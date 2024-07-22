يمثل هذا المشروع أحدث التطورات في شراكة إستراتيجية مستمرة تسلط الضوء على إمكانات القدرات الجيومكانية التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “بيانات”، الشركة المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: BAYANAT) والمزود الرائد لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم، عن نيتها الدخول في شراكة إستراتيجية مع شركة ""Autonomous a2z الرائدة في مجال التكنولوجيا المستقلة في كوريا الجنوبية. وسيركز المشروع المشترك على تطوير ونشر الأنظمة الذاتية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع إعلان بدء تعاون "بيانات" و""Autonomous a2z رسميًا في النسخة الافتتاحية من فعالية "دريفت إكس" (DRIFTx) في أبوظبي في وقت سابق من هذا العام، دخل الطرفان بالفعل في المرحلة الثانية من شراكتهما. وخلال الحدث، استعرض الشريكان قدراتهما في القيادة الذاتية عبر عرض مباشر عابر للحدود للتحكّم عن بُعد في سيارة تبعد مسافة تزيد عن 7000 كيلومتر في كوريا الجنوبية والتي تم تشغيلها من جناح "بيانات" في أبوظبي، في دولة الإمارات.

وتُشّكل هذه الشراكة الإستراتيجية فرصة قيّمة للطرفين، وخصوصًا مع الإعلان مؤخرًا عن إصدار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارًا بإنشاء مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة (SASC). حيث يهدف هذا المجلس الجديد إلى دفع عجلة تطوير وتكامل الأنظمة الذكية والذاتية الحركة عبر مختلف القطاعات في الإمارات، مما يُعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي. ويُغطي المجلس الجديد نطاقًا أوسع مُقارنةً بالمجالس التي تم إنشاؤها سابقًا، حيث يُعالج قطاعات متعددة تتجاوز مجرد المركبات، ويعكس نهجًا أكثر شمولًا لدمج التقنيات الذكية عبر جميع جوانب المجتمع والاقتصاد.

كما يُسلط توقيع هذا المشروع المشترك الضوء على متانة التعاون الدولي بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية. وحضر التوقيع وفد رفيع المستوى يضم بيونج ناى يانغ، نائب وزير التجارة؛ ودونج كي لي، الرئيس التنفيذي ورئيس مركز معارض مؤتمرات COEX؛ وسونغ هوان تشو، الرئيس التنفيذي ورئيس جمعية صناعة النقل الذاتي في كوريا؛ وحسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة "بيانات".

ويهدف المشروع المشترك إلى نشر أنظمة ذاتية القيادة في المستقبل، والتي تستند إلى الدروس المُستفادة من مشروع “بيانات” التجريبي TXAI مع دائرة البلديات والنقل وأبوظبي للتنقّل. ويهدف الشركتان معًا إلى بناء شبكة من المركبات ذاتية القيادة لنقل الركاب بسلاسة بين مراكز المدن الرئيسية مثل مطار أبوظبي، والمعالم السياحية الرئيسية في العاصمة، وعروض الضيافة الواسعة في المدينة. كما يشمل جزء من المناقشات حالات استخدام تمتد إلى ما بعد قطاع النقل العام.

وفي تصريح له حول هذه الشراكة، قال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة "بيانات": "يسر بيانات أن تعلن عن نيتها الدخول في مشروع مشترك مع شركة "Autonomous a2z". حيث تُؤكد شراكتنا المستمرة معها على قوة عروضنا في مجال حلول التنقل الذكية. ويُعد هذا القرار لحظة هامة لدولة الإمارات والمنطقة. ومن خلال الجمع بين خبراتنا، فإنّنا نُعزز تطوير حلول النقل ونُحفز الابتكار."

ولطالما كانت "بيانات" رائدة في مجال القيادة الذاتية القيادة والأنظمة غير المأهولة في الشرق الأوسط، ولديها سجل حافل بالقدرة التكنولوجية والدراية الفنية بما في ذلك الحلول المستقلة والبنية التحتية السحابية والتوائم الرقمية والبنية التحتية للشحن وتطبيقات النقل الشاملة والاختبار والمحاكاة.

