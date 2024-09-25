مسقط، 24 سبتمبر 2024 — أعلن البنك الوطني العماني ومزن للصيرفة الإسلامية اليوم عن توفير خدمة Apple Pay للمدفوعات، وهي طريقة أكثر أمانًا وخصوصية، تُجنب العملاء تسليم بطاقاتهم إلى شخص آخر لإجراء عملية الدفع، أو استخدام أجهزة الدفع بأنواعها، أو الدفع النقدي، إذ تعتمد هذه الخدمة على قوة أنظمة iPhone لحماية كل معاملة.

للاستمتاع بالخدمة ما على العملاء سوى وضع أجهزة iPhone أو Apple Watch بالقرب من جهاز الدفع لإجراء عملية الدفع بسلاسة. وتعد كل عملية شراء عبر خدمة Apple Pay آمنة لأنه تتم مصادقتها باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الأصبع أو رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى الرقم السري لمرة واحدة. خدمة Apple Pay تسهل عملية الدفع وهي متاحة في متاجر البقالة، والتسوق عبر الإنترنت، وخدمات النقل وغيرها. كذلك يمكن استخدام الخدمة لإجراء عمليات الدفع في التطبيقات الموجودة على ساعات Apple Watch.

ويمكن للعملاء استخدام خدمة Apple Pay على كل من أجهزة iPhone و iPad و Mac لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر ملاءمة داخل التطبيقات أو على مواقع الإنترنت عبر متصفح Safari دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة معلومات الشحن والفوترة بشكل متكرر.

الأمان والخصوصية هما جوهر خدمة Apple Payـ فعندما يستخدم العملاء بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر مع خدمة Apple Pay، فإنه لا يتم تخزين أرقام البطاقة على الجهاز ولا في خوادم شركة Apple، وبدلاً من ذلك، يتم تعيين رقم حساب جهاز فريد وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في شريحة خاصة آمنة، وهي شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

ويمكن إعداد خدمة Apple Pay على أجهزة iPhone و Apple Watch و iPad و Mac بسهولة عبر فتح تطبيق Wallet والضغط على زر"+"، واتباع الخطوات لإضافة بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر من البنك الوطني العُماني أو مزن للصيرفة الإسلامية.

وبمجرد أن يضيف العميل البطاقة إلى الجهاز، يمكنه عندها البدء في استخدام الخدمة على الفور وسيستمر العملاء في الحصول على جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات البنك الوطني العُماني ومزن للصيرفة الإسلامية.

لمزيد من المعلومات حول خدمة Apple Pay، تفضل بزيارة http://www.apple.com/apple-pay/.

لمزيد من المعلومات حول البنك الوطني العماني، تفضل بزيارة www.nbo.om أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم 24770000 أو نزل تطبيق الخدمات المصرفية.

للمزيد من المعلومات حول مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني، تفضل بزيارة www.muzn.om أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم 24770001، أو نزل تطبيق الخدمات المصرفية.

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