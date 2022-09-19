ارتفع عدد مستشفيات ASG مرتين ونصف مرة والإيرادات ثلاث مرات خلال ملكية انفستكورب للشركة

البحرين - أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، أنها باعت حصتها في مستشفيات ASG للعيون، ثاني أكبر سلسلة مستشفيات للعيون في الهند، إلى جنرال أتلانتيك وكيدارا كابيتال.

استثمرت انفستكورب في ASG عام 2017 وعملت عن كثب مع المؤسس وفريق الإدارة لتحقيق توسع كبير وتعظيم الإيرادات من خلال تنفيذ العديد من مبادرات تعزيز القيمة. وخلال ملكية انفستكورب، توسعت ASG لتدخل أسواقاً جديدة في الهند تعاني من نقص الخدمات. نتيجة لهذه المبادرات، زاد عدد مستشفيات ASG بمرتين ونصف، وتضاعفت إيراداتها ثلاث مرات. في وقت سابق من هذا العام، فازت ASG بمناقصة الاستحواذ على "فاسان آي" Vasan Eye، وهي سلسلة كبيرة من مستشفيات العيون في الهند. وسيؤدي هذا الاستحواذ إلى توسيع وجود ASG في جنوب البلاد.

باعت انفستكورب حصتها كجزء من جولة تمويل لتعزيز رأس المال بقيمة 15 مليار روبية هندية، وهو ما يمثل أكبر تمويل لشركة خاصة في الهند في مجال طب العيون وأحد أكبر التعاملات المتعلقة بشركة خاصة في مجالات الرعاية الصحية في البلاد.

وقال غوراف شارما، رئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة لدى انفستكورب في الهند: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى أن مجموعة ASG قد نمت لتصبح واحدة من أبرز سلاسل مستشفيات العيون في الهند. حصل

ملايين الأشخاص على رعاية طبية للعين عالية الجودة بفضل ASG على مدار العقدين الماضيين. وكان أيضاً من دواعي سروري العمل مع مؤسس ASG، الدكتورآرون شينغفي، وفريق قيادة ASG، ونتمنى لهم استمرار النجاح في المرحلة التالية من مسيرة النمو".

وقال رئيس سوق البحرين والكويت للثروات الخاصة في انفستكورب محمد السادة : "استثمرنا في مستشفيات ASG للعيون عام 2017، ومنذ بداية استثمارنا دأبت الشركة على التطور والنمو. وقد ركزنا على التوسع في المدن الهندية الأصغر التي تعاني نقصاً في الخدمات، وأضافت ASG 20 مركزاً طبياً جديداً إلى سلسلتها منذ ذلك الحين. كان هذا أول استثمار لنا في قطاع الرعاية الصحية في الهند، وسيواصل فريق الشركات الخاصة لدينا في الهند تحديد الفرص في الشركات النامية التي يقودها المؤسسون مع القدرة على خلق قيمة لعملائنا".

انفستكورب هي مستثمر نشط في شركات السوق المتوسطة عبر القطاعات المرتبطة بالاستهلاك وفي الأعمال العقارية. وفي مجال الشركات الخاصة، تستهدف انفستكورب الفرص المتاحة في قطاعات الرعاية الصحية والبرامج المعلوماتية وخدمات الأعمال والخدمات المالية والقطاعات الاستهلاكية. وتشمل استثماراتها في السنوات الأربع الماضية "وينغرينز" Wingreens و"في إنشور" V-Ensure و"إنترغرو براندز" Intergrow Brands و"بيواكوف.كوم" Bewakoof.com و"فرشتوهوم" Freshtohome و"زولو" Zolo و"إنكريد" InCred و"سيتيكارت" Citykart و"نفروبلاس" NephroPlus و"يونيلوغ" Unilog و"إكسبرسبيز" XpressBees و"سفاري إندستريز" Safari Industries.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 يونيو 2022، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 42.7 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة اكثر من 480 موظفاً من 50 جنسية في مكاتبها.

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ندى عبدالغني

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