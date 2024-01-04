دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "آميفيز" AmiViz، أول سوق B2B للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط لحلول الأمن السيبراني، عن عقد شراكة استراتيجية مع "Asimily"، الشركة الرائدة في السوق في مجال إنترنت الأشياء (IoT) وإنترنت الأشياء الطبية (IoMT)؛ بهدف تعزيز أمن إنترنت الأشياء وأمن إنترنت الأشياء الصناعي وأمن الأجهزة الطبية في منطقة الشرق الأوسط.

ويؤكد هذا التحالف على الالتزام المشترك لكل من "آميفيز" و"Asimily" بتوفير حلول أمنية شاملة وعالية الجودة لأجهزة إنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الطبية، ومعالجة تهديدات الأمن السيبراني متزايدة التعقيد التي تواجهها الشركات في الشرق الأوسط اليوم.

صرح "إلياس محمد"، مدير العمليات لدى شركة "آميفيز": "بينما نشهد زيادة في اعتماد إنترنت الأشياء عبر مختلف الصناعات، أصبحت هناك حاجة ضرورية إلى حلول أمنية قوية لإنترنت الأشياء أكبر من أي وقت مضى، وتتيح لنا شراكتنا مع "Asimily" أن نقدم لعملائنا حلولًا معززة للأمان وإدارة المخاطر لأجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة إنترنت الأشياء الطبية الخاصة بهم، نحن نهدف معًا إلى تقديم أحدث التقنيات والخدمات لحماية الشركات من التهديدات السيبرانية المتزايدة".

أحدثت "Asimily" ثورة في حلول أمن إنترنت الأشياء الشامل وإنترنت الأشياء الطبية من خلال معالجة نقاط الضعف والتهديدات والتحديات الأكثر أهمية في الأجهزة المتصلة للمؤسسات وتحديد أولوياتها في الوقت الفعلي؛ وبفضل تقنية التعلم الآلي المتقدمة، توفر "Asimily" رؤية شاملة لعمليات الأجهزة، مما يوفر الرؤية اللازمة لإدارة المخاطر المحتملة وتخفيفها بفعالية وكفاءة.

قال "واين هولينزهيد"، مدير أعمال القنوات لدى "Asimily" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "إن الشراكة مع "آميفيز" تمكنا من توسيع بصمتنا في سوق الشرق الأوسط وتقديم أحدث حلولنا الأمنية لإنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الطبية إلى قاعدة عملاء أوسع". مضيفًا: "إن جهودنا المشتركة في توفير حلول أمن فائقة لإنترنت الأشياء يمنح عملائنا الضمان الذي يحتاجون إليه لإدارة أجهزتهم المتصلة بأمان وكفاءة."

ومن خلال هذه الشراكة، ستقدم "آميفيز" و"Asimily" حلولا أمنية شاملة تجمع بين التكنولوجيا الرائدة والخبرة التي لا مثيل لها، مما يمنح الشركات الثقة للابتكار والنمو في بيئة رقمية آمنة.

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عن "أميفيز" (Amiviz)

"أميفيز" AmiViz هو أول سوق للمؤسسات B2B يركز على صناعة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط ، وهو مصمم خصيصا لخدمة مصالح بائعي التجزئة والبائعين في المؤسسات. وبفضل الابتكار والتكنولوجيا التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي، توفر المنصة منصة تعاون فريدة من نوعها من خلال تطبيق للهاتف المحمول على نظامي التشغيل iOS وAndroid، بالإضافة إلى منصة قائمة على الويب لبائعي المؤسسات والاستشاريين وشركات تكامل الأنظمة وشركاء القنوات والبائعين.

تقدم AmiViz منصة فريدة من نوعها للتجارة الإلكترونية على غرار المستهلك مع مزيج من اللمسة الإنسانية، وتقدم منتجات وخدمات تلبي ظروف السوق المحلية والإمتثال للوائح في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.amiviz.com

عن Asimily

قامت Asimily ببناء منصة رائدة في مجال إدارة المخاطر تؤمن أجهزة إنترنت الأشياء لصناعة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التعليم العالي والتصنيع والقطاع الحكومي وعلوم الحياة وتجارة التجزئة والتمويل. من خلال قاعدة المعرفة الأكثر شمولا لبروتوكولات إنترنت الأشياء والأمن السيبراني، تقوم Asimily بجرد وتصنيف كل جهاز عبر المؤسسات، سواء المتصلة أو المستقلة، ونظرا لأن تقييم المخاطر - والتهديدات - ليست هدفا ثابتا ، فإن Asimily تراقب أجهزة المؤسسات، وتكتشف السلوك المشبوه، وتنبه المشغلين لمعالجة أي حالات شاذة ومشبوهه تم تحديدها. ومن خلال أجهزة ومعدات إنترنت الأشياء الآمنة، يعرف عملاء Asimily أن أجهزتهم وبياناتهم المهمة للأعمال آمنة. لمزيد من المعلومات حول Asimily ، يرجي زيارة: https://www.asimily.com

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سانجيف كانت

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