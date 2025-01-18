الأكاديمية تلتزم بتزويد طلابها بالمهارات والمعرفة والقيم اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة والعمل على تعزيز التغيير المستدام

في خطوة لإعادة تعريف القيادة والحوكمة في إفريقيا، أعلنت الكلية الإفريقية للحوكمة “Africa School of Governance"، المؤسسة الرائدة، عن إطلاقها الرسمي في 14 يناير 2025 في العاصمة الرواندية كيجالي، وفتح باب التسجيل لأول دفعة للعام الأكاديمي 2025/2026، ليُمثل هذا الحدث البارز خطوة محورية في مساعي الأكاديمية لتمكين الجيل القادم من القادة والمبتكرين في مختلف القطاعات على مستوى القارة، بما يعزز دورهم في تشكيل مستقبل إفريقيا.

شهد حفل الإطلاق حضور مجموعة من القادة البارزين، وصناع السياسات، والأكاديميين من مختلف أنحاء إفريقيا والعالم، للاحتفال بتأسيس الكلية الإفريقية للحوكمة (ASG) كأول مؤسسة متخصصة في مجال الحوكمة بالقارة. وقد تم تأسيس الكلية بمشاركة فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس رواندا، وهايلي مريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، في خطوة تاريخية تعكس التزام القادة بتعزيز التحول في القيادة والحوكمة في إفريقيا.

وفي هذا الإطار، قال هايلي مريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق: "يُمثل إطلاق الكلية الأفريقية للحوكمة (ASG) وبدء استقبال الطلبات لأول دفعة، نقطة تحول محورية في مسيرة إفريقيا نحو التميز في القيادة والحوكمة. ومن خلال تعزيز جيل جديد من القادة والمبتكرين في السياسات العامة، تضع الكلية الأسس لحوكمة تحوّلية تتميز بالابتكار، الأخلاقية، والتوافق مع واقع القارة". وأضاف: " اثق في أن هذه الأكاديمية ستصبح منصة رائدة لتمكين الأفراد وتزويدهم بالأدوات اللازمة لقيادة التغيير الفعّال، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وإيجابية لإفريقيا."

تضمن الحدث جلسة نقاشية حول دور تعليم السياسات العامة في تطور إفريقيا وتحولها. واستعرض المشاركون فيها خبراتهم الواسعة في المجالات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والحكومات، والقطاع الخاص. وشملت قائمة المتحدثين في الجلسة رئيس الوزراء الأثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين، والرئيس السابق للبنك الإفريقي للتنمية (AFDB) الدكتور دونالد كابيروكا، والباحث الأكاديمي المتميز كينجسلي موغالو، رئيس الكلية. وشاركت الدكتورة أجنيس كالِباتا، رئيسة تحالف الثورة الخضراء في إفريقيا (AGRA)، والبروفيسورة هاجر قلديش، المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، والدكتور أتشا ليكي، الشريك الأول ورئيس مجلس إدارة ماكينزي إفريقيا.

من جانبه قال البروفيسور كينجسلي موجالو، رئيس الأكاديمية: "إن حفل الإطلاق وبدء استقبال طلبات التسجيل لأول دفعة لدينا ليسا مجرد مناسبتين مميزتين، بل هما دعوة حقيقية لإعادة تصور إمكانيات إفريقيا ودفع عجلة التحول نحو المستقبل. وأكد أنه يُمثل أيضاً نداء لكل من يؤمن بقدرة القارة على تحقيق التغيير الجذري وإحداث أثر عالمي."

وفي كلمة ألقاها نيابة عن مؤسسة ماستركارد، صرّح الدكتور بيتر ماتيرو بأن الكلية الأفريقية للحوكمة (ASG) ترتبط ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية "أعمال الشباب في أفريقيا" (Young Africa Works) التابعة للمؤسسة، والتي تهدف إلى تمكين 30 مليون شاب أفريقي، 70% منهم من النساء، من الوصول إلى فرص عمل مجزية بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الكلية تتلقى الدعم من مؤسسة ماستركارد كجزء من هذه الاستراتيجية الطموحة.

من أبرز جوانب إطلاق الكلية، بدء الحملة الأولى لاستقطاب مجموعة متنوعة من الأفراد الموهوبين من جميع أنحاء القارة الإفريقية، بما في ذلك المجتمعات الأقل تمثيلًا. كما تهدف إلى تسجيل أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف القطاعات في السنة الأولى في برامج الماجستير في الإدارة العامة (MPA) وماجستير الإدارة العامة التنفيذي (EMPA). وسيسهم المنهج الفريد للكلية في جذب الطلاب من خلال دمج المعايير الأكاديمية العالمية مع الرؤى والدراسات الإفريقية. كما تلتزم الأكاديمية بتزويد طلابها بالمهارات والمعرفة والقيم اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة في الحوكمة الإفريقية، وتعزيز التغيير المستدام في القارة.

من خلال تركيزها على التطبيقات العملية، تسعى الأكاديمية إلى إعداد قادة قادرين على الابتكار ودفع الإصلاحات السياسية، ووضع أسس الحوكمة التحولية والمساهمة في تشكيل التنمية المستدامة في إفريقيا. أما بالنسبة لرؤيتها المستقبلية، فمن المتوقع تخريج 1000 طالب وطالبة خلال السنوات الخمس الأولى، مؤهلين لتولي أدوار قيادية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإفريقيا (SDGs).

الجدير بالذكر أن الكلية الأفريقية للحوكمة هي مؤسسة رائدة في مجال الدراسات العليا. وقد تأسست بهدف تقديم تعليم وفقًا لأعلى المعايير العالمية والمساهمة الفاعلة في تحول السياسات العامة وممارسات الحوكمة في إفريقيا. وتسعى الأكاديمية أيضًا إلى أن تصبح مركزًا مرموقًا للأبحاث وتطوير السياسات، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية على مستوى القارة والعالم.

ويتجسد التزام الأكاديمية بالابتكار والشمول في بيئتها التعليمية الممتازة التي توفر للطلاب فرصًا للتفاعل مع وجهات نظر متنوعة واكتساب مهارات في إحدى لغات الاتحاد الإفريقي الإضافية. كما تسعى الأكاديمية إلى بناء نظام بيئي تعاوني يجمع بين العلوم الاكاديمية، والسياسات العامة، والقطاع الخاص لدفع الحلول والمبادرات المستندة إلى الأدلة من أجل مستقبل مستدام لإفريقيا.

وسيتم فتح أبواب التقديم للدفعة الأولى من الأكاديمية في 1 فبراير 2025، ويمكن للطلاب والراغبين في التعرف على المزيد من المعلومات زيارة الموقع الرسمي للأكاديمية على الرابط التالي: https://asg.ac

نبذة عن الكلية الأفريقية للحوكمة :(ASG)

تُعد الكلية الأفريقية للحوكمة مؤسسة رائدة على مستوى الدراسات العليا، ملتزمة بتحويل القيادة والحوكمة في إفريقيا. من خلال ركائزها الثلاث: التعليم، البحث، والسياسات العامة، تمكّن الأكاديمية القادة من مواجهة تحديات إفريقيا بحلول مبتكرة ومستندة إلى الأدلة وملائمة ثقافيًا. وتطمح الأكاديمية إلى أن تكون محفزًا للتغيير الإيجابي، من خلال إنتاج قادة أخلاقيين يقودون مسيرة إفريقيا نحو التنمية المستدامة والتميز في الحوكمة.

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