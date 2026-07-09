دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن مصرف عجمان، الحاصل من وكالة فيتش على تصنيف BBB+ (مستقر)، عن نجاحه في تسعير أول إصدار له من صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات، وبنسبة عائد 6.500%، ما يُمثل إنجازاً هاماً في مسيرة النمو المتواصل للمصرف.

ويعكس هذا الإصدار ثقة المستثمرين الكبيرة في متانة مصرف عجمان المالية، وتوجهه الاستراتيجي وتطوره المستمر. وباعتباره أول إصدار لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) للمصرف، يأتي هذا الإنجاز الجديد امتدادا للنجاح الذي حققه المصرف في أول إصدار له من الصكوك الرئيسية (Senior Sukuk) العام الماضي، ويسلط الضوء على ما حقق من تقدم في تعزيز وضعه المالي.

ومن خلال هذه الإصدار، يواصل مصرف عجمان تعزيز قاعدته الرأسمالية، وتنويع مصادر تمويله، وتحسين قدرته على دعم العملاء والشركات والاقتصاد الإماراتي ككل. وقد حظي الإصدار باهتمام كبير من قاعدة مستثمرين رفيعي المستوى على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يعكس التقدير المتزايد لمكانة المصرف القوية وسمعته الائتمانية المتميزة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: يمثل إصدارنا الأول لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) تطورا طبيعيا في استراتيجية إدارة رأس مال مصرف عجمان، ويعكس التقدم الكبير الذي أحرزناه في تعزيز الملف المالي للمصرف خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف سموه يؤكد نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين في متانة مصرف عجمان المالية وتوجهه الاستراتيجي، ويدعم جهود المصرف في تعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع مصادر تمويله، بما يمكنه من مواصلة خدمة عملائه ودعم الشركات والاقتصاد الإماراتي.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن الصفقة، باعتبارها أول إصدار لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) لمصرف عجمان، توسع أدوات المصرف الرأسمالية وتنويع مصادر رأس المال التنظيمي لديه.

وأضاف: نحن سعداء بالحصول على دعم قوي من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس تزايد المعرفة بقصة ائتمان مصرف عجمان والثقة في مسيرة تحوله المستمر.

وأكد الخلفاوي أن إتمام هذا الإصدار بنجاح يعكس التزام مصرف عجمان بالنمو المستدام، والعمل المصرفي المسؤول، ودعم الاحتياجات المتطورة لعملائه ومجتمعاته، كما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير أسواق مالية أعمق وأكثر مرونة.

وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن وناسداك دبي.

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نبذة عن مصرف عجمان:

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.