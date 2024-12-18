(المنامة، مملكة البحرين): حصدت شركة العرين القابضة، الشركة الرائدة في القطاع العقاري بمملكة البحرين، أربع جوائز مرموقة ضمن جوائز أرابيان بروبيرتي أواردز "Arabian Property Awards"، حيث حازت على أفضل مخطط رئيسي، وأفضل مشروع متعدد الاستخدامات في البحرين، وكذلك أفضل تصميم لفندق في البحرين عن فندق العرين بارك وأفضل تطوير سكني في البحرين عن مشروع تلال.

وتُجسد هذه الجوائز ما يتميز به هذا المشروع من رؤية مبتكرة وتصاميم معمارية متفردة ستساهم بالارتقاء بهذه الوجهة في المملكة بفضل ما تتضمنه من مشاريع حيوية، لا سيما مدينة عصرية وسط الطبيعة الخلابة. كما تعكس التزام شركة العرين القابضة بتقديم مشاريع ذات جودة عالية واستدامة بيئية، مما يسهم في خلق مجتمعات سكنية وتجارية متكاملة.

وتعتبر جوائز Arabian Property Awards معيارًا هامًا لتكريم التميز المعماري والإنجاز في مجال التطوير العقاري ومؤشراً مهماً على نجاح المشاريع العقارية في المنطقة. وتم تسليم الجوائز في حفل التكريم مؤخراً في دبي بحضور نخبة من المشاركين والخبراء والمحكمين الدوليين من مختلف القطاعات في مجالات العقارات والبناء والهندسة.

وفي هذا الصدد، قالت د. أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة: "يسعدنا تحقيق هذه الجوائز المرموقة حيث تعكس التزامنا الراسخ بالتميز والجودة في كل مشاريعنا، ونسعى دائماً لتقديم مشاريع تُسهم في بناء مستقبل أفضل."

وتابعت: "نحن نؤمن بأن الاستدامة والتصميم الذكي هما عنصران أساسيان في تطوير المجتمعات الحديثة، وسنعمل على تعزيز هذه القيم في جميع مشاريعنا المستقبلية. إن هذه الجوائز ليست مجرد تكريم، بل هي دافع لنا لمواصلة العمل بجدية لتنفيذ المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تطوير البيئة العمرانية في مملكة البحرين."

وأضاف السيد أحمد خلفان، الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة العرين القابضة والرئيس التنفيذي لمشروع تلال السكني: "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس جهود فريق العمل المتفاني. المخطط الرئيسي للعرين يجمع بين التصميم العصري والمرافق المتطورة، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات والأفراد الباحثين عن جودة الحياة."

الجدير بالذكر إن المخطط الرئيسي للعرين سيحتضن مشاريع تنموية استثنائية في مملكة البحرين، لا سيما مدينة عصرية تبلغ مساحتها حوالي 2 مليون متر مربع و1.5 مليون متر مربع من المساحة المبنية. كما يضم المشروع فندقين، هما مشروع رافلز قصر العرين والعرين بارك. ويتميز المشروع بكونه بالقرب من محمية العرين للحياة البرية في المنطقة الجنوبية من مملكة البحرين وكذلك من حلبة البحرين الدولية ومسرح بيون الدانة.

نبذة حول شركة العرين القابضة:

شركة العرين القابضة هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، وهي متخصصة في إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وضيافة استثنائية. مع الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة، تسعى شركة العرين القابضة جاهدة لتجاوز توقعات العملاء والمساهمة في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.

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