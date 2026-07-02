عجمان، الإمارات العربية المتحدة – أعلن مصرف عجمان عن توقيع اتفاقية مع شركة “Aurionpro” وهي شركة عالمية رائدة في الحلول التقنية للقطاع المصرفي، للتحقق واعتماد نظام إدارة الخزينة الإسلامية الخاص بالمصرف، والمبني على منصة “MX.3”، في خطوة تمثل مرحلة محورية ضمن جهود المصرف المستمرة لتعزيز كفاءة عمليات الخزينة وترسيخ أعلى مستويات الحوكمة والمرونة التشغيلية.

وتعكس الاتفاقية نهجاً مؤسسياً يرتكز على الجاهزية التشغيلية والانضباط المؤسسي، مع التركيز على ضمان جاهزية المنصة وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والامتثال لمتطلبات التشغيل وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في إطار التقدم نحو مراحل التنفيذ المقبلة.

وقال أدريان هودجز، أمين الخزينة في مصرف عجمان:"يواصل مصرف عجمان تعزيز بنيته التحتية للخزينة باعتبارها أولوية استراتيجية تدعم تطور نموذج أعماله بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي والأولويات الوطنية. وتسهم هذه الشراكة في تطوير منظومة أكثر مرونة وقابلية للتوسع، ترتكز على حوكمة قوية وقدرات متقدمة وامتثال كامل لمبادئ الشريعة الإسلامية. كما تعكس التزامنا ببناء منصة مستقبلية تعزز الكفاءة التشغيلية، وترسخ النزاهة، وتعزز القدرة على النمو المستدام".

وتهدف هذه المرحلة إلى ضمان إجراء عمليات تحقق دقيقة وشاملة للنظام، مع التركيز على الجاهزية التشغيلية، والرقابة، وتحقيق الاتساق عبر مختلف وظائف الخزينة.

وأضاف إريك روسو، الرئيس التنفيذي لشركة "Fenixys" التابعة لشركة "Aurionpro": "يتطلب ضمان جاهزية أنظمة الخزينة المعقدة اتباع نهج منظم ومحكم. ونستند في ذلك إلى خبرات واسعة في تنفيذ مشاريع التحول الخاصة بمنصة "Murex" في مختلف أسواق المنطقة، حيث ينصب تركيزنا على تنفيذ عملية تحقق واعتماد تتماشى مع المعايير التشغيلية ومعايير الحوكمة الخاصة بالمصرف، بما يضمن انتقالاً سلساً إلى المرحلة التالية. ونتطلع إلى بدء هذه الشراكة مع مصرف عجمان ودعمه خلال هذه المرحلة المهمة من رحلته في تطوير وتحول وظائف الخزينة. ونرى في هذا التعاون بداية لعلاقة استراتيجية قائمة على الثقة والابتكار وتحقيق قيمة مستدامة للطرفين".

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود مصرف عجمان الأوسع لتعزيز قدراته المؤسسية وترسيخ مكانته ضمن قطاع مالي يشهد تحولات متسارعة ويركز بصورة متزايدة على المرونة والحوكمة والاستدامة طويلة الأمد.

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