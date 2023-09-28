مسرّع جديد لشركات الأمن السيبراني الناشئة من "أمازون ويب سيرفيسز" AWS وكرواد سترايك يُوفّر للجيل الجديد من الشركات الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فرصًا للحصول على الإرشاد والشراكة والتمويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة كراود سترايك، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CRWD)، عن إطلاق برنامج مسرّع جديد من "أمازون ويب سيرفيسز" AWS وكراود سترايك تمّ تخصيصه لشركات الأمن السيبراني الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكارات الجديدة التي تُحدّد توجّهات السوق في مجال الأمن السيبراني، كما سيوفر الإرشادات التخصّصية والخبرات الفنية وفرص الشراكة في إطار برنامج "مسرّع لوفت للشركات الناشئة" SLA من "أمازون ويب سيرفيسز" AWS وبالإضافة إلى ذلك، سيتيح المسرّع الجديد لشركات الأمن السيبراني الواعدة في مراحلها المبكرة فرصة للحصول على التمويل عبر أداة الاستثمار الإستراتيجية من كراود سترايك CrowdStrike Falcon Fund

ويُفتح باب التقدّم بطلبات الانضمام إلى برنامج مسرّع الأمن السيبراني من "أمازون ويب سيرفيسز" AWS وكراود سترايك خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2023؛ حيث يُمكن تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج عبر زيارة موقع [vestbee.com]. وسيتمّ تسجيل الشركات الناشئة المختارة في برنامج مجاني مدته 10 أسابيع بدون تكلفة يتضمن ساعات عمل مع خبراء الأمن السيبراني في "أمازون ويب سيرفيسز" AWS والمدراء التنفيذيين في كراود سترايك، مع تمكين الوصول إلى كبار المستثمرين العالميين في مجال الأمن السيبراني، وجلسات التمكين، ورصيد بقيمة 25,000 دولار أمريكي على منصّة AWS Activate [aws.amazon.com [aws.amazon.com]] بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الحصرية الأخرى.

في نهاية البرنامج، يمكن للمشاركين تقديم ابتكاراتهم خلال يوم العروض التجريبية الشخصية في "مسرّع لوفت للشركات الناشئة" SLA من "أمازون ويب سيرفيسز" AWS الذي سينعقد خلال مؤتمر الأمن السيبراني RSA في فرانسيسكو في شهر مايو 2024. وهناك فرصة لحصول العروض التقديمية الفائزة على التمويل من خلال أداة الاستثمار الإستراتيجية من كراود سترايك CrowdStrike Falcon Fund، وهي مجموعة تضم شركاء "أمازون ويب سيرفيسز" AWS مثل "Abnormal" (أمان الذكاء الاصطناعي السلوكي)، و"Cribl" (قابلية المراقبة) و"Dig Security" (البيانات الضخمة)، و"Vanta" (الامتثال) و" Talon Security" (المتصفّح الآمن).

وقال جوش جونز، رئيس تطوير الشركات في "فانتا": "يُمثل هذا البرنامج نقطة تحوّل كبيرة لروّاد الأعمال في العالم السيبراني؛ حيث يصعب عليهم تحقيق التوازن بين استكشاف المبادرات الأساسية الضرورية للشركات الناشئة، وبين العمل على تسريع رؤية المنتَج في نفس الوقت. وسيساهم دعم "أمازون ويب سيرفيسز" AWS وكراود سترايك معًا بتوفير المساعدة للمشتركين في البرنامج بطرق عديدة غير متاحة لمعظم بائعي البرامج المستقلين، تحقيقًا لمصلحة جميع الأطراف".

ويمكن للشركات الناشئة الاطلاع على الشروط والأحكام، وتقديم الطلبات عبر الموقع هنا [vestbee.com]

وقال دانييل برنارد، الرئيس التنفيذي للأعمال في كراود سترايك: "تم بناء برنامج كراود سترايك لتطوير أعمال الشركات الناشئة وتحويلها إلى شركات رائدة في السوق اعتمادًا على "أمازون ويب سيرفيسز" AWS، وقمنا بإنشاء سوق AWS محسّن، لإضافة مزايا الأمن السيبراني إلى خدماتنا السحابية. ومع إطلاق مسرّع "أمازون ويب سيرفيسز" AWS وكراود سترايك لشركات الأمن السيبراني الناشئة، نساهم بالجمع بين الخبرة التقنية لدى اثنتين من أشهر الشركات على مستوى القطاع، وذلك لتبادل أفضل الممارسات والموارد المهمة لأعمال الجيل الجديد من المبتكرين في مجال الأمن السيبراني، ممن يعتمدون على "أمازون ويب سيرفيسز" AWS ومنصّة "فالكون"".

