دخلت إريكسون وAT&T في أكبر اتفاقية استراتيجية في تاريخ إريكسون قيمتها 14 مليار دولار أمريكي لتحويل الشبكات والرقمنة لريادة المسار نحو شبكات ذكية وقابلة للبرمجة في المستقبل على مدى خمس سنوات.

ستقوم إريكسون بنشر مجموعة واسعة من منتجات وحلول الجيل الخامس من إريكسون لشبكات الوصول الراديوي المفتوحة (Ericsson 5G Open Radio Access Networks) لدعم طموحات AT&T الوطنية لشبكة الوصول الراديوي المفتوحة في الولايات المتحدة.

ستقوم الشركة ببناء منصة شبكة الجيل الخامس لشركة AT&T، باستخدام التقنيات السحابية الأصلية المبنية على واجهات O-RAN اعتباراً لنطاق الصناعة وفعالية التكلفة والاستدامة والأداء العالي، وستقومان AT&T وإريكسون بالتحويل إلى شبكة سحابية مفتوحة في المستقبل.

ستستخدم إريكسون مصنعها الذكي 5G Smart Factory الذي تم توسيعه مؤخرًا في لويسفيل، تكساس، لإنتاج منتجات البنية التحتية للاتفاقية التي ستحمل علامة "صنع في الولايات المتحدة الأمريكية" نظرًا لأن منشأة إريكسون تتوافق مع قوانين البنية التحتية Build America وBuy America.

وتماشياً مع استراتيجية الشركة التي تعتمد على الاستثمار في البحث والتطوير، قامت إريكسون بتطوير مجموعة واسعة من عروض التكنولوجيا التي تركز على الاستدامة لدعم إيمانها بأن الشبكات المستقبلية يجب أن تكون أكثر مرونة انفتاحاَ واستداماً وذكاء.

وستعمل القدرات الذكية والقابلة للبرمجة على تمكين الابتكار مثل rApps والأتمتة وواجهات برمجة تطبيقات الشبكة والكشف عنها، وبالتالي تحقيق الإمكانات التي تم تصميم الجيل الخامس من أجلها - مما يخلق فرصًا جديدة لتحقيق الدخل في هذه العملية. ستكون بنية إريكسون المفتوحة بمثابة نقطة انطلاق للمطورين للابتكار وتعزيز الاستخدام وحالات العمل.

يقول بوريه إيكهولم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إريكسون: “ستكون الشبكات المتميزة عالية الأداء هي الأساس للخطوة التالية في مجال الرقمنة وأشعر بحماسة لهذا المستقبل. يسعدني أن أرى عميلنا الطويل الأمد، AT&T، يختار إريكسون لهذا التحول الاستراتيجي في الصناعة - للانتقال إلى الشبكات المفتوحة والقائمة على السحابة والقابلة للبرمجة. ومن خلال هذا التحول، ومع الواجهات المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، ستشهد الصناعة نماذج أعمال جديدة قائمة على الأداء، مما يخلق طرقًا جديدة للمشغلين لتحسين الشبكة وتحقيق الدخل منها. نحن فخورون حقًا بالتعاون مع AT&T في تصنيع Open RAN والمساعدة في تسريع التحول الرقمي في الولايات المتحدة."

يقول كريس سامبار، نائب الرئيس التنفيذي لشبكة AT&T: "تأخذ AT&T زمام المبادرة في توفير مصادر المنصات المفتوحة في شبكتنا اللاسلكية. ومن خلال هذا التعاون، سنفتح شبكات الوصول الراديوي، وندفع الابتكار، ونحفز المنافسة، ونربط المزيد من الأمريكيين بشبكة الجيل الخامس وشبكة الألياف. ويسعدنا أن تشارك إريكسون دعمنا لـ Open RAN والإمكانيات التي يخلقها ذلك للبنية التحتية الرقمية الأمريكية."

تفاصيل التكنولوجيا

تركز الاتفاقية الإستراتيجية على إنشاء شبكة مفتوحة قابلة للبرمجة مما سيمكن AT&T من تسريع التقديم التجاري لمعدات Open RAN وحلول إدارة الشبكة المفتوحة من بائعين متعددين، وذلك باستخدام الأجهزة المصممة لهذا الغرض والأجهزة الافتراضية التجارية.

تشمل حلول إريكسون ما يلي:

أحدث جيل من Ericsson Massive MIMO وأجهزة الراديو عن بعد المجهزة للأجهزة للجيل القادم من تقنيات النقل الأمامي المفتوحة (open fronthaul ) التي تؤدي إلى انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) من خلال تقليل وزنها وحجمها واستهلاكها للطاقة.

الجيل القادم من Ericsson RAN Compute الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

حلول إريكسون لشبكات الوصول الراديوي السحابية Cloud RAN التي ستقدم التحول إلى O-RAN مع واجهات مفتوحة ومفصلة لتمكين شراكات جديدة في مجالات جديدة لشبكات الوصول الراديوي مما سيسمح أيضًا ببناء RAN SW بطريقة معيارية لبناء منصة اتصال أفقية.

ستوفر منصة الأتمتة الذكية من إريكسون (EIAP) إدارة شاملة لخدمات التكنولوجيا المتعددة والبائعين المتعددين والأتمتة لشبكة. AT&Tستعملو AT&T إريكسون بشكل مشترك على تعزيز واستخدام نظام EIAP rApp البيئي المفتوح من خلال مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) لتسريع تطوير rApp والابتكار لشركة AT&T وموفري برامج الطرف الثالث عالمياَ. ستستفيد إريكسون من مكانتها الرائدة في توحيد معايير Open RAN لتوفير الدعم الشامل داخل شبكة AT&T لواجهات O-RAN Alliance SMO بما في ذلك: واجهات O1 وO2 وA1 (في غير الوقت الفعلي RIC) وتغليف واجهة R1 بين في غير الوقت الفعلي RIC وrApps.

تتوافق حلول إريكسون مع التزام الشركة بالحد من انبعاثات سلسلة التوريد واستهلاك الطاقة بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2030.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات والشركات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، ومنصة الاتصالات العالمية، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com