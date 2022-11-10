مدعومة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة، واعتمادًا على ثقة عملائها، نجحت مجموعة «ARAB DEVELOPERS HOLDING» في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.4 مليار جنيه تقريبا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 118% مقارنة بالعام الماضي.



قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ARAB DEVELOPERS HOLDING، إن الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها القوية لزيادة معدلات النمو في أرباحها وزيادة مبيعاتها، وهو ما يتم العمل عليه بقوة خلال العامين الأخيرين، مؤكدا استمرار الشركة في تنفيذ تلك الاستراتيجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة دول العالم، ورغم ارتفاع تكلفة التنفيذ.



وأضاف أن نجاح المجموعة في تحقيق هذه المبيعات القوية يعكس تميز المنتجات العقارية التي تطرحها لعملائها، كما يكشف عن حجم ثقة عملاء الشركة في المجموعة، وقدرتها على اكتساب عملاء جدد، لافتا إلى أن استمرار العمل بالمشروعات ورفع معدلات التنفيذ بها يعزز ثقة العملاء الحاليين والجدد.



ولفت إلى أن المجموعة نجحت في طرح مراحل جديدة في مشروعاتها القائمة خلال العام الجاري، وهو ما تم بعد القيام بالدراسات السوقية التي تحقق التوازن بين التطورات الاقتصادية المحيطة وفي نفس الوقت تراعي القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين، فالشركة حريصة على دعم عملائها وتقديم أنظمة سداد مرنة لهم.



وأكد أن المجموعة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها وتسليمها وفقا للجدول المحدد والمعلن للعملاء، وهو جزء أساسي من الاستراتيجية التي تنفذها حاليا، حيث تعمل المجموعة على تنمية مشروعاتها الحالية والارتفاع بعدد الوحدات المسلمة، وتلبية متطلبات عملائها، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطتها التوسعية التي تلبي مطالب العملاء بالحصول على وحدات جديدة في مناطق جديدة.

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