من جهته، تحدّث هان جي هيونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "Autonomous a2z"، عن الشراكة قائلًا: "نحن سعداء بالدخول في هذه الشراكة مع "بيانات"، الرائدة في مجال حلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تُكمل حلول القيادة الذاتية الخاصة بنا بشكل مثالي. وبالنسبة لنا، فإنّ هذا المشروع المشترك المُتوقع يشكّل أول شراكة رئيسية خارج حدود كوريا الجنوبية. وكلّنا ثقة أن التعاون مع الشركات المحلية ضرورية لمواكبة سوق المركبات ذاتية القيادة العالمي، ولهذا السبب تدخل العديد من شركات تصنيع المعدات الأصلية في مشاريع مشتركة. ونحن واثقون من أن شبكة تعاوننا الممتدة بين A2D في الشرق الأوسط، وA2G في سنغافورة وA2Z في دولة الإمارات، تعدّ خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نصبح شركة عالمية للمركبات ذاتية القيادة كما تُمثل فرصة رائعة للجميع الأطراف."

لمزيد من المعلومات حول قسم حلول النقل الذكي (SMOS) في "بيانات"، تفضلوا بزيارة www.bayanat.ai.

حول بيانات

توفر بيانات، وهي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك G42 حصة الأغلبية فيها، حلولًا جيومكانية شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي لعدد متزايد من القطاعات مثل الخدمات الحكومية والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. وتشمل عروضها منتجات ومخططات طبوغرافية وهيدروغرافية وملاحية جوية، بالإضافة إلى خدمات المسح والتحليل والإدارة والنمذجة والتصور ورسم الخرائط للبيانات الجيومكانية. كما تستفيد حلول بيانات من كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر بما في ذلك الأقمار الصناعية وأشباه الأقمار الصناعية عالية الارتفاع (HAPS) ومراقبة الأرض التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لقيادة قدرات الذكاء الجيومكاني (gIQ).

ملاحظة:

إن الاندماج المقترح يهدف إلى إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات انتشار عالمي. وستستمر بيانات وياه سات في العمل بشكل مستقل حتى يتم الحصول على الموافقات التنظيمية ويكون الاندماج ساري المفعول، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الربع الثالث من عام 2024. لمزيد من المعلومات زوروا الموقع المصغر حول الاندماج: www.asharedambition.com

حول Autonomous a2z

تُعد شركة Autonomous a2z مزود حلول القيادة الذاتية الرائد في كوريا الجنوبية، وتعرف بتميزها في تغطية المسافات الشاسعة وتقديم حلول لأوسع نطاق من أنواع المركبات. وقد أُنجزت أكثر من 80 مشروعًا بتمويل من الحكومة الكورية بلغ حجمها أكثر من 250 مليون دولار أمريكي، مما يُؤكد على التزامنا بتعزيز التنقل الذاتي. كذلك، سجّلنا أكثر من 400,000 كيلومتر من مسافة القيادة الذاتية، وحوالي 20 عرضًا ناجحًا، و40 مركبة ذاتية القيادة مُعتمدة في كوريا، كل ذلك يجعل من a2z شركة المركبات ذاتية القيادة الأولى في كوريا.

وتُقدم Autonomous a2z نموذجًا جديدًا في مجال القيادة الذاتية، وتربط البشر والمدن من خلال ابتكارات التنقل التي تدفعها التكنولوجيا والتي تُعد جاهزة للبنية التحتية وموجهة نحو الخدمة ومحددة بالبرمجيات. ومن خلال إحداث ثورة في قطاع النقل إلى تنفيذ أنظمة قابلة للتبادل، نهدف إلى دفع عجلة التقدم عبر البيئات الحضرية والضواحي، وإطلاق العنان لقيمة منصة التنقل بالقيادة الذاتية في المدن الذكية.

وبفضل خبرتها في تطوير برامج وأجهزة المركبات ذاتية القيادة، تضمن a2z سلاسة التطبيقات المتنوعة لقيادة السيارات الذاتية، من الحافلات متوسطة وكبيرة الحجم إلى سيارات الركاب الصغيرة. وتُحاكي تقنيتنا قدرات الإنسان المعرفية، مما يُمكّن من اتخاذ قرارات ذكية في ظروف القيادة والتسارع والتوجيه.

ومع توسعنا عالميًا، نرحب بالشراكات، خاصةً من القطاعات المستقبلية، لاستكشاف حلولنا الرائدة في مجال النقل الذاتي. فلنعمل معًا، على صياغة مستقبل التنقل.

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TrailRunner International

bayanat@trailrunnerint.com

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