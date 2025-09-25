دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة AVK لصناعة الصمامات الرائدة عالمياً في حلول المياه ومياه الصرف الصحي، عن عزمها الكشف ولأول مرة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي عن صمام التحكم الذكي خلال معرض ويتيكس 2025، ويأتي هذا الإعلان تجسيداً لالتزامها بالتطور المستدام، وتبنيها للتقنيات الذكية الموثوقة، وحرصها على إنشاء وتطوير بنية تحتية مائية مستدامة.

يأتي هذا الطرح الجديد من شركة AVK لصناعة الصمامات استجابة للتحديات والضغوطات التي تواجهها شركات المرافق المائية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص تقليل فاقد المياه غير الإيرادي وتحسين كفاءة الشبكات التي تشهد توسعاً مستمراً، وتماشياً أيضا مع الاستراتيجيات الوطنية لهذه الدول، مثل: رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، اللاتي تركز على أهمية تطوير بنية تحتية مستدامة تلبي التوسع المتزايد و تحتوي كافة التحديات.

يعد صمام التحكم الذكي حلّا مبتكراً يساعد شركات المياه على تقليل الفاقد غير الإيرادي، ويحسن تنظيم تدفق المياه، ومتابعة حالة شبكات التوزيع. وسيتم عرض على منصة AVK عرض صمام تخفيض الضغط الذكي كنموذج عملي يوضح كيفية إدارة المياه بكفاءة أعلى وبطريقة أكثر استدامة عبر استخدام التقنيات الرقمية.

إلى جانب إطلاق الصمام الذكي، ستستعرض AVK أيضاً اثنين من خطوط منتجاتها المعتمدة، الأول هو تجهيزات فيوجين لشبكات المياه التي تم تحسينها لتصبح أكثر قوة ومتانة، وتشمل وصلات مختلفة مثل الوصلات المستقيمة (Couplers)، الأكواع (Elbows)، وموصلات الشفة (Flange Adaptors)، التي صُممت بشكل يضمن إحكام الإغلاق ويمنع التسرب، مما يعزز موثوقية الشبكة ويطيل عمرها التشغيلي دون انقطاع، أما المنتج الثاني فستقوم AVK أيضًا بعرض أحدث ابتكاراتها في لحام أنابيب الـ PE — «ماكينات اللحام بالانصهار الكهربائي للـ PE» — مما يبرز قدراتها القوية على ضمان لحامات عالية الجودة ومتسقة باستمرار..

واستكمالاً لما سبق ذكره، ستعرض AVK أيضاً تصاميم محسّنة من وصلات مخصّصة للتغليف والإصلاح هايدرو كوس التي توفّر حلولاً مخصّصة حسب الحاجة لربط خطوط الأنابيب وإصلاحها، حيث جرى تطوير هذه الوصلات لتضمن صيانة آمنة وفعّالة وطويلة الأمد لشبكات إمداد المياه، ما يمنح المشغلين وسيلة عملية وموثوقة لتقليل فترات التوقف وضمان سلامة واستمرارية الشبكة.

وبخصوص هذه المشاركة قال رئيس عثمان، المدير العام الإقليمي لشركة AVK لصناعة الصمامات: " يعد معرض ويتيكس منصة مثالية لعرض تقنياتنا ومنتجاتنا التي تتميز بتصاميم تحدُّ من الصعوبات التي تواجهها المؤسسات في تحسين استغلال الموارد وتوسيع البنية لتحتية لمرافقهم، كما أنه يمنحنا الفرصة لتبادل المعارف والخوض في نقاشات تبرز للشركاء كيفية الاستفادة من تطبيق تقنياتنا في الشبكات المحلية".

يمكنكم زيارة منصة الشركة للإطلاع على التقنيات والمنتجات التي تساعد شركات المياه على بناء شبكات أكثر ذكاء واستدامة في معرض ويتيكس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، القاعة 7، الجناح 7-H5 بمركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن شركة AVK:

تُعد شركة AVK لصناعة الصمامات من الشركات الرائدة في توفير الصمامات، وصنابير الإطفاء، والملحقات عالية الجودة لتطبيقات المياه، ومياه الصرف الصحي، والحماية من الحرائق، والتطبيقات الصناعية، وبفضل التزامها الراسخ بالجودة والابتكار والموثوقية والاستدامة وخدمة العملاء، تقدّم AVK منتجات وحلولاً تُسهم في تشكيل مستقبل البُنى التحتية الحيوية في أكثر من 100 دولة حول العالم.

