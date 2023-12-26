دبي – الامارات العربية المتحدة: أجتمعتمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" والجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية، ومقرها الولايات المتحدة الامريكية، بهدف التأسيس لعمل مشترك يستهدف صياغات سياسات وخطط عمل قصيرة وبعيدة المدى لتوسيع رقعة صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم، والعمل المشترك على ضمان نشر المعرفة والممارسات العملية لزيادة كفاءة الطاقة في صناعة التبريد والتدفئة.

حضر الإجتماع سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" ورئيسة الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية جينجر سكوجينز والمرشح الجديد لرئاسة الجمعية دينيس نايت، والرئيس السابق للجمعية المهندس فاروق محبوب والدكتور أحمد علاء الدين مدير ورئيس المنطقة الكبرى عضو مجلس إدارة الجمعية في مقر المؤسسة.

شهد الإجتماع نقاشات معمقة لمواضيع مهمة أبرزها الاتفاق على صياغة دليل إرشادي عالمي موحد لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم ويتناسب مع مختلف أنشطة تبريد المناطق وضامن للمكاسب البيئية والمناخية والاقتصادية للمستثمرين والمتعاملين والجمهور وتوفير خدمات تبريد آمنة وفعالة واقتصادية.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع ثان في شهر يناير 2024 المقبل خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة الدولية "ASHRAE" ,والذي سينطلق في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية، ما بين 20 و 24 من يناير الجاري، بهدف تفعيل الإتفاق المتعلق بالدليل الارشادي لتبريد المناطق الذي يتوقع له أن يكون مرجعاً مهماُ لمشغلي تبريد المناطق ولمالكي الابنية والاستشاريين وخبراء الصناعة في زيادة الكفاءة التشغيلية.

وقال سعادة أحمد بن شعفار إن الاجتماع كان فرصة لتعزيز الروابط القويّة التي تجمع "إمباور" بالجمعية الدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة وأن الجمعية تعتبر حاضنة عالمية لتكنولوجيا تبريد المناطق وتجمع تحت مظلتها أغلب شركات التبريد والتدفئة الرائدة عالمياً وتعد مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في هذا المجال بجانب درايتها الكبيرة بأهم التحديات التي تواجه قطاع التبريد في مختلف أنحاء العالم.

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