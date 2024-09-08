أعلنت شركة ASPACE International Holdings Ltd.، الرائدة عالميًا في مشاريع الفضاء التجارية، عن استثمار استراتيجي في Cubin LLC، وهي منصة رقمية رائدة لتداول الأسهم الخاصة. يُقيّم هذا الاستثمار شركة Cubin LLC بمبلغ 18 مليون دولار ويشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق مهمة ASPACE في إنشاء تكتل من 3,000 شركة تركز على التصنيع المتقدم في مجال الفضاء.

سيساهم استثمار ASPACE في تعزيز مكانة Cubin كمؤثر رئيسي في نظام التداول الرقمي، مما يزيد من قدرتها على ربط المستثمرين في جميع أنحاء أوروبا والإمارات والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). منصة Cubin، التي تعتمد على الأتمتة المتقدمة لتبسيط المعاملات وتمكين العمليات العابرة للحدود بسلاسة، تتوافق تمامًا مع رؤية ASPACE لدمج التكنولوجيا المتطورة في مجموعتها الواسعة في مجال الفضاء.

Tarek Fakreddine، الرئيس التنفيذي لشركة Cubin LLC، علّق على الشراكة قائلاً: "نرحب بـASPACE كمستثمر في Cubin. هذه الشراكة ليست مجرد استثمار مالي، بل هي تأييد قوي لمهمتنا في إحداث ثورة في تداول الأسهم الخاصة. إن الانتشار العالمي لشركة ASPACE ورؤيتها لمستقبل الفضاء سيمكننا من توسيع عملياتنا وتقديم قيمة أكبر لمستخدمينا. معًا، نضع الأسس لعصر جديد من الابتكار في القطاعات الرقمية والفضائية."

Stephen Wu، مدير في شركة ASPACE International Holdings Ltd.، علّق على الاستثمار قائلاً: "استثمارنا في Cubin هو خطوة استراتيجية نحو بناء نظام بيئي قوي من الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا والتي تعتبر أساسية لمستقبل الفضاء. منصة Cubin المبتكرة تناسب تمامًا محفظتنا، ونحن واثقون من أن هذا التعاون سيسرع جهودنا لإنشاء تكتل ديناميكي يضم 3,000 شركة في طليعة صناعة الفضاء المتقدمة. نتطلع إلى العمل عن كثب مع Tarek وفريقه لتحقيق أهدافنا المشتركة."

تشكل هذه الشراكة علامة فارقة في مسيرة كلا الشركتين، حيث تعد بالنمو المتبادل وتعزيز الحضور في السوق العالمية. مع استمرار شركة ASPACE في توسيع تكتل شركاتها في مجال الفضاء، ستلعب منصة Cubin دورًا حيويًا في تمكين فرص الاستثمار الفعالة والآمنة داخل القطاع الفضائي المتطور بسرعة.

حول Cubin LLC Cubin LLC هي منصة رقمية لتداول الأسهم الخاصة، تقدم أتمتة متقدمة لتبسيط المعاملات وتمكين العمليات العابرة للحدود بسلاسة. مع التركيز على تعزيز السيولة وسهولة الوصول، تربطCubin المستثمرين في جميع أنحاء أوروبا والإمارات والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يمكّن من تداول الأسهم الخاصة بشكل فعال دون وسطاء.

حول ASPACE International Holdings Ltd. ASPACE International Holdings Ltd. هي شركة رائدة عالميًا في مشاريع الفضاء التجارية، تتمركز حول مدينة أبوظبي الفضائية الإيكولوجية. تهدف الشركة إلى إنشاء تكتل من 3,000 شركة شريكة تركز على التصنيع المتقدم في مجال الفضاء، مما يدفع الابتكار والتقدم التكنولوجي في صناعة الفضاء العالمية.

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