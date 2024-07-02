دبي، 2 يوليو 2024: وقعت "إي آند"، المجموعة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، مذكرة تفاهم مع شركة "إريكسون" لإطلاق برنامج "&Excelerate". والذي يهدف إلى تطوير المهارات التكنولوجية للكوادر الإماراتية العاملة في "إي آند" ضمن برنامج مكثف يمتد على مدار 12 شهراً.

ويركز البرنامج على تمكين نخبة من المواهب الإماراتية الشابة في مجموعة "إي آند" ضمن برنامج "&Excelerate"، والذي يركز على تعزيز مواهبهم في التقنيات الرائدة مثل الجيل الخامس وعلوم البيانات والحوسبة السحابية بإشراف مدربين خبراء، وذلك بهدف تطوير حلول مبتكرة داخل الشركة، وجعلهم خبراء في قطاع التقنيات الناشئة.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة "إي آند": «نلتزم في "إي آند" بشكل راسخ بدعم المواهب الإماراتية للوصول إلى أقصى قدراتهم لا سيما في قطاع التكنولوجيا. وتمثل شراكتنا مع "إريكسون" خطوة هامة نحو تحقيق هدفنا في بناء الجيل القادم من قادة التكنولوجيا الإماراتيين، انسجاماً مع التزامنا بصقل المواهب الإماراتية، وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. إن هذا البرنامج سيشكل نقطة الانطلاق لنجاحهم، إذ يوفر لهم تدريباً شاملاً ويضمن اندماجهم السلس في رحلة "إي آند" الطموحة في قطاع التكنولوجيا».

وقال إيكو نيلسون، نائب الرئيس في شركة "إريكسون"، ورئيس وحدة العملاء العالمية الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة "إي آند": «تفتخر إريكسون بمشاركتها في هذا البرنامج لتطوير المواهب الإماراتية الشابة والمساهمة في تنمية رأس المال البشري في دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ ما يقرب من 50 عامًا، كنا جزءًا من نسيج التطور التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد برنامج "&Excelerate" هو أحدث فصل في تعاوننا التاريخي مع "إي آند" ويمثل خطوة تغيير لتطوير الجيل القادم من قادة التكنولوجيا وتزويدهم بالمعرفة والمهارات وأفضل الممارسات العالمية لتمكينهم من التفوق في عالم تتزايد فيه المنافسة. بالتعاون مع "إي آند"، نحن لا نبني الشبكات فحسب؛ نحن نبني مستقبلًا رقميًا مستدامًا ونمكن جيلًا من حل المشكلات المجهزين بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية من خلال التكنولوجيا».

يأتي برنامج "&Excelerate" في أعقاب إطلاق عدد من البرامج الموجهة نحو تعزيز أجندة التوطين في "إي آند"، كما تؤكد شراكة المجموعة مع برنامج "نافس" الذي أطلقه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، التزامها باستقطاب المواهب الإماراتية وتمكينها.

وبالاستناد إلى قاعدة المواهب الإماراتية القوية في "إي آند" والتي تبلغ 53 بالمئة، تسعى الشركة إلى تعزيز حضور المواطنين الإماراتيين في قطاع التكنولوجيا، وضمان مساهمتهم الفعالة في تقدم ونمو دولة الإمارات. وإلى جانب امتلاكها أعلى معدلات التوطين من فئتها في دولة الإمارات، تشكل النساء الإماراتيات نسبة 79 بالمئة من إجمالي عدد الموظفات، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الشركة.

كما تحرص "إي آند" على توفير بيئة عمل إيجابية من خلال تشجيع المواهب على الإبداع والابتكار. وتعمل الشركة على إعداد موظفيها للمستقبل من خلال عدد من المبادرات الرامية إلى رفع مستوى مهاراتهم وإعادة تشكيلها مثل برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، وبرنامج "CitzenX" لتعزيز المهارات، وبرنامج "ترخيص القيادة"، وبرنامج تطوير القيادة التنظيمية للمجموعة "GOLD" المخصص للقيادة العليا في المجموعة.

وتحظى "إي آند" بمكانة رائدة في تصنيفات العلامات التجارية لجهات العمل وتطوير المواهب في دولة الإمارات، ونالت مؤخراً المرتبة الأعلى ضمن قطاع الاتصالات في مؤشر "براند فاينانس لأفضل جهات العمل في العالم" لعام 2024.

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