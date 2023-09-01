ستحضر شركة API Global الرائدة في استثمار العقارات في المملكة المتحدة CityScape Global في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مطوري العقارات البريطانية الرائدين Elevate Property Group و Investin PLC.



سيشهد الحدث الذي يمتد من 10 إلى 13 سبتمبر حضور API Global وعرض محفظتها الواسعة من العقارات البريطانية المخصصة للإيجار للحضور البالغ عددهم 180,000 زائر للمعرض. بعد ذلك، ستقوم الشركة بإطلاق مكتبها الثاني المنتظر بفارغ الصبر في المملكة العربية السعودية.



نظرًا لأن الطلب على الإيجار في المملكة المتحدة في أوجه في الوقت الحالي، يتطلع مطورو العقارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى بناء المزيد من الوحدات للاستفادة من ارتفاع الإيجارات وتحقيق عوائد قوية للمستثمرين سواء في المملكة المتحدة أو خارجها. تساعد API Global المستثمرين على بناء دخل سلبي من خلال العقارات من خلال حلاها الشامل والمتطور.



من خلال محفظة تطوير قوية تشمل وحدات في مرحلة الإنشاء والمكتملة والتي تقدم بأسعار أقل من السوق، يمكن للمستثمرين تحقيق أقصى نمو لرأس المال الخاص بهم منذ اليوم الأول لاستثمارهم.



قال مايكل ليتون، الرئيس التنفيذي لشركة API Global: "شركة API هي شركة عالمية حقًا تخدم مستثمري العقارات في المملكة المتحدة والشرق الأوسط. نحن فخورون بالعمل مع بعض من أفضل مطوري المملكة المتحدة، بما في ذلك Investin PLC و Elevate Property Group، لتقديم تطويرات عالية الجودة إلى السوق.



أضاف: "نحن الشركة الرائدة في مجال استثمار العقارات في المملكة المتحدة، وسيؤسس افتتاح مكتبنا في المملكة العربية السعودية مكانتنا ويجذب مزيدًا من الاستثمارات إلى المملكة المتحدة."



وأضاف: "إذا كنتم تحضرون CityScape Global، فالرجاء التأكد من زيارة جناح API على الجناح H1 V11، بالقرب من البوابة 3."



لماذا استثمارات العقارات في المملكة المتحدة؟



تكشف بيانات التعداد السكاني عن حجم التحول في سوق العقارات في المملكة المتحدة، حيث تضاعف عدد الأسر التي تستأجر في إنجلترا وويلز أكثر من مرتين منذ عام 2001. هناك الآن خمسة ملايين أسرة تستأجر بشكل خاص مقارنة بـ 1.9 مليون في عام 2001، وانخفضت معدلات التملك من 64.1% في عام 2011 إلى 62.3% في عام 2021. وعند النظر في الأسواق الأكثر تخصصًا، تمر مدن مثل لندن وبرمنغهام ومانشستر بفترة نمو غير مسبوق ومستدام. في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ارتفعت الإيجارات بمعدل متوسط بلغ 11%، مع ارتفاعها إلى 15.8% في لندن وأكثر من 23% في مانشستر. في لندن، تزيد الإيجارات بأسرع معدل لها على الإطلاق، وخارج العاصمة، وصلت الإيجارات المتوسطة إلى مستوى جديد آخر يزيد عن £1,100 في الشهر.



لماذا المملكة العربية السعودية؟



لديها شركة API Global مكتبًا في الشرق الأوسط (دبي) منذ تأسيس الشركة في عام 2013، حيث تخدم الأجانب والمحليين على حد سواء الراغبين في الاستثمار في واحدة من أكثر فئات الأصول استقرارًا وأمانًا في العالم: العقارات البريطانية. ونظرًا لرغبتها في التوسع في المنطقة بشكل أكبر وتلبية الطلب المتزايد على خدمتها الشاملة للاستثمار والإدارة، فإن API Global الآن جاهزة لافتتاح مكتبها الثاني في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية.



لمزيد من المعلومات حول شركة API Global، يُرجى زيارة: https://www.apiglobal.co.uk/



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• بيان صحفي توزعه ناتالي ريتشموند - natalie@nrcommunications.co.uk



• لجميع الاستفسارات الأخرى، يُرجى الاتصال بـ: ليزي ديكسون، رئيس قسم التسويق - ld@apiglobal.co.uk



حول API Global:



شركة API Global هي الشركة الرائدة في مجال استثمار العقارات في المملكة المتحدة. تقوم شركة API Global بتأمين وتعبئة حلاً رائدًا في السوق لعملائها وشركائها العالميين الباحثين عن تعرض لإحدى أكثر الأصول استقرارًا وأمانًا وشعبية في العالم - العقارات البريطانية.



بوجود 10 مكاتب حول العالم، وسجل حافل وأكثر من 1 مليار جنيه إسترليني في القيمة الإجمالية المبيعات، تعتبر شركة API Global زعيمة حقيقية في السوق وخبراء في كل ما تقوم به.