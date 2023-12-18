حازت Avilease على حصة أقلية في أسهم SDH Wings بعد استحواذها مؤخراً على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ"ستاندرد تشارترد"

ستقوم AviLease بموجب هذه الإتفاقية بتوريد ما يصل إلى 20 طائرة، معظمها من الطائرات ذات البدن الضيق والمجهزة بتقنيات جديدة إلى شركة SDH Wings

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات "AviLease"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تشهد توسعًا سريعًا، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة SDH Wings International Leasing Limited، بهدف توريد ما يصل إلى 20 طائرة مجهزة بتقنيات جديدة. وبموجب هذه الاتفاقية، تعاونت AviLease وشركة SDH Wings، على تحديد واختيار أول 5 طائرات ذات البدن الضيق، من المحفظة المملوكة لشركة AviLease ، حيث باتت هذه الطائرات حالياً تندرج ضمن إطار خطاب النوايا.

وتم توقيع الاتفاقيه خلال مؤتمر الاستثمار الصيني – السعودي الذي أقيم في بكين من 7-12 ديسمبر، وذلك على هامش زيارة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، كجزء من تطوير مسار الشراكة الإستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

وستساهم مذكرة التفاهم، في تسهيل عملية توسيع نطاق وحجم محفظة الطائرات المملوكة لشركة SDH Wings، وإتاحة الفرصة للمساهمين الرئيسيين Sichuan Development International Holdings (SDIH) وشركة Avilease، للعمل على تطوير علاقات التعاون والشراكة الجديدة وتعزيز التزامهما تجاه منصة المشروع المشترك الذي يجمعهما. واستحوذت AviLease على 10% من حصة SDH Wings ، وذلك في إطار عملية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ"ستاندرد تشارترد".

كما تهدف مذكرة التفاهم ، إلى تعزيز العلاقات القوية ومجالات التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يبدأ العمل على إستكشاف طرق وأساليب جديدة لتحقيق التعاون الوثيق، بما يعود بالفائدة والمنفعة على اقتصاد البلدين.

وستقترح AviLease، بموجب شروط مذكرة التفاهم، على شركة SDH Wings مجموعات مختلفة من الطائرات ذات البدن الضيق والمجهزة بشكل أساسي بالتقنيات الجديدة، من المحفظة المملوكة لشركة AviLease والمجموعات الجديدة من عمليات الاستحواذ المستقبلية.

وقال الاستاذ إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـشركة AviLease: "يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للعمل بشكل وثيق مع SDH Wings وشريكنا في المشروع المشترك SDIH. نحن ندرك حجم الإمكانات والقدرات غير المستغلة في قطاع الطيران الآسيوي، ونأمل أن تساهم علاقتنا الوثيقة مع SDH Wings في الوصول إلى أسواق جديدة، الأمر الذي يندرج في إطار استراتيجية النمو لشركة Avilease".

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