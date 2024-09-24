هاني العوضي: نعمل على تعزيز التحول الرقمي لخدمات إدارة الثروات ودفع النمو من خلال التطور والابتكار

أكاش أناند: يسعدنا إبرام اتفاقية شراكة مع شركة إنفست جي بي كأول عميل لنا في الكويت

في إطار جهودها المتواصلة لتقديم تجربة متطورة ومبتكرة لعملائها، عقدت شركة الخليج كابيتال للاستثمار "إنفست جي بي" - الذراع الاستثماري المملوك بالكامل من بنك الخليج - شراكة استراتيجية مع Avaloq، المعروفة عالميًا في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات تكنولوجيا إدارة الثروات والاستثمارات.

تعد Avaloq مزوداً رائداً للبرمجيات والخدمات الشاملة لأكثر من 170 مؤسسة مالية حول العالم وتشمل الشركات الاستثمارية ومديري الثروات ومديري الاستثمار، فضلاً عن البنوك التجارية، حيث تقوم Avaloq بتطوير البرامج التي يمكن نشرها بمرونة من خلال البرامج المستندة إلى السحابة كخدمة (SaaS) أو في أماكن العمل وتمكنهم من الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات المصرفية من خلال نموذج عملية الأعمال كخدمة (BPaaS). علماً أن شركة Avaloq هي شركة تابعة لشركة NEC Corporation، وهي شركة عالمية رائدة في دمج تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الشبكات.

تحول جذري

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز قدرات "إنفست جي بي" في إدارة الثروات والاستثمارات رقميا، مما يوفر تجربة مبسطة ومتطورة للعملاء. ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم "إنفست جي بي" بتنفيذ منصة Avaloq السحابية المتقدمة، والتي من شأنها إحداث تحول جذري في أنظمة إدارة الثروات الأساسية للشركة.

وتعمل هذه المنصة على دمج جميع أنظمة وبيانات "إنفست جي بي" في بنية تحتية موحدة، مما يتيح خدمة أفضل لعملائها وعملاء بنك الخليج تمكنهم من الاستفادة من حزمة مزايا، بما في ذلك التصور البديهي للمحافظ الاستثمارية، وزيادة الشفافية حول ميزات الخدمة الذاتية المتقدمة للرسوم، وأحدث معايير المصادقة مما يزيد من سهولة الاستثمار وجعلها أكثر أمانا

وتمكن منصة Avaloq شركة "إنفست جي بي" من تطوير وتوحيد كافة العمليات من خلال وحدات مخصصة للاستشارات الاستثمارية، وإدارة الصناديق، وإدارة المحافظ، والتي سوف تعزز الكفاءة التشغيلية.

علاوة على ذلك، سيتم دمج الضوابط التنظيمية والامتثال الخاصة بـ انفست جي بي، بما في ذلك عمليات "اعرف عميلك" (KYC)، بشكل كامل في المنصة، مما يعزز إطار إدارة المخاطر في الشركة. كما تساعد حلول Avaloq خصوصاً RM Workplace، والتي تتميز بجمع بيانات العميل في عرض واحد مما يساعد على أتمتة المهام المتعلقة بالعملاء كإعادة موازنة المحفظة، وإنشاء مقترحات الاستثمار، ويسمح لمديري العلاقات بالتركيز على التواصل والاستشارات الشخصية مع العملاء.

التحول الرقمي

وبهذه المناسبة، علق المدير التنفيذي في شركة الخليج كابيتال للاستثمار "إنفست جي بي" السيد/ هاني العوضي بالقول: "تتوافق شراكتنا الإستراتيجية مع Avaloq تمامًا مع التزامنا الراسخ بالابتكار وتقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا.

وأضاف: من خلال الاستفادة من تقنية Avaloq المتطورة، فإننا نعمل على تعزيز التحول الرقمي لخدمات إدارة الثروات لدينا، ودفع النمو من خلال الابتكار، ووضع أنفسنا لخدمة الاحتياجات المتطورة لعملائنا من الأفراد والشركات من ذوي الثروات العالية".

إدارة الثروات

من جانبه، قال المدير الإقليمي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى Avaloq السيد/ أكاش أناند: "يسعدنا إبرام اتفاقية شراكة مع شركة إنفست جي بي كأول عميل لنا في الكويت للاستفادة من خبرة Avaloq والتزامها بتقديم قيمة استثنائية في صناعة إدارة الثروات. ونحن نتطلع إلى دعم "إنفست جي بي" في إحداث تحول جذري في قطاع الاستثمار وإدارة الثروات في المنطقة".

يذكر أن شركة إنفست جي بي هي شركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال قدره 10 ملايين دينار كويتي، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الرائدة والمبتكرة في مجال إدارة الثروات والأصول، الاستثمار، والخدمات الاستشارية للأفراد من ذوي الثروات العالية والمستثمرين من المؤسسات، كما تلتزم الشركة بالحفاظ على ثروات عملائها وتنميتها وتنويعها. كما تلتزم "إنفست جي بي" بأعلى المعايير الأخلاقية والتي تعد أحد أهم قيمها الأساسية، ويتم ذلك عن طريق فريق عمل متمرس من المتخصصين في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.

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