أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت شركة Andalusia Labs، التي كانت تُعرف سابقاً باسم RiskHarbor، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير البنية التحتية لإدارة مخاطر الأصول الرقمية، في جمع مبلغ 48 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل من السلسلة "أ"، ما يرفع قيمة أسهم الشركة إلى أكثر من مليار دولار أمريكي. تولت شركة "لايت سبيد فنتشر بارتنرز" الرائدة في مجال رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون قيادة جولة التمويل بالتعاون مع شركة "مبادلة كابيتال"، وهي شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي والتي تدير محفظة من الأصول الاستثمارية العالمية تبلغ قيمتها نحو 280 مليار دولار أمريكي، إلى جانب المستثمرين الحاليين "بانتيرا كابيتال"، و"فرايم وورك فنتشرز" و"باين كابيتال فنتشرز" وشركة العملات الرقمية القابضة "Digital Currency Group". تتضمّن قائمة المستثمرين الحاليين الآخرين شركة "كوين بيس" العملاقة في هذا القطاع، و"بروف جروب" و"نيما كابيتال" و"نافال رافيكانت"، فضلاً عن عدد من المؤسّسين والشركاء العامين والمديرين التنفيذيين من المؤسسات العالمية الرائدة.

وتزامناً مع انعقاد هذه الجولة، أعلنت Andalusia Labs عن إنشاء مقرها العالمي في مركز أبوظبي المالي في سوق أبوظبي العالمي. تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الشركة بتوسيع حضورها العالمي وتسلط الضوء على أبوظبي كمركز مالي رائد للأصول الرقمية يدعم النمو والابتكار بفضل هيكلها التنظيمي المتقدّم واتصالها المميز بالأسواق المالية الشرقية والغربية، فضلاً عن كونها مركزاً لبعض أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم، ما يوفر وصولاً قوياً إلى رأس المال المؤسسي.

وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، قال رافي مهاتري، الشريك في "لايت سبيد فنتشر بارتنرز": "تسعى شركة Andalusia Labs إلى معالجة أحد أهم التحديات التي تعصف بقطاع التعاملات الرقمية ’بلوك تشين‘في عصرنا الحالي. إذ تواجه المؤسسات المالية وشركات التعاملات الرقمية ’بلوك تشين‘ غياب تقنيات قوية لإدارة المخاطر من أجل حماية أصولها. وعليه، كان رؤوف ودرو وفريقهما أول من تمكن من سدّ هذا النقص، حيث قاموا بتقديم بنية تحتية لإدارة المخاطرالخاصة بالمهام الحرجة، لا تكتفي بتمهيد الطريق لاعتماد واسع النطاق من الشركات فحسب، إنما تمكّن المطوّرين أيضاً من ابتكار تطبيقات جديدة آمنة بطبيعتها ومضمونة من اليوم الأول". وتابع قائلاً: "إنّ ’لايت سبيد‘ سعيدة للغاية لإبرام هذه الشراكة معهم، في الوقت الذي يدأبون فيه لتوفير بنيتهم ​​التحتية لكل مؤسسة ومطور ومستهلك في القطاع".

تعدّ Andalusia Labs مجموعة من شركات التكنولوجيا الرائدة، المزوّدة لمختلف الحلول للتحديات الأمنية السائدة في قطاع التعاملات الرقمية "بلوك تشين"، بما في ذلك "Karak"، وهي البنية التحتية الثورية لإدارة مخاطر الأصول الرقمية؛ و"Subsea"، وهي السوق الرائد لإدارة مخاطر الأصول الرقمية؛ و"Watchtower"، وهي المنصة الأمنية المؤسسية للأصول الرقمية.

واستجابة للمخاوف الأمنية المتنامية والمخاطر المالية في قطاع التعاملات الرقمية "بلوك تشين"، تكرس Andalusia Labs جهودها لتوفير بيئات آمنة للمؤسسات والمطورين والمستهلكين على حدّ سواء.

شبكة Karak عبارة عن بروتوكول من الطبقة الثانية (طبقة ربط البيانات) يوفر إطار عمل ثانوي لتحسين وظائف لتقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين" الأساسية، يقدّم بنية تحتية مبتكرة لإدارة المخاطر التي تعترض تقنيات "بلوك تشين" و"الويب 3" والخدمات المالية العالمية، يعطي الأولوية للأمن المالي بالتزامن مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان وقابلية التوسع والقدرة على تحمل التكاليف. فمن خلال دمج إدارة المخاطر وإعادة التحصيص وتوفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تمثل شبكة Karak نهجاً جديداً لتعزيز أمن مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لـصالح تقنية "بلوك تشين" للتعاملات الرقمية و"الويب 3" والخدمات المالية العالمية.

