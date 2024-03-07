الرياض، المملكة العربية السعودية--(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Armada الرائدة في مجال الحوسبة الطرفية، والتي تعيد رسم ملامح مستقبل عالم الاتصال والحوسبة والذكاء الاصطناعي، عن مد جسور التعاون الإستراتيجي مع شركة Edarat Group الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية لمراكز البيانات والخدمات السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن يسهم هذا التعاون بين Armada وEdarat Group في تمكين القطاع الصناعي والشركات والمجتمعات من الاستفادة من بياناتهم بغض النظر عن مكان إنشائها، مع التفعيل الكامل لإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الطرفية والنماذج التنبؤية، بغية سد الفجوة الرقمية.

بموجب شروط هذه الشراكة، ستعمد Edarat Group إلى نشر مراكز بيانات Armada النموذجية المعروفة باسم "Galleons" في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا من شأنه إتاحة الفرصة لعملاء Edarat الحاليين والمستقبليين بتفعيل حل البنية التحتية الطرفية الشامل من Armada الذي يتضمن أيضًا منصة برمجيات Commander بالاقتران مع Edarat Sovereign Cloud. وبالاستعانة بمراكز Galleons، ستوفر EdaratCloud زمن وصول منخفضًا وحوسبة عالية الأداء وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الحافة. كما يتمتع الحل الشامل بالقدرة على توفير اتصال نطاق ترددي عالٍ في المناطق النائية لقطاع النفط والغاز، فضلاً عن الحوسبة والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والأجهزة المتصلة وقدرات تحليلات إنترنت الأشياء عن بُعد للمدن الذكية. إضافةً إلى ذلك، يقدم الحل العديد من التطبيقات المحتملة في قطاع الرعاية الصحية والتصنيع والاتصالات. وتجدر هنا الإشارة إلى أن Galleons تتميز بالاكتفاء الذاتي والتعزيز الكامل، مما يتيح نشرها السريع في أي بيئة نائية أو حضرية.

صرح غسان الخازن، مدير قسم التكنولوجيا في Edarat، قائلاً: "تثمر هذه الشراكة مع Armada العديد من المزايا، وعن طريق الدمج بين قابلية التطوير ومرونة EdaratCloud وسرعة وكفاءة الحوسبة الطرفية، يمكننا تزويد عملاءنا بحل شامل يعمل على تحسين الأداء وتجربة المستخدم. كما يتيح التكامل بين EdaratCloud وGalleon معالجة البيانات في الوقت الفعلي بالقرب من المصدر، مما يقلل زمن الوصول ويعزز موثوقية النظام بشكل عام، ناهيك عن أن هذا التعاون يمكننا من تقديم خدمة سحابية شاملة سلسة وأكثر أمانًا تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)".

صرح Pradeep Nair، مدير قسم التكنولوجيا في Armada، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة مع Edarat Group خطوة مهمة تساعدنا في تنفيذ التزامنا بتمكين الصناعات الرئيسية من تعزيز قدرات المعالجة وصنع القرار على نطاق عالمي حقيقي". "يحدونا بالغ الحماس إزاء الاستفادة من إنجازات Edarat على صعيد مجال الاتصال وابتكار مراكز البيانات وتلبية الحاجة المتزايدة لتحليل البيانات اللامركزية في الوقت الفعلي في مؤسسات النفط والغاز والتصنيع والاستجابة للطوارئ، من بين أخرى. ونتطلع إلى مد جسور التعاون المشترك وتفعيل قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج التنبؤية في المواقع الصناعية النائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

جرى الإعلان الرسمي عن هذه الشراكة الإستراتيجية، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم (MOUs) مع العملاء، في LEAP 2024، الذي تمتد فعالياته في الفترة من 4 إلى 7 من مارس في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وستواصل شركتا Armada وEdarat Group سعيهما الدؤوب لمواصلة تطوير عروضهما بالاعتماد على هذه الشراكة بغية توفير قيمة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لمزيد من المعلومات،

الرجاء زيارة www.armada.ai وwww.edaratgroup.com.

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نبذة عن Armada

ينصب تركيز Armada على بناء وتشغيل بنية تحتية مرنة قوامها الأمان والتطور، مع مكون برمجي مطابق يتيح لوظيفة مستوى تحكم واحدة إدارة البيانات وتحسينها بسهولة. وتتمثل مهمة الشركة في تمكين الاتصال وتوزيع المزايا الكامنة في أي مكان في العالم. تعرف على المزيد على www.armada.ai.

نبذة عن Edarat Group

تقدم Edarat Group، الشركة المساهمة العامة في السوق المالية السعودية (Edarat) خدمات هندسة مراكز البيانات والخدمات السحابية الهجينة المدارة. وتعد EdaratCloud هي أول CSP تقدم خدمات سحابية هجينة شاملة، بما في ذلك خدمات السحابة السيادية والسحابة العامة وBare Metal والذكاء الاصطناعي الطرفي ومراكز البيانات والخدمات المدارة. تعرف على المزيد على www.edaratgroup.com

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المصدر: ايتوس واير

جهات الاتصال

Cole Garry

SBS Comms لشركة Armada

armada@sbscomms.com

Edarat Group

info@edaratgroup.com