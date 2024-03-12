المنامة، مملكة البحرين: وقعت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اتفاقية لإطلاق أري للابتكار "ARRAY"، شركة خدمات رقمية جديدة في المملكة، وذلك بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.

حضر حفل التوقيع كل من سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، والسيد علاء سعيد، الشريك المؤسس لـ ARRAY، المدير العام السابق في سيتي بنك وأحد خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية.

ستعمل شركة "ARRAY" على استخدام أحدث التقنيات المتطورة لتوفير الحلول الرقمية المبتكرة والخدمات الاستشارية المتميزة، والتي تشمل تطوير البرمجيات الجاهزة للاستخدام وإدارة المشاريع والتدريب لخدمة شريحة واسعة من الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك من خلال ربط المواهب البحرينية بفرص الابتكار الرقمي العالمية.

وستسعى شركة "ARRAY" إلى المساهمة في قيادة قطاع الابتكار الرقمي في مملكة البحرين لتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية رائدة في مجال التكنولوجيا من خلال توفير الخبرات الرقمية المتخصصة وتنمية المواهب المحلية لبناء مستقبل رقمي يعود بالمنفعة على كل من المجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: "يسعدنا إطلاق ARRAY والتي تعد إحدى ثمار جهودنا في مجال تطوير وتنويع محفظتنا الاستثمارية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث ستعزز الشركة من مكانة البحرين كمركز عالمي للخدمات التكنولوجية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل النوعية للبحرينيين".

وأضاف سعادته قائلاً: "ستوفر ARRAY ألف فرصة عمل متخصصة على مدى الخمس سنوات المقبلة لتلبية احتياجات المؤسسات المالية والشركات العالمية والحكومات".

من جانبها، قالت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: "مع تسارع وتيرة التغييرات في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا، فإن مواصلة تأهيل الخبرات البحرينية الشابة ثنائية اللغة في مجال تكنولوجيا المستقبل هو أمر مهم وحيوي، إلى جانب تزويد هذه الخبرات بالمهارات المتخصصة المطلوبة وفرص التدريب ذات المستوى العالمي، في سبيل تعزيز مكانة البحرين كوجهة استثمارية رائدة على الساحة العالمية".

وأضافت قائلةً: "إن اختيار ARRAY لبناء قاعدة عملاء لها في البحرين ما هو إلا نتيجة جهود المملكة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار ومنها تكاليف التشغيل التنافسية والأطر التنظيمية الحكومية المتطورة، هذا إلى جانب مرونة وكفاءة أداء فريق البحرين".

وعلق السيد علاء سعيد، الشريك المؤسس لشركة ARRAY بقوله: "لقد كان قرارنا بإنشاء مقرنا العالمي في البحرين مدفوعًا بتوفر المواهب الاستثنائية في المنطقة، والدعم المقدم من خلال الشراكة مع ممتلكات ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. نحن واثقون من قدرتنا على تحقيق النمو والتوسع عبر تقديم استشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات عالية الجودة من خلال مركزنا للتكنولوجيا في البحرين الذي سيساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد لتطور قطاع تكونولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة وتحقيقه الازدهار".

كما أضاف السيد علاء سعيد بقوله: "نسعى في ARRAY إلى بناء ثقافة وبيئة عمل حيوية، وندعو مهندسي البرمجيات للانضمام إلى فريقنا والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتقنيات الحوسبة السحابية لتقديم مخرجات من شأنها إحداث فارق. كما أننا نلتزم بالتعاون مع العملاء لتحقيق أهدافهم طويلة المدى من خلال توفير الموارد الذكية وخبرات المتخصصين في مجال التكنولوجيا لدينا".

الجدير بالذكر بأن إطلاق ARRAY دليل على التزام ممتلكات بالاستثمار في البحرين من أجل البحرين، وذلك من خلال توفير فرص العمل النوعية في المملكة عبر تدريب وتمكين المواهب المحلية للمشاركة في تطوير قطاع الابتكار الرقمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية.

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