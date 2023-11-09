عجمان، الإمارات العربية المتحدة: فــي إطــار مـشاركـتھا الـفعّالـة فـي مـعرض سـوق الـسفر الـعالـمي فـي لـندن، أعـلنت دائـرة الـتنمیة السـیاحـیة فـي عجـمان عـن تـوقـیع مـذكـرة تـفاھـم مـع شـركـة "اي ام & ار اس الـقابـضة" AM & RS Holdings ، وذلـك بھـدف تـعزیـز السـیاحـة والـثقافـة فـي إمـارة عجـمان وجـذب الـمزیـد مـن الـزوار إلـى ھـذه الـوجـھة الـفریـدة. تـم تـوقـیع ھـذه الـمذكـرة بـحضور سـعادة محـمود خـلیل الـھاشـمي، مـدیـر عـام دائـرة الـتنمیة السـیاحـیة فـي عجـمان، وشركة اي ام & اس القابضة ويمثلها كل من السيد عاطف ملك، المدير العام، وريشي سومايا الرئيس التنفيدي، وذلك خـلال فعالیات المعرض المذكور، الذي یستمر من 6 إلى 8 نوفمبر 2023.

وتھـدف ھـذه الاتـفاقـیة إلـى تـعزیـز الـصورة السـیاحـیة والـثقافـیة لإمـارة عجـمان فـي الـمملكة المتحـدة، وذلـك مـن خـلال تـبادل الـخبرات بـین الـجانـبین. سـیتم تـقدیـم الخـدمـات الاسـتشاریـة والـدعـم المشـترك لـضمان تـحقیق أھـداف ھـذه المذكرة بنجاح.

ومـن أحـد الـجوانـب الـبارزة لھـذه الاتـفاقـیة ھـو إنـشاء مـكتب ذو واجـھة مـرئـیة قـویـة فـي إحـدى الـمناطـق الـرئیسـیة فـي مـدیـنة مـانشسـتر، وتحـدیـداً فـي مـیدان سانت آن مما یعزز من توجھ الزوار نحو عجمان.

وبـموجـب الاتـفاقـیة، سـتبدأ دائـرة الـتنمیة السـیاحـیة فـي عجـمان فـي مـناقـشات مـع الـفنادق والأطـراف ذات الـصلة فـي عجـمان مـع شـركـة "اي ام & ار اس الـقابـضة" لـتقدیـم خـدمـات خـاصـة لـلزوار وتـعزیـز تجـربـتھم السـیاحـیة. كـما سـیكون ھـناك تـعاون وثـیق بـین الـجانـبین فـي مـجال الإعـلام الـمتبادل والـترویـج الإعـلانـي لـلأنشـطة والـفعالـیات الـقادمـة، بھـدف تسـلیط الـضوء عـلى جـمالـیات إمـارة عجـمان وتـعریـف الجـمھور فـي الـمملكة المتحـدة بـالـثقافـة والـتاریـخ الـغني للإمارة.

وأعـرب سـعادة محـمود خـلیل الـھاشـمي، مـدیـر عـام دائـرة الـتنمیة السـیاحـیة فـي عجـمان، عـن سعادته بھـذا الـتعاون وأكـد أنـه سـیكون لـھ تـأثـیر إیـجابـي كـبیر عـلى الـجھود الـمبذولـة لجـذب السـیاحـة إلـى عجـمان. وأضـاف: "إن تـوقـیع ھـذه الـمذكـرة یـعكس الـتزامـنا بـتعزیـز مـكانـة عجـمان كـوجـھة سـیاحـیة مـتمیزة، وسـیسھم بـشكل كـبیر فـي تـحقیق ھـذا الھـدف مـن خـلال الاسـتفادة مـن خـبرة شركة اي ام & ار اس القابضة وتبادل المعرفة والموارد معھا." تـأتـي ھـذه الخـطوة فـي سـیاق الـجھود المسـتمرة لـتعزیـز السـیاحـة والـثقافـة فـي إمارة عجمان وتحقیق التنمیة المستدامة لھذا القطاع الحیوي.

ومن جانبه قال السيد عاطف ملك، مدير عام شركة "اي ام & ار اس الـقابـضة": "نحن ممتنون لهذه الفرصة للتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان بهدف تعزيز السياحة والثقافة في هذه الوجهة الرائعة. تعكس هذه المذكرة الحرص المشترك لدائرة التنمية السياحية في عجمان وشركة اي ام & ار اس القابضة على تعزيز التعاون في مجال السياحة وتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة سياحية متميزة ومستدامة، حيث تأمل الجهتان أن تكون هذه الشراكة بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافهما المشتركة."

وأكد ريشي سومايا الرئيس التنفيدي لشركة "اي ام & ار اس الـقابـضة": "يأتي توقيع المذكرة مع دائرة التنمية السياحية في عجمان بهدف بناء شراكة مثالية، ترسم خارطة طريق، لتفعيل الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لذات الغرض وفقاً لاختصاصات وأدوار كل جهة، بما يسهم في المحصلة النهائية بتجويد العمل وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي."

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/