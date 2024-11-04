أعلن صندوق العمل "تمكين" عن توقيع اتفاقية مع ARRAY إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية الرقمية، وذلك للاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة في تعزيز مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء وخاصة المؤسسات.

جاء هذا الإعلان على هامش فعاليات منتدى بوابة الخليج 2024، والذي تستضيفه مملكة البحرين في نسخته الثانية بمشاركة دولية من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين تحت شعار (الاستثمار في منطقة مزدهرة).

وبموجب هذه الشراكة ستعمل ARRAY على تصميم حلول رقمية مخصصة لصندوق العمل "تمكين" وذلك بهدف تعزيز عملية مطابقة الوظائف باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث ستساهم هذه الأداة في تعزيز قواعد المعلومات اللازمة لتنفيذ عملية مطابقة الوظائف، بالإضافة إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مطابقة المهارات مع الفرص الوظيفية المتاحة حسب متطلبات سوق العمل والقطاع الخاص .

وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" حرص "تمكين" على توظيف الحلول الرقمية المتقدمة في برامجها وخدماتها، من خلال دمج التكنولوجيا وتبني التقنيات المناسبة، وهو ما يعد أولوية رئيسة ضمن مساعي تمكين المستمرة لأتمتة العمليات الداخلية والخارجية، بما يعزز من كفاءة الدعم المقدم من خلال البرامج المختلفة.

وأشارت سعادتها إلى أن توظيف هذه الأداة التي سيتم العمل عليها مع شركة ARRAY في عملية مطابقة الوظائف ستدعم جهود "تمكين" لتعزيز الفرص المختلفة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع أهداف الخطة الوطنية لسوق العمل (2023 – 2026) بالإضافة الى أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وعن أهمية هذه الشراكة، قال علاء سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ARRAY Innovation: "نحن سعداء للغاية بالعمل مع تمكين ودعمها في مهمتها الأساسية. إن حل مطابقة الوظائف المبتكر بالذكاء الاصطناعي يتماشى مع التزامنا بإحداث تأثير إيجابي في سوق العمل في البحرين. كما يُظهر الحل قوة فريقنا للتطوير الكمي، بالاستفادة من عدد من النماذج اللغوية الكبيرة والحوسبة السحابية لتقديم منتج مبتكر وقابل للتوسع".

وفيما يتعلق بقابلية تطبيق حلول ARRAY Innovation في البحرين، أضاف علاء سعيد: "تسعى ARRAY Innovation إلى تطوير حلول برمجية متقدمة في البحرين، وتقدم مجموعة واسعة من القدرات التي تتراوح بين تطوير التطبيقات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي ستستفيد منها العديد من المؤسسات".

الجدير بالذكر بأن شركة Array هي إحدى الشركات المتخصصة في تطوير البرمجيات والتكنولوجيا، وتقدم مجموعة من الحلول والخدمات في مجالات متعددة مثل تطوير التطبيقات، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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