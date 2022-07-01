· ستستفيد AURAK من انخفاض فواتير الكهرباء بنسبة 21٪ ، وانخفاض فواتير المياه بنسبة 15٪ ، أي ما يعادل توفير 900 ألف درهم سنويًا ، مع خفض انبعاثات الكربون السنوية بمقدار 700 طن

· توفر شركة سيمنس أنظمة تكييف هواء توفر الطاقة وأنظمة ترشيد استهلاك المياه في حرم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة

ستقوم شركة سيمنس بتركيب أول شبكة صغرية في الشرق الأوسط مصممة للاستخدام الصناعي، مما يمكّن قطر للطاقة الشمسية (QSE) بالدوحة من خفض تكاليف الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون والاستفادة من مصادر طاقة أكثر استقرارًا.

أبرمت سيمنس شراكة مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة (AURAK) على التقليل التكاليف والحد من انبعاثات الكربون، لتتحول المدخرات إلى رصيد تثقيف جيل قادة المستقبل.

تقوم شركة سيمنس بتعديل أنظمة التكييف والتهوية والإضاءة والماء الساخن في 19 مبنى AURAK ، فضلاً عن تركيب معدات الحفاظ على المياه وأدوات التحكم المتقدمة في الطاقة، ستوفر هذه الإجراءات للجامعة حوالي 900،000 درهم إماراتي سنويًا والتي سيتم ضمانها في إطار برنامج ضمان الأداء الرائد لشركة سيمنس.

تخطط شركة سيمنس لمعالجة أربعة مراحل لخريطة طريق AURAK لإزالة الكربون. الأول، هو تقليل الاستهلاك عبر نطاق هذا المشروع. ستشمل المراحل التالية إنتاج الطاقة في الموقع من خلال الاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة، الانتقال إلى مصادر كهربية، وتعويض الكربون.

من المتوقع أن يخفض عقد مشروع إداء الطاقة و الذي سيتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام، إلى استهلاك الكهرباء في AURAK بمقدار 1.7 مليون كيلو وات / ساعة ، والمياه بمقدار 1.8 مليون جالون إمبراطوري ، وانبعاثات الكربون بمقدار 700 طن متري ، سنويًا ، أي ما يعادل زراعة أكثر من 11000 شجرة على مدى 10 سنوات.

و بهذا الصدد قال سعادة البروفيسور حسن حمدان العلكيم ، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: “يمثل إطلاق هذا المشروع علامة فارقة أخرى في سعي الجامعة الامريكية في رأس الخيمة نحو الاستدامة البيئية و ترشيد استهلاك الطاقة في الحرم الجامعي ، و يأتي هذا تماشيا مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 . من خلال استخدام الطاقة والمياه بشكل أكثر ترشيدا في حرمنا الجامعي ، حيث سيعمل ذلك أيضًا على تقليل البصمة الكربونية.

صرح فرانكو أتاسي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للبنية التحتية الذكية في الشرق الأوسط: "إن جعل الحرم الجامعي أكثر ذكاءً وكفاءة هو أولوية قصوى لشركة سيمنس على مستوى العالم وفي الإمارات العربية المتحدة". "تعاوننا مع AURAK ، إحدى الجامعات المرموقة في البلاد ، هو أحد الأمثلة على ما يمكن أن تفعله شركة سيمنس لتحسين الكفاءة والاستدامة البيئية للمباني في كل مكان ، من المدارس إلى المصانع إلى مباني المكاتب إلى مدن بأكملها."

من جانبها دائرة بلدية رأس الخيمة متمثلةً بإدارة كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة "ريم" تعمل بمثابة مستشار تقني إلى AURAK. و أشاد سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة بالتعاون المشترك بين AURAK و سيمنس لدعم تبني التقنيات والممارسات الجديدة و التي من شأنها أن تقلل من كثافة الطاقة في العديد من مباني إمارة رأس الخيمة. كجزء من استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040. و قال سعادته أن دائرة البلدية تشجع الجهات الأخرى في الإمارة على تبني مثل هذه المبادرات مُتخذين من AURAK مثالاً يُحتذى به في مجال تبني مبادرات الاستدامة.

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للتواصل الإعلامي

محمد سيرجية

موبايل: +971 56 411 2019 sergie@siemens.com-mohammed.aly

سيمنس AG (برلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز الهندسي والابتكار والجودة والاعتمادية والتميز العالمي لأكثر من 170 عاماً. تمارس الشركة نشاطها حول العالم، حيث تركز على توفير حلول البنية التحتية الذكية للمباني ونظم الطاقة الموزعة والميكنة الآلية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية والصناعات التحويلية. وتعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي لصالح عملائها والمجتمعات التي تعمل بها. ومن خلال سيمنس للنقل، كبرى الشركات العالمية المتخصصة في حلول الانتقالات لكل من السكك الحديدية والطرق البرية، تقوم سيمنس بإعادة تشكيل سوق الانتقالات والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الشحن. ونظراً لامتلاكها غالبية أسهم في شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة، تُعتبر سيمنس من الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية، بالإضافة لذلك تمتلك سيمنس نسبة غير حاكمة من أسهم سيمنس للطاقة، الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية، وتم إدراجها في البورصة يوم 28 سبتمبر 2020.

وخلال السنة المالية 2020 والمنتهية في 30 سبتمبر 1202، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 62.3 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 6.7 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 1202، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 303 ألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com

عن الجامعة الامريكة في رأس الخيمة (AURAK)

الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة هي مؤسسة غير ربحية مملوكة بالكامل لحكومة رأس الخيمة للتعليم العالي تأسست عام 2009 في إمارة رأس الخيمة بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. منذ ذلك الحين ، حصلت على الاعتماد المحلي والدولي خلال 13 عامًا منذ تأسيسها ، و معتمدة محليا من قبل وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة وكذلك معتمدة من قبل الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس في الكليات (SACSCOC) لمنح شهادات البكالوريوس والماجستير. يمكن توجيه الأسئلة حول اعتماد AURAK كتابيًا إلى الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس في الكليات في 1866 Southern Lane، Decatur، 4097-GA 30033 ، عن طريق الاتصال بالرقم (404) 679-4500 ، أو باستخدام المعلومات المتاحة على SACSCOC's موقع الكتروني. حصلت AURAK أيضًا على تصنيف 5 نجوم من قبل نظام تصنيف النجوم الدولي QS.

نبذة عن دائرة بلدية رأس الخيمة و مكتب ريم تأسست دائرة بلدية رأس الخيمة عام 1959 بموجب مرسوم أميري صُدر عن المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي، و منذ ذلك الحين تسعى البلدية لتوفير بيئة عمل مناسبة و مريحة. و يقوم قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (ريم) في دائرة بلدية رأس الخيمة بتنسيق تنفيذ إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة 2040، و التي أُنشئت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة - حفظه الله. تهدف الإستراتيجية إلى خفض نسبة استهلاك الطاقة بنسبة 30% و توفير المياه بنسبة 20% و رفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040.