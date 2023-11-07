لتمكين الجيل الجديد من الطلاب والمعلمين رقمياً

أبوظبي: أطلقت &e البرنامج التدريبي للبرمجة (I Speak Code&) في خطوة تعكس حرص &e على تطوير المهارات في علوم البرمجة والحاسوب عبر منهج مكثّف يمتد إلى 8 أسابيع.

ويُعَدُّ (I Speak Code&) البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات ضمن خطة مشتركة تقودها &e بالتعاون مع (Code.org)، وهي منظمة تركِّز على توسيع نطاق تعليم علوم الكمبيوتر في المدارس، وبدعم من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، التي توفِّر أحدث المرافق والتسهيلات للمبادرة.

ويستهدف برنامج (I Speak Code&) الأطفال بين 5 أعوام و12 عاماً ويشمل تعليم أساسيات البرمجة بالاعتماد على مناهج (Code.org)، وذلك لمدة أربع ساعات من أيام السبت، ومن المقرَّر أن يعرض الطلاب مشروعاً في نهاية البرنامج خلال حفل التخرُّج بتاريخ 18 نوفمبر.

وبعد إعدادهم بالمهارات اللازمة، تشمل المرحلة المقبلة من البرنامج التدريبي الفئةَ العمرية للطلاب الأكبر سنّاً، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاماً و12 عاماً؛ حيث يتمُّ إلحاقهم بمناهج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وتتولَّى إدارةَ البرنامج التدريبي نُخْبَةٌ مختارة من أبرز المختصين بعلوم الحاسوب من جميع أنحاء دولة الإمارات، والذين خضعوا لتدريب مكثف من (Code.org) لتعزيز مهاراتهم، ولضمان تقديم المنهج الدراسي بشكل فعال للمتدربين الصغار.

وبهذه المناسبة، قالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في &e: "تؤمن e& بأهمية إعداد وتمكين الأجيال الشابة من مواكبة التقنيات الجديدة واختبارها والمساهمة في صياغة مستقبلها، وذلك بالنظر إلى التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا. إذ لم تُعَدُّ البرمجةُ اليوم مجردَ مهارة؛ بل إنها لغة المستقبل، وبالتعاون مع Code.org، نستهدف أن يُتقنها جميع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة".

وأضافت المنصوري: "تبرز أهمية تعليم البرمجة في تزويد المتدربين بمهارات أساسية متعددة مثل حل المشكلات، والعمل الجماعي، والتفكير النقدي، والإبداع، والمرونة، والثقة بالنفس. إذ بات من الضروري تمكين هذه المهارات في قادة المستقبل بغض النظر عن المسار الوظيفي الذي يختارونه".

ويجسِّد برنامج (I Speak Code&) طموحَ دولة الإمارات لريادة المستقبل الرقمي، ويتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم في دعم الطلاب في دولة الإمارات، كما تلتزم &e بتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الإمارات، مع التركيز على البرمجة باعتبارها مهارة حيوية لجميع الأطفال.

وحقَّق البرنامج التجريبي الذي جرى إطلاقه لأبناء موظفي &e نجاحاً ملحوظاً، على أن يتم توسيع نطاقه ليشمل المزيد من الطلاب في مختلف إمارات الدولة خلال العام المقبل، إلى جانب تمكين المعلمين رقمياً.

وباعتبارها الشريك الرئيسي لمنظمة (Code.org) في المنطقة، تتطلَّع &e إلى التعاون في مبادرات مماثلة، ومنها حملة "ساعة البرمجة" (Hour of Code) وهي مبادرة طموحة تحظى بدعم وزارة الذكاء الاصطناعي ووزارة التربية والتعليم، وتشجِّع جميع الأطفال في دولة الإمارات على بدء خطواتهم الأولى في عالم البرمجة.

#بياناتشركات

- انتهى -