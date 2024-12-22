الخبر : أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة بيجو و سيتروين في المملكة العربية السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المنصة البارزة Arabian Drive ، ليكون موزعًا رقميًا (Digital Sub-Dealer) للعلامتي التجاريتان بيجو و سيتروين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها الرقمي وتوسيع نطاق تفاعلها مع العملاء في المملكة.

من خلال هذه المذكرة، يتم تعيين منصة Arabian Drive كموزع رسمي لعلامة المجدوعي بيجو وسيتروين عبر المنصات الرقمية، مما يعكس التوجه الجديد للمجدوعي بيجو في استراتيجيات التوزيع الرقمية. تعد هذه الخطوة فريدة من نوعها في السوق السعودي، حيث تُعد المجدوعي بيجو الشركة الأولى التي تعتمد هذا النموذج الرقمي، الذي يتيح لها الوصول إلى جمهور أوسع وتحقيق تفاعل أكبر مع العملاء عبر الإنترنت.

تعد Arabian Drive، التابعة لحسن كتبي، منصة رائدة في تقديم محتوى رقمي متخصص في عالم السيارات، حيث تقدم تجارب ومقارنات السيارات بالإضافة إلى تغطيات حصرية لأهم الفعاليات في هذا المجال. هذه المنصة تعزز من قوة الشراكة مع المجدوعي بيجو وسيتروين وتساهم في تقديم تجربة جديدة ومبتكرة للمستهلكين عبر المنصات الرقمية.

ستتيح هذه الشراكة للمجدوعي بيجو تقديم تجربة جديدة ومبتكرة لجمهورها، حيث يعمل كتبي كموزع لعلامة المجدوعي بيجو و سيتروين عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في توسيع دائرة العملاء وتعزيز الوعي بالخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة في السوق السعودي.

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