أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أكواكيمي" (AquaChemie)، الشركة الرائدة في قطاع صناعة المواد الكيميائية في المنطقة، عن افتتاح منشأة "أكواكيمي" العالمية للمواد الكيميائية AquaChemie Global Chemicals (ACGC)، وهي منشأة تصنيع متطورة في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي ("مجموعة كيزاد")، في خطوة من شأنها أن تضع معياراً جديداً في مجال تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة في الشرق الأوسط. وتمثل المنشأة، التي تمّ بناؤها على مساحة 25,804 أمتار مربعة باستثمار أولي قدره 25 مليون دولار، محطة مفصلية في مسيرة نمو شركة "أكواكيمي" (AquaChemie)، وتساهم بشكل مباشر في دعم رؤية الإمارات العربية المتحدة "اصنع في الإمارات" التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار المحلي وتحقيق الاستقلالية الصناعية ومرونة سلسلة التوريد.

سيعمل المصنع الجديد على تلبية الطلب المتزايد على المواد الكيميائية الأولية لقطاع النفط والغاز، خاصةً لصالح شركة أدنوك وسائر الجهات الفاعلة الرئيسة في المنطقة، كما سيلبي متطلبات مختلف القطاعات كالدهانات والطلاء والبناء. وفي حين كانت المنطقة لا تزال تعتمد لغاية اليوم وبشكل كبير على المواد الكيميائية المتخصصة المستوردة، التي تعدّ عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، فإن منشأة "أكواكيمي" (AquaChemie) الجديدة ستساهم في إحداث فرق ملموس من خلال توطين الإنتاج وخفض التكاليف وتقليل الفترة الزمنية بين إنتاج المواد وتسليمها.

وفي هذا السياق، قال السيد أناندكومار، المؤسس والمدير الإداري لشركة "أكواكيمي" (AquaChemie): "لا يهدف هذا المصنع إلى توفير البنية التحتية فحسب، إنما إلى ابتكار الحلول وتمكين الصناعات ودفع عجلة النمو المستدام". وأضاف: "نلتزم بتنفيذ مبادرة ’اصنع في الإمارات‘ وتزويد قطاعاتنا بحلول كيميائية محلية الصنع على المستوى العالمي".

هذا وتضم المنشأة:

مفاعلات للتصنيع المتقدم لعمليات المعالجة الكيميائية السائلة والصلبة

تقنيات المزج والخلط الدقيق

بنية تحتية مخصصة للأبحاث والتطوير لدعم ابتكار المنتجات ومراقبة الجودة

سعة تخزين تبلغ 7,200 طن متري وأربعة صهاريج لتخزين السوائل

ومن جهتها، قالت السيدة شوبيثا أناند، المديرة التنفيذية لمنشأة "أكواكيمي" العالمية للمواد الكيميائية (AquaChemie Global Chemicals): "تمثّل منشأتنا أكثر من مجرد مركز للإنتاج. فهي ترمز لما يمكن تحقيقه عندما يتوافق التصنيع المحلي مع المعايير العالمية. نحن نعمل على رسم معالم مستقبل المواد الكيميائية المتخصصة في المنطقة، وهذه ليست سوى البداية".

الجدير بالذكر أنّ الاستدامة تشكّل جوهر عمليات "أكواكيمي" (AquaChemie). إذ تلتزم المنشأة بالمعايير البيئية العالمية وقد حازت على العلامة البيئية للمصانع الخضراء المعتمدة من هيئة البيئة - أبوظبي. وتشمل مبادرات الاستدامة الرئيسية التي أطلقتها الشركة ما يلي: التحكم في الانبعاثات ومراقبتها في الوقت الفعلي، والشراكة مع شركة "تدوير" للتخلص من النفايات بطريقة صديقة للبيئة ومشاريع زراعة الأشجار للحد من تأثير الكربون.

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