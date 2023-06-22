أڤايا تُعلن عن تطوير حلولها بالتعاون مع شركتي غوغل وألكاتيل لوسنت لدعم مسيرة الشركات نحو الحلول السحابية

إطلاق حزمة حلول "سحابة أڤايا للمؤسسات" لدعم مراكز الاتصال والاتصالات الموحّدة ضمن حلول مايكروسوفت آزور

أڤايا تُطلق "حلول أڤايا لتجارب العملاء" ACES الذي كان معروفا في السابق باسم "خدمات أڤايا المهنية"

مؤتمر Avaya Engage، أورلاندو - فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية - 22 يونيو 2023 - أعلنت أڤايا، الشركة الرائدة عالميا في ميادين حلول التعاون والاتصالات المؤسساتية وتجارب العملاء، عن اختتام مؤتمرها السنوي Avaya Engage الذي عقدته في أورلاندو، الولايات المتحدة الأميركية. وشارك في المؤتمر الآلاف من شركاء أڤايا وعملائها، إضافة إلى خبراء عالم حلول الاتصالات المؤسساتية والتحوّل الرقمي والحلول السحابية والذكاء الاصطناعي.

وخلال أعمال المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام وشمل ندوة مخصّصة للشركاء (Avaya Partner Forum)، ناقش عشرات المتحدثون قضايا رئيسية أبرزها الخدمات السحابية في عالم الاتصالات المؤسساتية، والتطورات التكنولوجية في مجال مراكز الاتصال ودور الذكاء الاصطناعي ورحلة التحوّل الرقمي. كما ناقش المؤتمر قضايا أخرى مثل التعاون مع الشركات العالمية، لتقديم حلول تتيح للشركات مواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية بسهولة من دون التسبب بعرقلة سير الأعمال، أو الاضطرار لرصد ميزانيات ضخمة لتحقيق التحوّل الرقمي، إضافة إلى ترقية حلول الاتصالات المؤسساتية بالتعاون مع أڤايا.

وقال نائب الرئيس الأول، والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا نضال أبو لطيف: "تسعى الشركات العالمية خلف التطوّر التكنولوجي، من أجل تحقيق النتائج أولا وأخيرا. ونحن في أڤايا نعي حقيقة ما تحتاج إليه الشركات في عصرنا الحالي القائم على الابتكار والتحوّل الرقمي والانتقال إلى السحابة وتسخير فوائد الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول تساهم بشكل فعليّ وحقيقي، في تكوين ثقافة مؤسساتية تأخذ بالاعتبار تجربة العملاء والمستخدمين باعتبارها أهم ركائز نجاح الأعمال في عالمنا اليوم".

وأضاف أبو لطيف: "يشكل المؤتمر منصة عالمية لمناقشة أهم التطورات والابتكارات والتحديات التكنولوجية، إضافة إلى الحلول المخصّصة لتطوير التعاون المؤسساتي باستخدام أحدث تكنولوجيات الاتصالات المؤسساتية. والأهم في هذا المؤتمر هو المشاركة الكثيفة من جانب شركائنا وعملائنا وأبرز الخبراء في قطاع التكنولوجيا، إيمانا منهم بأن أڤايا هي أهم مرجعية عالمية عندما يتعلق الأمر بالحلول التكنولوجية التي تتيح تقديم تجارب استخدام لا تُنسى للعميل والموظف في آن معا. حلولنا تمكّن الشركات من ترقية بنية الاتصالات والتكنولوجيا التي تملكها، من دون أن يعني ذلك استبعاد استثمارات جرى ضخّها سابقا، أو التسبب بانقطاع في الأعمال خلال عمليات ترقية الأنظمة الرقمية. حلولنا لا تأخذ بالاعتبار أهمية التطوير التكنولوجي فحسب، بل تأخذ بالاعتبار أيضا كل التحديات التي تواجهها المؤسسات خلال رحلة التحوّل الرقمي والانتقال إلى السحابة".

شراكات وتطوير حلول

وخلال المؤتمر أعلنت أڤايا عن تطوّرات كبيرة في حلولها ومنصات خدماتها بالتعاون مع شركتي غوغل وألكاتيل لوسنت، بهدف دعم الشركات خلال مسيرتها نحو الحلول السحابية. وتتيح القدرات الجديدة لشركة أڤايا، منح الشركات من كل الأحجام، الأدوات الضرورية لتحقيق استفادة فورية من كافة القدرات السحابية، بما في ذلك المزايا الجديدة لمنصة أڤايا الخاصة بـ "تجارب العملاء" مع المحافظة على بيئات العمل الرقمية الموجودة أصلا لدى هذه الشركات.

كذلك أعلنت أڤايا خلال المؤتمر عن إطلاق نموذج أعمالها الجديد تحت عنوان "حلول أڤايا لتجارب العملاء" ACES، والذي كان معروفا في السابق باسم "خدمات أڤايا المهنية". ويستفيد النموذج الجديد المحسّن من دمج وتفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية والتكنولوجيا الرقمية، لمساعدة الشركات على تحقيق نتائج أعمال أفضل خصوصا على مستوى العملاء. وتتميّز استراتيجية أڤايا "الابتكار دون انقطاع" Innovation without Disruption في الأسواق العالمية، لأنها تمنح المؤسسات الحرية الكاملة لاختيار الرحلة التي تناسبها في التحوّل نحو الحلول السحابية، ووفقا للسرعة التي تناسبها، مع المحافظة في الوقت عينه على الاستثمارات التي تم ضخّها سابقا على مستوى البنية التحتية.

واستكمالا لنهجها القائم على توفير الحلول السحابية بنماذجها المختلفة لعملائها، ركزت أڤايا خلال المؤتمر على حزمة حلول "سحابة أڤايا للمؤسسات" Avaya Enterprise Cloud التي توفر حلول برامجية مخصّصة لمراكز الاتصال و"الاتصالات الموحّدة" Unified Communications ضمن حلول "مايكروسوفت آزور". وتمكّن هذه الحلول المؤسسات من الحصول على نماذج سحابية هجينة، تتيح لها استضافة أجزاء من بنيتها التحتية المتعلقة بالاتصالات ضمن أقسام أو مناطقة سحابية خاصة، ودمجها ببنيتها التحتية التكنولوجية بشكل سلس وسهل.

وعلى صعيد آخر، كشفت أڤايا خلال المؤتمر عن تقديمها دعما عينيّا لمشروع غير ربحيّ مخصّص لمؤسسة Give Kids The World، يتمثّل بنظام تكنولوجي متكامل ونظام خاص بالطوارئ. ويتضمّن هذا المشروع منتجعا غير ربحيّ تبلغ مساحته 89 فدانا في كيسيمي بولاية فلوريدا الأميركية، ويقدم إجازات مجانية لمدة أسبوع للأطفال المصابين بأمراض خطيرة وعائلاتهم من جميع أنحاء العالم.

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