أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت &e المؤسسات اليوم عن انضمام المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف" ليصبح عضواً رسمياً في منصة تريد كونكت الإمارات (UAE Trade Connect).

منصة تريد كونكت الإمارات هي منصة للتكنولوجيا المالية القائمة على تقنية البلوك تشين والتابعة لـ & e المؤسسات، وهي أول منصة تجارية قائمة على تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الاحتيال في مجال التمويل التجاري، أنشئت في إطار مشروع مشترك بالتعاون بين &e المؤسسات والقطاع المصرفي في الدولة، وتهدف لتقديم الحلول السحابية لاكتشاف المعاملات المشبوهة ومنع الاحتيال والازدواجية في التعاملات، وتدعم مجموعة واسعة من خدمات التعاملات التجارية عبر توثيقها بشكلٍ أسرع.

تم التوقيع خلال حفل أُقيم في مقر المصرف الرئيسي في أبوظبي بتاريخ 12 يوليو 2023 بين ممثلي الطرفين غراهام فيتزجيرالد، الرئيس التنفيذي للمصرف، وذو القرنين جافيد الرئيس التنفيذي لشركة تريد كونكت الإمارات.

وأشار غراهام فيتزجيرالد، الرئيس التنفيذي للمصرف، إلى أهمية توحيد الجهود في القطاع المصرفي ودعم التحول الرقمي في العمليات المصرفية، وأضاف: "يشكل تعاوننا مع تريد كونكت الإمارات خطوة هامة تعكس مدى التزامنا بالتحول الرقمي والابتكار، وسعينا المتواصل لمكافحة الاحتيال في مجال التمويل التجاري من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول لإنشاء بيئة مصرفية آمنة وفعالة، مما يضمن حماية عملائنا وتعزيز تجربتهم المصرفية بالإضافة إلى النهوض بقطاع الخدمات المالية والمصرفية في الدولة".

ورحب ذو القرنين جافيد، الرئيس التنفيذي لـشركة تريد كونكت الإمارات، بانضمام المصرف جنباً إلى جنب مع 11 من البنوك الأخرى في الدولة إلى المنصة قائلاً: "يسعدنا انضمام المصرف للاستفادة من خدمات منصة تريد كونكت الإمارات في كشف الاحتيال في معاملات التمويل التجاري وتعميمها على كافة البنوك الأعضاء وحمايتهم منها. إذ تعالج منصة تريد كونكت الإمارات شهرياً معاملات تجارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم، وكشفت خلالها العديد من محاولات الاحتيال في التعاملات البنكية، مما يبرز أهمية دورها كمنصة تقدم حلولاً مميزة لحماية وأمان المعاملات والخدمات المالية المصرفية".

يقود "المصرف" التحول الرقمي والابتكار في أنظمته المصرفية لتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتضيف عضوية تريد كونكت الإمارات إمكانية تعزيز أنظمته للحد من الاحتيال، وتوفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتهم التمويلية وتغذية رأس المال العامل لديهم. وتواصل تريد كونكت العمل على تطوير تقنيات وحلول جديدة تعود بالنفع على القطاع المصرفي بأكمله.

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حول &e المؤسسات

تجمع &e المؤسسات بين مرونة خدمات التكنولوجيا الرقمية وقوة شركات الاتصالات لتمكين المؤسسات الكبيرة، والحكومات، والشركات من التحول الرقمي واستكشاف إمكاناتهم الرقمية، وتركز على الخدمات الاحترافية المدارة رقمياً وذلك من خلال الحلول السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي. مما يعزز نمو الأعمال ويدفع الاقتصادات لتكون أكثر ذكاءً، وأماناً، واستدامةً في المستقبل.

تعمل &e المؤسسات حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وتقدم حلولاً رقمية قيمة ومبتكرة؛ من خلال تمكين المشروعات المستدامة، والمدن الأكثر أماناً، والخدمات الحكومية المتطورة، والرعاية الصحية الرقمية، بالإضافة إلى دعم قطاعات التعليم، والخدمات المصرفية الرقمية، والصناعات الآلية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.

ومن خلال سجل حافل بالنجاح في تصميم وتقديم وتشغيل المشروعات الكبيرة والحلول الرقمية الذكية والآمنة، تقدم &e المؤسسات خدمات شاملة في الاستشارات، ونماذج الأعمال، وتصميم الحلول، وإدارة البرامج، والتنفيذ والتسليم، وتقديم الدعم بعد التنفيذ.

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