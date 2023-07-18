أبو ظبي: أعلنت شركة Argentem Creek Partners (والمُشار إليها فيما بعد بـ"Argentem")، وهي شركة متخصصة في الاستثمار بالأسواق الصاعدة، أنها قد حازت اعتبارًا من 20 يونيو/حزيران 2023على موافقة مبدئية للحصول على ترخيص لتقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة. وبمجرد أن تستوفي Argentem جميع الشروط المعنية بالموافقة المبدئية وتحصل على لترخيص تقديم الخدمات المالية، فمن المقرر أن توسع الشركة نطاق عملياتها في المنطقة. وتسعى Argentem إلى أن يكون مقياس أداء ألفا الذي تستخدمه في الاستثمار بالأسواق الصاعدة قائم على استراتيجيات غير مترابطة، وذلك عن طريق الاستثمار في المواقف الخاصة، والقطاع الائتماني الخاص، والعوائد المرتفعة، وحلول رأس المال المصممة حسب الطلب. ينصب التركيز العام لشركة Argentem على تحقيق قيمة للمستثمرين، والشركاء، والمجتمعات المحلية.

وينبع هذا الإنجاز من اتباع الشركة اتفاق إستراتيجي أٌبرم في يوليو/ تموز 2022 بين مكتب أبو ظبي للاستثمار وشركة Argentem Creek Partners بهدف إنشاء مقر إقليمي جديد داخل سوق أبو ظبي العالمي. وتشكلت هذه الشراكة في إطار برنامج الابتكار التابع لمكتب أبو ظبي للاستثمار، وهي مبادرة تستهدف توفير الدعم لتمكين نمو الشركات المبتكرة في القطاعات عالية النمو، بما في ذلك الخدمات المالية.

وبفضل هذا التوسع الإستراتيجي الجديد، تخطط شركة Argentem Creek للتوسع في نطاق الاستثمار في الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك في آسيا.

وصرَّح دانيال شابمان، المؤسس والرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي المعلومات لشركة Argentem Creek Partners: "أنا ممتن لسلسة الدعم والتوجيه المستمرة التي يقدمها كل من فريق مكتب أبو ظبي للاستثمار وسوق أبو ظبي العالمي. فهذا الدور النشط الذي اضطلع به كلا الفريقين وما عرضاه من خلفية للشبكات المحلية والمؤثرة يسّرا اندماجنا في السوق وعززا فهمنا لأفضل الممارسات الإقليمية إلى حد كبير. ومن المتوقع أن تضطلع منطقة الشرق الأوسط بدور حيوي في تنفيذ إستراتيجية النمو التي أعددناها. يملأنا حماس هائل لتسخير هذه الفرص المميزة التي ستقدمها لنا الأسواق الصاعدة في الأعوام المقبلة. ومن خلال جسور التعاون التي نبنيها مع أصدقائنا وشركائنا في الشرق الأوسط، نهدف إلى تطوير هذه الفرص واغتنامها."

وتعقيبًا على حصول شركة Argentem على الموافقة المبدئية للدخول في السوق، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي : "سعدنا في سوق أبو ظبي العالمي لنيل شركة Argentem Creek Partners الموافقة المبدئية للحصول على ترخيص تقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي. وكلنا ثقة أن قدرات هذه الشركة والرؤية التي صاغتها للنهوض بالمنطقة من شأنها أن تطلق العنان لفرص لا حدود لها تستفيد منها الشركة نفسها وكذلك الشركات الأخرى الموجودة في هذا المركز المالي. وتساهم منظومتنا المتكاملة وأنظمتنا المتقدمة في تعزيز القدرة على الابتكار والتعاون لدى شركات مثل Argentem Creek أثناء رحلتها لاستكشاف آفاق إعادة الهيكلة والتحوّل داخل سوق أبو ظبي العالمي وخارجه. ونتوقع أن تضيف هذه الشركة إسهامات ملحوظة وتوفر قيمة مضافة من شأنها أان تساهم في المكانة الاستراتيجية لأبو ظبي والمشهد المالي للإمارات العربية المتحدة."