عبارة عن بروتوكول من الطبقة الثانية (طبقة ربط البيانات) يوفر إطار عمل ثانوي لتحسين وظائف لتقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين" الأساسية، يقدّم بنية تحتية مبتكرة لإدارة المخاطر التي تعترض تقنيات "بلوك تشين" و"الويب 3" والخدمات المالية العالمية، يعطي الأولوية للأمن المالي بالتزامن مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان وقابلية التوسع والقدرة على تحمل التكاليف. فمن خلال دمج إدارة المخاطر وإعادة التحصيص وتوفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تمثل شبكة نهجاً جديداً لتعزيز أمن مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لـصالح تقنية "بلوك تشين" للتعاملات الرقمية و"الويب 3" والخدمات المالية العالمية. يُعد تطبيق Subse a ، القائم أصلاً على شبكة karak للتعاملات الرقمية، السوق الرائدة عالمياً لإدارة مخاطر الأصول الرقمية التي كانت الرائدة في إطلاق آلية كشف ثابتة مؤتمتة بالكامل وشفافة ومحايدة لتأمين المستخدمين ضد مخاطر الأصول الرقمية والاختراقات والهجمات. وقد جمعت Subsea ما يزيد عن مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية وساهمت في أكثر من 100 عملية دمج لتقنيات التعاملات الرقمية "بلوك تشين" والتطبيقات المالية المختلفة.

القائم أصلاً على شبكة للتعاملات الرقمية، السوق الرائدة عالمياً لإدارة مخاطر الأصول الرقمية التي كانت الرائدة في إطلاق آلية كشف ثابتة مؤتمتة بالكامل وشفافة ومحايدة لتأمين المستخدمين ضد مخاطر الأصول الرقمية والاختراقات والهجمات. وقد جمعت ما يزيد عن مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية وساهمت في أكثر من 100 عملية دمج لتقنيات التعاملات الرقمية "بلوك تشين" والتطبيقات المالية المختلفة. تُعد Watchtower منصة أمنية مؤسسية للأصول الرقمية تقوم بإنشاء محاكاة واقعية للسوق في الوقت الفعلي باستخدام بيانات حقيقية لأول مرة، على عكس نماذج السوق الحالية التي تفتقر إلى الواقعية. تجدر الإشارة إلى أنّ Watchtower هي حاليًا في مرحلة تجريبية خاصة. من شأن الجمع بين تطبيق Subsea وشبكة Watchtower القائمتين على شبكة karak للتعاملات الرقمية أن يُسهم في إدارة المخاطر الأساسية ويوفر الأمن المطلوب لبناء بيئة آمنة لهذا القطاع.

تقدم Andalusia Labs تقنيات مبتكرة تركز على حماية المصالح المالية لمليارات الأشخاص وتعزيز التعاون في القطاع، تهدف من خلالها إلى وضع معايير الأمان الخاصة بالقطاع، وتعزيز الثقة والمرونة عبر قطاع التعاملات الرقمية "بلوك تشين" و"الويب 3"، فضلاً عن المساعدة في دمج هذه التكنولوجيا التحويلية في الخدمات المالية العالمية في جميع أنحاء العالم.

هذا وتعتزم Andalusia Labs استخدام التمويل لتسريع وتيرة تطوير منتجاتها وتعزيز شراكاتها المؤسسية ومواصلة توسعها العالمي. ويشهد فريق عملها توسعاً ويقوم بتوظيف المزيد من الخبراء في مجالات التمويل وتطوير الأعمال والذكاء الاصطناعي والتشفير والأنظمة الموزعة والهندسة الأمنية، وغيرها من المهام الأخرى.

وتعليقاً على هذا الأمر، قال كلّ من رؤوف بن حر ودرو باتل، مؤسسا شركة "Andalusia Labs": "لا تزال تقنية ’بلوك تشين‘ في مراحلها الأولى، ويسرنا أن يكون لدينا شركاء أمثال ’لايت سبيد‘ و’مبادلة‘ يشاركوننا التزامنا ورؤيتنا لبناء البنية التحتية الرائدة لإدارة المخاطر في العالم. سيسمح لنا هذا التمويل بمواصلة تطوير وتزويد مستخدمينا بأفضل المنتجات ضمن فئتها والتي ستطلق العنان لإمكانات الأصول الرقمية وتحفز الابتكار في قطاع الخدمات المالية العالمية في جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال شون لي، الشريك في شركة "مبادلة كابيتال": "نفخر بشراكتنا مع رؤوف ودرو وفريق ’ Andalusia Labs‘. سيؤدي افتتاح المقر الرئيسي العالمي للشركة في أبو ظبي إلى تحفيز جهود توسعها العالمي ووضعها على مسار استراتيجي نحو تحقيق نمو منقطع النظير. نحن نتطلع إلى دعم الشركة في الفصل التالي من رحلتها في رسم معالم مستقبل إدارة المخاطر المعيارية لقطاع ’بلوك تشين‘ و’الويب 3‘".

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لمحة عن شركة "Andalusia Labs"

تضمّ Andalusia Labs مجموعة من شركات التكنولوجيا الرائدة، بما في ذلك Karak و SubseaوWatchtower. تحظى Andalusia Labs بدعم كل من شركة "كوين بيس" و"لايت سبيد" و"مبادلة" و"باين كابيتال" و"بانتيرا كابيتال" و"فريم وورك فنتشرز" وشركة العملات الرقمية القابضة "Digital Currency Group"، و"بروف جروب" و"نيما جروب" و"نافال رافيكانت"، فضلاً عن عدد من المؤسّسين والشركاء العامين والمديرين التنفيذيين من مؤسسات رائدة عالمياً أمثال "فاوندرز فاند" و"جوجل" و"كوين بيس" من بين العديد من المؤسسات.

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* المصدر: "ايتوس واير"

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معلومات الاتصال

جيسي ماثيوز

البريد الإلكتروني: press@andalusia-labs.com