الأنظمة الأساسية لمجموعة الفنادق وأعمال تكنولوجيا المعلومات ومسيرة التحول الرقمي عبر AWS.

وقال سكوت ستريكلاند، المدير التنفيذي للمعلومات لدى فنادق ومنتجعات ويندهام:" تواصل ويندهام، في مسيرتها الرقمية التحويلية، لتحقيق مهمتنا المتمثلة في جعل السفر الفندقي ممكناً للجميع. وساهم عملنا مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية وAWS، في تمكيننا من ترحيل أنظمتنا إلى السحابة مع مواصلة الاستثمار في التوحيد القياسي للبيانات. وأتاحت هذه الاستثمارات، الفرصة أمامنا لبناء أساس يساعد في تسريع عجلة الابتكار المستقبلي، وتحقيق وعد الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم بخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أمازون".

تقدم شركة تاتا للخدمات الاستشارية، لعملاء المؤسسات خدمات وحلول شاملة حول الترحيل السحابي والتطبيقات وتحديث البيانات والخدمات المُدارة والابتكار الخاص بالصناعة عبر AWS. تحمل شركة تاتا للخدمات الاستشارية، العديد من مؤهلات AWS المعتمدة، بما في ذلك العضوية في برنامج شركاء خدمة AWS Premier Tier، وموفر خدمة AWS المُدارة، وبرنامج شركاء القطاع العام في AWS، وبرنامج مزودي الحلول AWS، وبرنامج شركاء AWS Well-Architected، وأكثر من 35 من كفاءات وخدمات التحقق AWS. وتستفيد شركة تاتا للخدمات الاستشارية، من خبراء الحوسبة السحابية في AWSومعرفتهم في هذا المجال واللبنات الأساسية التكنولوجية AWS، لتقديم حلول تحويلية تتناسب مع قطاعات فرعية محددة في الصناعة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.tcs.com/tcs-aws.

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