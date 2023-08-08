أبوظبي: علنت "اتصالات من &e" اليوم عن إطلاق خدمتها الأحدث "Wi-Wi-Fi as a Service”"، وهي حل متطور صُمّم خصيصاً لدعم قطاع الأعمال عبر توسيع نطاق وتغطية إشارة الاتصال اللاسلكي Wi-Fi على امتداد مقر عملها.

وطورت "اتصالات من &e" الخدمة الجديدة تلبيةً للاحتياجات المحددة للشركات التي تتطلب تغطية قوية للاتصال اللاسلكي بالإنترنت وذلك في المناطق التي تتميز بكثافة المستخدمين. كما يمكن تزويد الخدمة ونقاط الوصول (Access Points) للشركات كافة، بغض النظر عن مزود خدمة الإنترنت الحالي لديها، مما يتيح للشركات ميزة تنافسية عبر توفير خدمة Wi-Fi مدارة وموثوقة وبأسعار معقولة لتلبية احتياجات عملائهم التي تتطلب اتصال قوي بشبكة الإنترنت

وتشمل هذه الخدمة آلية تثبيت وإعداد متكاملة ودعم شامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة الى ميزة تخفيض النفقات التشغيلية، مما يتيح للشركات الارتقاء بـخدمة Wi-Fi مميزة دون الحاجة الى الاستثمار في ترقية البنية التحتية لديها.

كما تمكن الخدمة الشركات من تحسين مستويات الاتصال لديها وقدرتها على التفاعل مع العملاء، حيث يوفر حل "Wi-Fi As a Service" مجموعة متنوعة من الميزات التنافسية لمساعدة الشركات على تطوير التجربة الرقمية للعملاء والزوار بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية الأعمال لموظفيها.

وبهذه المناسبة، قال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في اتصالات من &e: "تساهم خدمة ’ Wi-Fi As a Service ‘ في تغيير طريقة العمل الحالي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لها حلاً مميزاً وبتكلفة مناسبة وهي قابلة للتطوير تبعاً لاحتياجاتها الخاصة. كما يفتح هذا الحل أمام الشركات آفاقاً جديدة للازدهار في عالم تسوده تقنيات الاتصال الحديثة. وقد تم تصميم هذه الخدمة المدارة بعناية لتلبية الاحتياجات المحددة للشركات، وبذلك تشكل نقلة نوعية في عالم الاتصالات للأعمال كالمكاتب والمقاهي والمطاعم والعيادات ومراكز الأعمال".

وتتولى "اتصالات من &e" عملية التنفيذ بالكامل، بدءاً من توفير الأجهزة وتسليمها وصولاً إلى التثبيت والإعداد لضمان تجربة سلسة وخالية من التحديات.

وأضاف عصام: "نلتزم بتوفير تجربة Wi-Fi ثرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من البقاء على اتصال دائم بالإنترنت بطريقة لم تعهدها من قبل، والاستفادة من الخدمات الموثوقة التي نقدمها لتطوير شبكة Wi-Fi الخاصة بهم".

توفر خدمة As a Service” “Wi-Fi المدارة باقات متعددة تعتمد على عدد نقاط الوصول المطلوبة وعدد المستخدمين وذلك بأسعار منخفضة تبدء من 125 درهماً شهرياً، وبذلك , تحتاج الشركات فقط إلى سداد رسوم الخدمة بصورة شهرية دون أن تتكبد التكاليف الأولية لشراء الأجهزة وخدمات التثبيت.

يوفر الحل الذي تقدمه "اتصالات من &e" نقاط وصول وكابلات ذات جودة عالية تتوافق مع متطلبات قطاع الأعمال، مما يضمن للشركات أداء عالياً وموثوقاً للاتصال اللاسلكي بالإنترنت. ولدعم حل الـ "Wi-Fi As a Service “بشكل مستمر، تقدم الشركة أيضا خدمات المساعدة والدعم عن بعد على مدار الساعة وطوال فترة توفير الخدمة.

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