صرَّح المهندس عبد الله بن عبد العزيز الشمسي، المدير العام لمكتب أبو ظبي للاستثمار، قائلًا: "يُهنئ مكتب أبو ظبي للاستثمار شركة Argentem Creek Partners على اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة المعنية بترسيخ عمليات الشركة في سوق أبو ظبي العالمي. فوصول الشركة إلى السوق يضيف قيمة لمكانة أبو ظبي بوصفها مركزًا ماليًا عالميًا يتمتع بخبرة متعمقة في مجال اغتنام فرص الوصول إلى الشركات الصاعدة عبر جميع أرجاء المنطقة وخارجها. وبفضل موقعها الإستراتيجي، وما تتمتع به من بنية تحتية استثنائية مميزة ومجموعة كبيرة من المواهب، ولوائحها التنظيمية، توفر أبو ظبي إمكانات لا حدود لها تُمكن صناعة الخدمات المالية من النمو."

تخطط شركة Argentem Creek Partners إلى توطيد الشراكات المحلية والإقليمية من أجل تعزيز قدرة المنطقة على الوصول إلى فرص الاستثمار التي يقدمها مختلف قطاعات الصناعة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرتها في مجال الوصول إلى الأسواق الصاعدة، وإعادة الهيكلة، وفهم أفضل ممارسات الحوكمة. وبخلاف إستراتيجية الشركة الرائدة المعنية بالمواقف الخاصة بالأسواق الصاعدة، سيركز المكتب على مجالات من قبيل الأصول المرتكزة في آسيا، وتمويل التجارة في المواد التي تسمح بانتقال الطاقة، وإستراتيجيات الشركة الأخرى المعمول بها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



توفر أبو ظبي الفرصة لشركة Argentem Creek Partners لدخول الأسواق العالمية، والاستفادة من مواهبها، والوصول إلى منطقة زمنية ذات مميزات تتداخل مع الأسواق الدولية الرئيسية، وتوفر لها سبيلًا تتقرب من خلاله إلى بعض من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم. وعلاوة على ذلك، يوفر إطار العمل القوي الذي يقدمه سوق أبو ظبي العالمي لشركات إدارة الأصول والصناديق بيئة مؤاتية للعاملين في المجال الصناعي، بما يضمن تحقيق المستويات المثلى لحماية المستثمرين.

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نبذة حول Argentem Creek Partners

في عام 2015، تأسست شركة Argentem Creek Partners، وهي شركة متخصصة في الاستثمار بالأسواق الصاعدة ذات وجود في كل من أبو ظبي، وبوينس آيرس، ولندن، ومينيابوليس، ونيويورك. وتسعى الشركة إلى أن يكون مقياس أداء ألفا الذي تستخدمه في الاستثمار بالأسواق الصاعدة قائم على استراتيجيات غير مترابطة، وذلك عن طريق الاستثمار في المواقف الخاصة، والقطاع الائتماني الخاص، والعوائد المرتفعة، وحلول رأس المال المصممة حسب الطلب. وتختص الشركة بتحديد الأصول الإستراتيجية عالية الجودة (في قطاعات من قبيل الطاقة، وانتقال الطاقة، والمعادن الحيوية، والزراعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا) والتي قد توفر قيمة عالية آخذة في التصاعد. وتُطبَّق إستراتيجية التنفيذ الخاصة بالشركة من خلال قيادة عمليات إعادة هيكلة الميزانيات العمومية، وهياكل رأس المال، والحوكمة، وتحديد اضطرابات السوق، وحلول رأس مال النمو. http://www.argentemcreek.com/.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي ، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . فقد ساهم سوق أبوظبي العالمي منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ، في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال ، كما يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم .

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي ، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي .

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية ، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الإستفادة من خصائص الشمول ، والتطور ، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى .

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

البريد الالكتروني: simon.hailes@edelmansmithfield

كاجا محيسن

الاتصال المؤسسي والإعلام ، سوق أبوظبي العالمي

البريد الالكتروني: media@adgm.com