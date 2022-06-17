ترسيخ الشراكة مع الجهات المعنية الرئيسية ضمن حملـة توعيـة تستهدف محمية غابات المانجروف بمنطقة الزوراء

الإمارات العربية المتحدة: تشارك "أماديوس " مع "ATS Travel”؛ وهي شركة مختصة بخدمات إدارة السفر وحائزة على مجموعة من الجوائز بمنطقة الشرق الأوسط؛ في إطلاق حملتها للاستدامة «ATS Go Green» بالتعاون مع " Olive Gaea"؛ وهي شركة ناشئة مقرها دبي تقدم حلولاً مبتكرة وفعالة لتحقيق "صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية (Net zero)" عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وإيران.

ومع التزام "أماديوس " بتحقيق الاستدامة البيئية؛ تعمل "أماديوس " على تحفيز كافة قطاعات السفر على إحراز تقدم باتجاه المساعدة في تحقيق أهدافها بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية وتأمين النمو والازدهار على المدى الطويل لصناعة السفر، حيث وضعت الشركة هدفاً لها يتمثل في القضاء على الانبعاثات الكربونية الضارة بحلول عام 2050، مع طموحها لتحقيق ذلك بحلول عام 2030.

هذا وتؤكد مبادرة «ATS Go Green» على التزام جميع الأطراف بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية المحددة لهم، وأن يكونوا في طليعة المبادرين في قطاع السفر بتقديم تقارير مُعدة خصّيصاً حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشركـات.

وفي هذا السياق؛ صرَّح السيد/ سليم شريف، المدير العام بالإنابة لشركة "ATS Travel"؛ قائلاً: "من شأن الشراكة القائمة بين كلَ من «أماديوس » و «ATS Travel» و « Olive Gaea» أن تتيح لنا العمل معاً من أجل توفير فرص للعملاء لموازنة بصمتهم الكربونية وإلهام العملاء من أجل ترسيخ سبل الحياة المستدامة. لقد تعهدنا من خلال زراعتنا لأشجار المانغروف بتحقيق مستقبل أكثر استدامة داخل النظام البيئي المحلي لأشجار المانغروف بمنطقة الزوراء، وقد قمنا بدعوة عملائنا من الشركات وممثلي شركات الطيران الوطنية الإماراتية للانضمام إلى الحدث ودعم القضية؛ حيث تم إطلاعهم على مشروع الاستدامة وتم اصطحابهم في جولة بقوارب «الكاياك» إلى منطقة زراعة أشجار المانغروف مع استخدامنا لزجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام ومرافق صديقة للبيئة".

وأضاف السيد/ سليـم؛ قائلاً: "تعد زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مصدر قلق متزايد لقطاع السفر والسياحة؛ لذا فنحن نهدف إلى أن نكون في طليعة المبادرين بتقديم تقارير مُعدة خصّيصاً حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الرحلات الجوية والبرية والفنادق لشركات السفر؛ فيما سيتجاوز تعاوننا مستقبلاً نطاق غازات الاحتباس الحراري (GHG) فقط؛ ليشمل توفير خيارات فعالة من حيث التكلفة فيما يتعلق بموازنة البصمة الكربونية".

ومن جانبه؛ علّق السيد/ إرنستو سانشيز بومونت، المدير العام لشركة "أماديوس الخليج "؛ قائلاً: "تدعم هذه الشراكة نهجنا في إحداث تحوُّل بالعمليات التجارية، وتقديم المساعدة للعملاء، ودفع قطاع السفر نحو مستقبل أكثر استدامة. إن إقناع العملاء بالمشاركة في مثل هذه المبادرات الخضرات من قبل «ATS Travel» و« Olive Gaea» والعمل عن كثب مع مجتمع السفر العالمي بشأن تحقيق الاستدامة يعكس التزامنا بأن نكون في طليعة هذا التغيير".

حيث أضـاف قائـلاً: "لقد أوْلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الاهتمام والتركيز على الاستـدامـة والمبادرات الخضـراء والسياحة البيئية، ومن الأهمية بمكان فهم التأثير المباشر لخيارات السفر على البصمة الكربونية".

وعلى جانب آخر؛ صرَّح السيد/ فيفيك تريباثي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " Olive Gaea"؛ قائلاً: "يسعدنا المشاركة في مبادرة «ATS Go Green» والتي تحظى بدعم «أماديوس »؛ حيث يسعدنا أن نؤدي دورنا ونساعدهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة التغيرات المناخية؛ وذلك في ظل سباق المؤسسات والمنظمات المختلفة مع الزمن لمواجهة تغير المناخ والوصول إلى الهدف المتمثل في «صافي انبعاثات كربونية صفرية». إن جهودهم لا تقتصر فقط على التقليل من تأثيرهم البيئيّ ودعم أنشطة التشجير الجديدة، بل سيعملون أيضًا على تزويد عملائهم بأدوات مبتكرة وفعّالة لتحقيق الاستدامة".

