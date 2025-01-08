أعلنت شركة Apaya ، المنصة الرائدة في أتمتة التجارة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع شركة تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على جوائز، والتي تدعم أكثر من 30 ألف تاجر في جميع أنحاء المنطقة.

تُوفر هذه الشراكة حلول دفع شاملة تقدمها شركة تلر في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والأردن. وتشمل هذه الحلول منصة أتمتة التجارة بدون كود من شركة Apaya ، مما يُمكّن التجار من إنشاء وتوسيع نطاق تجارب دفع عالمية بسهولة وبنقرات قليلة.

وقال ميشيل توملينز، الرئيس التنفيذي لشركة Apaya : "إن دمج قدرات الدفع المتكاملة التي تقدمها شركة تلر ضمن نظامنا يعزز رؤيتنا لتوفير تجارب دفع عالمية المستوى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. هذه الشراكة تضيف قيمة كبيرة للتجار، خصوصًا من يسعون لتوسيع نطاق أعمالهم الرقمية من خلال حلول معالجة العملات المتعددة والتغطية الشاملة لطرق الدفع المحلية التي تقدمها شركة تلر."

تتيح هذه الشراكة للتجار العديد من المزايا، أبرزها:

الوصول الفوري إلى خدمات الدفع المتطورة التي تقدمها شركة تلر عبر منصة Apaya

تعزيز الحماية بفضل محرك مكافحة الاحتيال الرائد من شركة تلرمدعومًا بإمكانيات التوجيه الذكية من Apaya .

حلول دفع مبتكرة ومبسطة تُحدث نقلة نوعية في عمليات البائعين والشركات داخل السوق .

تسويات مالية فورية في اليوم التالي مع البنوك الإماراتية، لضمان تدفق نقدي سريع وفعّال .

حلول تجارة إلكترونية شاملة، مصممة لتلبية احتياجات التجار ودفع نموهم إلى مستويات غير مسبوقة .

وأضاف خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر قائلاً: "شراكتنا مع Apaya تعزز التزامنا بتقديم حلول متكاملة لدعم التجارة الإلكترونية، تشمل التجارة الاجتماعية، والفواتير الرقمية، وحلول 'اشترِ الآن وادفع لاحقاً'. هذا التعاون يمنح التجار القدرة على توسيع أعمالهم الرقمية بسهولة وأمان، وتحقيق نجاح أكبر في المشهد الرقمي المتطور."

تعيد تلر تعريف خدمات الدفع من خلال حلول مبتكرة تشمل التجارة الاجتماعية، ورموز الاستجابة السريعة، والفواتير الرقمية، وخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، وبرامج التمويل. هذه الحلول المتكاملة تجعل تلر شريكًا موثوقًا لدعم نجاح مشاريع التجارة الإلكترونية ونموها.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي وباي بال و Samsung Pay ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموز QR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلر فايننس".

تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمعرفة المزيد:

www.telr.com

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https://www.instagram.com/telrdotcom/

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