حرصاً على توفير بيئة محفزة على الابتكار للكوادر الوطنية

أعلن صندوق العمل "تمكين" عن تجديد الشراكة مع "خدمات أمازون السحابية AWS" وذلك لاستمرار دعم مركزي الابتكار السحابي (CIC) Cloud Innovation Centers في جامعة البحرين وبوليتيكنيك البحرين اللذين تم تدشينهما عام 2019 بهدف تسريع التحول الرقمي في مملكة البحرين عبر التنسيق بين المؤسسات المختلفة والجيل التالي من التكنولوجيا لاستخدام الحوسبة السحابية في حل التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع العام بما فيها الجهات التعليمية والمؤسسات غير الربحية وتحويل تلك التحديات لفرص استثمارية للدخول في مجال ريادة الأعمال.

حيث ساهم المركزان خلال الفترة الماضية في دعم وتحفيز 64 طالب لتقديم حلول مبتكرة من خلال التدريب العملي المكثف على أيدي خبراء من شركة أمازون والذي نتج عنه 17 نموذج مبتكر كحلول مقترحة لعدد من التحديات التي تواجه القطاع العام.

وبهذه المناسبة أكدت السيدة مها مفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” على أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية الفاعلة مع شركة خدمات أمازون السحابية AWS، والتي تعتبر أحد أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. حيث أشادت قائلةً: "نثمن التعاون مع شركة أمازون AWS الرائدة، إذ يسهم هذا التعاون على تعزيز بيئة الابتكار في مملكة البحرين وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، والذي بدورة ساهم في توجيه البحوث والدراسات الطلابية نحو تقديم الحلول الابتكارية المناسبة للعديد من تحديات القطاع العام بالمملكة، تماشياً مع أهدافنا الإستراتيجية نحو تطوير مهارات كوادرنا الوطنية وتشجيعها نحو دخول مجال ريادة الأعمال." وأضافت قائلة: "سنواصل دعمنا للمشاريع والمبادرات التي تساهم في تعزيز مهارات كوادرنا الوطنية وتأهليهم لمتطلبات سوق العمل مما يساهم في تحقيق هدفنا الإستراتيجي المتمثل في جعل الفرد البحريني الخيار الأول للتوظيف وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً".

من جانبها عبرت نائب الرئيس لشؤون القطاع العام العالمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "AWS" إيزابيلا غرويغو تشيكوفيتش عن سعادتها بتجديد الشراكة مع "تمكين" وأكدت قائلة: "سنواصل جهودنا لدعم التحول الرقمي في مملكة البحرين، وذلك بتفعيل دور مركز خدمات أمازون السحابية في الشرق الأوسط في مملكة البحرين، والذي يهدف منذ تأسيسه إلى تقريب الحلول الرقمية الحسابية للعملاء، والطلاب، والمؤسسات التعليمية في المنطقة وتمكينهم من الابتكار بشكل أسرع وتطوير منتجات وخدمات جديدة تساهم في تقديم الحلول المناسبة لاحتياجات مؤسسات القطاع العام والخاص".

الجدير بالذكر أن أهداف مركزي الابتكار السحابي في جامعة البحرين وبولتكنيك القادمة ستتمحور حول تدريب المزيد من الطلبة في مجال الحوسبة السحابية وما يتعلق به من تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأشياء، وذلك من أجل تقديم المزيد من الحلول والنماذج الأولية الجديدة للتحديات المرصودة.

تضاف هذه المبادرة إلى عدد من المبادرات والشراكات الأخرى التي أطلقتها “تمكين“مؤخرًا كمبادرة دعم توظيف وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتزويدها بالفرص التدريبية التي تسهم في سد فجوة المهارات المطلوبة في السوق انطلاقًا من أحد أهداف تمكين الرئيسية في جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف. تأتي هذه المبادرات تماشيًا مع باقة البرامج الستة عشر التي أطلقتها تمكين هذا العام إلى جانب خطة التحول الشاملة والتي تركز على تحقيق تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني.

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