ومن جانبه، قال كريس جروس، المدير الإداري للشراكات التكنولوجية في "أمازون ويب سيرفيسز" AWS: "منذ اليوم الأول لانطلاق AWS توجّه تركيزنا نحو الأمن. وفي هذا الإطار، يسعدنا التعاون مع كراود سترايك لدعم طموحات الجيل الجديد من الشركات الناشئة التي تسعى للابتكار ضمن منظومة الأمن السيبراني العالمية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا الواسعة في "أمازون ويب سيرفيسز AWS وكراود سترايك عبر المسرّع الجديد، سنقوم بتزويد روّاد الأعمال بأفضل الأدوات المبتكرة المتاحة لتعزيز تحوّل القدرات في حماية أمن الأشخاص والشركات والمجتمعات".

وتعتبر أداة الاستثمار الإستراتيجية من كراود سترايك CrowdStrike Falcon Fund صندوقًا استثماريًا متعدّد المراحل وهي أكبر ذراع استثماري للشركات في قطاع الأمن السيبراني؛ حيث تمّ تصميم هذا البرنامج لبناء منظومة الجيل الجديد من روّاد الأمن السيبراني الذي يعملون في إطار مهمة مشتركة تتمثل في توفير مزيج فريد من الاستثمار والتكامل التقني العميق مع منصّة كراود سترايك فالكون، لتمكين عملاء الشركة من الوصول إلى القدرات المتطوّرة التي تملكها الأطراف الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن "مسرّع لوفت للشركات الناشئة" SLA من "أمازون ويب سيرفيسز" AWS هو برنامج افتراضي لتسريع الناشئة القائمة على السحابة في مراحلها المبكرة مدته 10 أسابيع، ويهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الاستفادة بأكبر صورة ممكنة الموارد التقنية التي توفرها "أمازون ويب سيرفيسز" AWS والتحقق من سلامة أعمال هذه الشركات من خلال روّاد القطاع، وتمكين الوصول إلى المستثمرين وتسريع دخول الشركات الناشئة إلى السوق. يعتمد هيكل البرنامج على أربع ركائز حاسمة لنجاح الشركة الناشئة في أيامها الأولى: التكنولوجيا والمنتج والوصول إلى السوق والتمويل. ويركز البرنامج على روّاد الأعمال بما يتيح أمام الشركات الناشئة فرصة لإنشاء برنامجها الخاص عبر جلسات في المركز مما يسمح للشركات الناشئة ببناء برنامجها المخصص من خلال جلسات "مسرّع لوفت للشركات الناشئة" SLA من "أمازون ويب سيرفيسز" AWS وعروض المحتوى.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن شركة "كراود سترايك"

استطاعت شركة "كراود سترايك"، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CRWD)، إعادة صياغة وتعريف الأمن السيبراني الحديث من خلال تقديم أكثر المنصات القائمة على السحابة تقدماً وتطوراً لتوفير حماية طرفية للمجالات الحساسة للمخاطر، وحماية أعباء العمل السحابية والهوية والبيانات.

وتستخدم منصة 'كراود سترايك فالكون' المدعومة بالمنصة السحابية الأمنية CrowdStrike Security Cloud والذكاء الاصطناعي عالمي المستوى، مؤشرات الهجوم في الوقت الفعلي، وذكاء التهديدات، والتطورات الاحترافية للجهات المعادية، ونظام معزز للقياس عن بُعد للقيام بعمليات كشف فائقة الدقة، وتوفير حماية ومعالجة مؤتمتة، وصد قوي للتهديدات المكتشفة وإمكانية مراقبة نقاط الضعف ذات الأولوية.

وتستطيع منصة 'فالكون' التي تم تصميمها استناداً إلى السحابة مع بنية وحيدة خفيفة تنفيذ عمليات نشر سريعة وواسعة النطاق وتقديم أداء وحماية فائقتين، وتقليل التعقيدات، وتوفير القيمة للعملاء بشكل فوري.

كراود سترايك: نوقف الخروقات.

تعرفوا على كراود سترايك وأمازون ويب سيرفيسز AWS في مؤتمر AWS re:Inforce يومي 13 و14 يونيو 2023

لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://www.crowdstrike.com

يرجى متابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي: المدونة | تويتر | لينكدإن | فيسبوك | انستاغرام

ابدأ إصدارًا تجريبيًا مجانيًا اليوم: https://www.crowdstrike.com/free-trial-guide/

©2023 CrowdStrike جميع الحقوق محفوظة. كراود سترايك، وشعار الصقر، ومراود سترايك فالكون، وكراود سترايك ثريت غراف، هي علامات تجارية مملوكة لمؤسسة CrowdStrike, Inc ومسجلة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة، وفي بلدان أخرى. تمتلك كراود سترايك علامات تجارية وعلامات خدمات أخرى، وقد تستخدم العلامات التجارية لأطراف ثالثة لتحديد منتجاتها وخدماتها.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

كيفن بيناتشي

الاتصال المؤسسي

press@crowdstrike.com