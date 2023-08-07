الحدث الأول من نوعه سيتيح لعشاق Galaxy إمكانية الطلب المسبق لأجهزة سلسلة Galaxy Z وسلسلة Tab S9 وسلسلة Galaxy Watch6 في ميتافيرس e& universe

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 07 أغسطس 2023: احتفاء بإطلاق e& universe وتسليط الضوء على إمكاناتها الكاملة؛ تعاونت e& مع سامسونج جلف للإلكترونيات لاستضافة حدث Galaxy Unpacked في ميتافيرس e& universe. وسيتيح الحدث للمستخدمين إمكانية الطلب مسبقاً على أجهزة Galaxy المفضلة لديهم في الفضاء الافتراضي والاستفادة من عروض الاستثنائية التي خصصتها سامسونج عند الطلب المسبق على أجهزتها الجديدة.

وفي حدث Galaxy Unpacked الذي أقيم في كوريا لأول مرة، كشفت سامسونج النقاب عن عدد هائل من الأجهزة الجديدة التي تضمنت هاتفي Galaxy Z Fold5 وGalaxy Z Flip5 وسلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 وسلسلة ساعات Galaxy Watch6.

وهذه المرة الأولى في المنطقة التي تتعاون فيها سامسونج مع مجموعة تكنولوجيا عالمية رائدة مثل &e لاستضافة حدث استثنائي على غرار Unpacked في عالم الميتافيرس.

وبهذه المناسبة، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات من &e": "تلتزم&e بتعزيز الشراكات التي تدفع عجلة الابتكار. ويسعدنا التعاون مع سامسونج واستضافة حدثها العالمي المميز Unpacked Galaxy في ميتافيرس e& universe، لتسليط الضوء على كامل إمكانات العالم الافتراضي".

وأضاف الخولي: "من المتوقع أن يساهم إطلاق e& universe في إعادة صياغة الآلية التي نستخدمها للتفاعل والاستكشاف والإبداع في العالم الافتراضي، مما يوفر لجميع مستخدمينا تجربة غامرة بكل معنى الكلمة. ونعتز بهذا التعاون المشترك الذي نتطلّع من خلاله إلى رسم الملامح المستقبلية للميتافيرس، انسجاماً مع التزامنا المتواصل في تعزيز التجارب الرقمية".

من جانبه قال دوهي لي رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات: "يمثل الدعم الهائل الذي يوليه شركاؤنا من مشغلي الاتصالات على غرار &e، لاسيما خلال مرحلة إطلاق المنتجات، مصدر فخر كبير لنا في سامسونج.

الأمر الذي ينسجم كلياً مع سعينا المتواصل لتجاوز حدود المألوف، وتعزيز التفكير الإبداعي والمستقبلي، وتشجيع التعاون المفتوح مع رواد القطاع. وفي حين شكّلت استضافة حدثنا العالمي Unpacked Galaxy في ميتافيرس e& universe علامة فارقة بالنسبة لنا، فإننا نتطلع قدماً نحو إطلاق المزيد من هذه الشراكات ومواصلة تزويد عملائنا بتقنيات تتخطى توقعاتهم".

واختارت &e من كوكب المريخ موقعاً افتراضياً لمنصة الميتافيرس وتحديداً في منطقة "أركاديا بلانيتيا"، انسجاماً مع "الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030" لدولة الإمارات ونجاح مهمة مسبار الأمل، أول مهمة لاستكشاف الفضاء تقودها دولة عربية. وتهدف e& universe لمنح المستخدمين تجارب عالم رقمي غامرة ونابضة، متيحاً لهم مساحة لاستكشاف العديد من المجالات الحافلة بالتشويق والمتعة، بما في ذلك منزل e& universe الافتراضي (e& universe Virtual Home) ومتجر e& universe (e& universe Shop) وساحة واستاد e& universe (e& universe Arena & Stadium).

يذكر أن حدث Unpacked Galaxy في e& universe قد أتاح لعملاء سامسونج طلب أجهزة Galaxy المفضلة لديهم مسبقًا أثناء تواجدهم في الميتافيرس، والاستفادة من عروض الطلب المسبق الاستثنائية من سامسونج على الأجهزة الجديدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. يتضمن ذلك ترقيات مجانية لسعة التخزين والاشتراك المجاني في برنامج Samsung Care+ فضلاً عن مزايا الاستبدال وغيرها من مكافآت سامسونج والملحقات والاكسسوارات المجانية.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الأجهزة التي طرحتها سامسونج في حدث Galaxy Unpacked، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني:

www.etisalat.ae/ar/c/devices/mobile/samsung-galaxy-zfold5-zflip5.html

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حول &e:

تعد &e مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي والرقمي. ومع تحقيق إيرادات موحدة بقيمة 52.4 مليار درهم وصافي أرباح موحدة بقيمة 10 مليار درهم عام 2022، إلى جانب قوة تصنيفها الائتماني، تعكس المجموعة قوة أدائها المالي والتشغيلي على المدى الطويل.

وانطلاقاً من أبوظبي قبل أكثر من 4 عقود بصفتها أول مزود لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، تعمل المجموعة حالياً في 16 سوقاً على امتداد الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتوفر &e حلولاً رقمية مبتكرة، وخدمات اتصال ذكية، والجيل التالي من التقنيات، ويستفيد منها قاعدة واسعة من العملاء عبر قطاعات رئيسية تعتبر ركائز المجموعة، وهي اتصالات من &e، و&e إنترناشونال، و&e الحياة، و&e المؤسسات، وe& الاستثمار.

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تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والكاميرات والأجهزة المنزلية الرقمية والطابعات والمعدات الطبية وأنظمة الشبكات وأشباه الموصلات وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: http://news.samsung.com