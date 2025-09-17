دبي، الإمارات العربية المتحدة: ارموار، شركة الحقائب الفاخرة المستوحاة من تراث صناديق الملابس الفرنسية، أعلنت اليوم عن إغلاق جولة تمويل بقيمة ٥٠٠ ألف دولار بقيادة صندوق أوريكس من ساليكا، بمشاركة شركة بلس في سي ومستثمرين ملائكيين عالميين بارزين. الجولة، التي أُغلقت خلال صيف ٢٠٢٥، تبني على الدعم المبكر من مجموعة شلهوب عبر ذا جرين هاوس، أول داعم ارموار.

تأسست ارموار في عام ٢٠٢٤ على يد رائد الأعمال المتسلسل مارسيال داهان، وتسد فجوة كبيرة في سوق الحقائب الراقية: تقديم منتجات بجودة فاخرة بأسعار أكثر إتاحة. تتموضع ارموار بين العلامات المباشرة للمستهلك والدور الفاخرة التقليدية، وتستهدف شريحة غير مخدومة من المسافرين العصريين الذين يرفضون التنازل عن الأناقة أو الأداء.

وقال مارسيال داهان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ارموار "إن الشراكة مع صندوق ساليكا أوريكس ومجموعة شلهوب ومستثمرين الملائكيين تجلب لنا خبرة عالمية في توسيع نطاق العلامات الاستهلاكية وعلامات نمط الحياة. "هذا التمويل يمنحنا المجال اللازم تسريع الابتكار في التصميم، والتوسع عالمياً، وترسيخ مكانة ارموار كعلامة رائدة في مجال السفر الراقي."

سيُستخدم التمويل الجديد لإطلاق مجموعات إضافية، والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتقوية الفريق لتعزيز الابتكار في التصميم وتجربة العملاء والنمو العالمي.

ثقة المستثمرين في السوق

من المتوقع أن يصل سوق الحقائب الراقية إلى ٧٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣١ مدفوعاً لمستهلكي الجيل زد وجيل الألفية الذين يمثلون أسرع الشرائح نمواً في قطاع الرفاهية. وتسعى ارموار للاستفادة من هذا الطلب من خلال علامة تجارية مدفوعة بالتصميم وذات طابع عالمي.

وقال علي قيصر، شريك في صندوق سالكه

"ارموار تغير مفهوم السفر الراقي للجيل الجديد من المستهلكين. أعجبنا كيف تجمع بين التصميم العريق والابتكار العملي لتقدم منتجاً يحقق الطموح والفائدة معاً. نشهد اليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظهور علامات تجارية جديدة تبيع مباشرة للمستهلك وقادرة على النمو عالمياً، و ارموار مثال واضح على هذا التوجه. نحن في صندوق أوريكس من ساليكا نؤمن بصنع منتجات عالمية من منطقتنا للعالم ، ويسعدنا أن ندعم مارسيال وفريقه في هذا المشوار."

وقال حسن حيدر، المؤسس والشريك الإداري في شركة بلس في سي :

"في شركة بلس في سي، ندعم المؤسسين أصحاب الرؤى الذين يعيدون تصور الصناعات التقليدية من خلال التكنولوجيا والتصميم المركز على العميل، و ارموار تناسب هذا التوجه تماماً. إنهم يحلون مشكلة قديمة وهي الحقائب الثقيلة وغير عملية من خلال تصاميم راقية مستوحاة من صناديق السفر الكلاسيكية - تجمع بين الأناقة العصرية والمواد الفاخرة والتقسيم الذكي لتغيير تجربة السفر. نحن متحمسون لدعم مارسيال وفريقه وهم يعيدون تصور الحقائب الفاخرة للمسافر العصري، ويضعون معياراً جديداً للسفر الحديث ويبنون علامة تجارية عالمية رائدة في فئتها."

وقال رافي ديكرانيان، رئيس استوديو الشركات الناشئة في ذا جرينهاوس التابع لمجموعة شلهوب:

"ارموار تجمع عناصر نادرة الاجتماع: التركيز على التصميم والهوية العالمية وحل مشكلة حقيقية في السفر الراقي. هي ليست مجرد حقائب، بل رؤية شاملة تحمل التصميم والتراث والهدف في كل جزء منها. نحن في ذا جرينهاوس ندعم هذه الرؤية من خلال خبرتنا في عالم الرفاهية وقدرتنا على بناء العلامات وتجربتنا الواسعة في الاستثمار."

دعمت شركة دوبامين عملية التمويل وستبقى مستشاراً استراتيجياً وشريكاً دائماً لآرموار في رحلة النمو والتوسع.

نبذة عن ارموار

تقدم ارموار حقائب سفر راقية مستوحاة من صناديق السفر الكلاسيكية، تجمع بين التصميم الأنيق والمواد الفاخرة والتقسيم المبتكر للمسافرين الذين يطلبون الأناقة والتنظيم المثالي. تتميز كل حقيبة ببناء مختبر الضغط وأسلوب بسيط مميز ونظام تقسيم ذكي، مما يسهل الحفاظ على الأساسيات منظمة بشكل مثالي أينما قادت الرحلة. الضمان مدى الحياة و الإرجاع خلال 30 يوماً والشحن المجاني عبر أوروبا ودول الخليج تعكس التزام ارموار بالجودة والخدمة الدائمة.

-انتهى-