واستطرد السيد/ فيفيـك؛ قائـلاً: "يبدأ التغيير بالوعي؛ ولهذا السبب نحن نثق في أن تقاريرنا ومبادرات «موازنة الانبعاثات الكربونية»، ستعمل على تعزيز صناعة سفر أكثر صداقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستساعد هذه المبادرة المسافرين من الشركات والأفراد على تقييم تأثيرهم البيئي واتخاذ إجراءات مناخية إيجابية مع تزايد المخاوف بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري".

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نبذة عن شركة "أماديوس ":

يدفع السفر عجلة التقدم والازدهار، وتدفع "أماديوس" عجلة قطاع النقل

توفر "أماديوس" حلولاً مبتكرة تتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم إمكانية الوصول بسلاسة إلى رحلاتهم المنشودة عبر وكلاء السفر ومحركات البحث ومنظمي الرحلات وشركات الطيران والمطارات والفنادق والسيارات والسكك الحديدية.

جاءت تقنياتنا المتطورة ثمرة شراكة طويلة الأمد بيننا وبين رواد قطاع السفر على مدار أكثر من 30 عاماً، اكتسبنا خلالها خبرات متميزة تجمع بين الإدراك الموسع لعادات السفر والقدرة على تصميم وتقديم أكثر الأنظمة تطوراً وموثوقية وأهمية والتي يحتاجها عملاؤنا. وعلاوة على ذلك؛ نساعد في توفير صلة وصل تربط بين أكثر من 1.6 مليار شخص سنوياً مع مزودي خدمات السفر المحليين في أكثر من 190 دولة.

نعمل كشركة واحدة بفريق عمل يتقاسم رؤية موحدة، ونتمتع بحضور عالمي ومحلي أينما يحتاجنا عملاؤنا.

يتمحور هدفنا حول صياغة مستقبل السفر، ونعمل بشغف في مساعينا الرامية إلى توفير تقنيات أفضل ترتقي بجودة رحلات المسافرين.

شركة "أماديوس" مدرجة على مؤشر IBEX 35 وفي البورصة الإسبانية بالرمز (AMS.MC). وهي جزء من مؤشر EuroStoxx50، ونالت الشركة الإشادة من قبل مؤشر "داو جونز" للاستدامة للأعوام الثمانية الماضية.

لمزيد من المعلومات حول "أماديوس"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amadeus.com

نبذة عن شركة "ATS Travel":

تأسست "ATS Travel" في عام 1977 م؛ وهي شركة رائدة في مجال إدارة السفر وحائزة على مجموعة من الجوائز بمنطقة الشرق الأوسط. وبصفتها وكالة سفر معتمَدة من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، تقدم "ATS Travel"، وعلى مدار أربعة عقود متواصلة، حلولاً شاملة ومتكاملة لكافة متطلبات السفر؛ تتضمن خدمات لرحلات الأعمال والشركات، وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، والترفيه، والشحن، وغيرها... تتبع "ATS Travel" مجموعة "ATS Travel Group (ATG)" حيث تمثل الشركة

مجموعة (ATG) في 14 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط، فيما تعد (ATG) واحدة من الشركات العالمية المستقلة الرائدة في قطاع إدارة السفر والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مع تواجد في أكثر من 140 موقعًا حول العالم.

لمزيد من المعلومات؛ يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.travelats.com/about.html

نبذة عن "أوليف غيا Olive Gaea":

تعد "أوليف غيا (OG) Olive Gaea"؛ وهي شركة ناشئة تأسست في دبي، أوّل منصة لخدمات الاستدامة قائمة على البرمجيات الخدمية (SaaS) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وإيران. تتمثل مهمتنا في جعل "الحياد الكربوني" في متناول أي شخص، في أي وقت وفي أي مكان، وبناء مستقبل مناخي مرن قادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. تعمل "أوليف غيا Olive Gaea" على مساعدة الشركات والهيئات الحكومية على تطوير الاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق "صافي انبعاثات كربونية صفرية (Net zero)" عبر قياس انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) و وضع خارطة طريق إستراتيجية للتخفيف من تلك الانبعاثات، مما يوفر موازنة طبيعية متجددة للانبعاثات الكربونية مختارة بعناية ومتحقق منها من قبل طرف ثالث. توفر "أوليف غيا Olive Gaea" حلولًا مبتكرة بدءًا من عمليات التشجير المدعومة تكنولوجياً، وحتى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لأغراض التجارة الإلكترونية، وملصقات العمل المناخي، وتطبيق (Newtrl) للجوال الخاص بتعزيز مشاركة الموظفين وتقديم الاستشارات. للحصول على مزيد من المعلومات؛ يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.olivegaea.com.