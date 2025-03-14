دبــــي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ATS Travel"، الشركة الرائدة في مجال إدارة السفر، عن تعاونها مع شركة "Payhound"، المتخصصة في حلول الدفع بالعملات المشفرة الخاضعة للتنظيم؛ للبدء في قبول العملات المشفرة مثل "البيتكوين Bitcoin" و"الإيثيريوم Ethereum" كوسيلة للدفع مقابل خدماتها؛ الأمر الذي يمثل خطوة رائدة تجعل من "ATS Travel" أول شركة كبرى لإدارة السفر في الشرق الأوسط تقدم خيارات الدفع بالعملات المشفرة للسفر التجاري والسياحي على حد سواء؛ حيث تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعالية "برايفت لاكشري برشلونة Private Luxury Barcelona"، ومن المتوقع أن تلبي بشكل خاص احتياجات العملاء ذوي الثروات الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة، مقدمةً وسيلة دفع مرنة ومبتكرة لخدمات تتراوح بين تذاكر الطيران إلى باقات السفر الفاخرة.

يتيح التعاون مع "Payhound"، ومقرها مالطا – كشركة مُزودة لخدمات الدفع بالعملات المشفرة ومُرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا منذ عام ٢٠٢١ - لشركة "ATS Travel" تقديم حلول دفع فورية وآمنة، وتجنب التأخيرات والتكاليف المرتبطة بالخدمات المصرفية التقليدية. وفي هذا الإطار، أكد السيد/ خالد غباش، العضو المنتدب لشركة "ATS Travel"، أن دمج عمليات الدفع بالعملات المشفرة هو جزء من استراتيجيتهم لتبني حلول متقدمة تتماشى مع تنامي التحول الرقمي واعتماد العملات المشفرة في المنطقة، حيث يُتوقع أن تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية تجربة العملاء بشكل كبير، فضلاً عن تبسيط المعاملات، وفتح آفاق جديدة للأعمال في قطاع يتطور بسرعة نحو الحلول الرقمية.

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