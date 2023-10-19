تجربة تسوق آليه ومبسطة وشاملة داخل المتجر تم تنظيمها وتطويرها من اتصالات بالتعاون مع شركه أمدوكس

تم تطوير التطبيق المصمّم خصيصاً للمتاجر المستقلة ليمنح نظاماً متكاملاً مع إمكانية الإشراف على المعاملات الشرائية الذاتية داخل المتجر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أمدوكس (Amdocs) الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير البرمجيات والخدمات عن تعاونها مع اتصالات من &e لتفعيل و تشغيل الخدمات الرقمية الشاملة للبيع بالتجزئة داخل متجر EASE ذاتي التشغيل الأول من نوعه على مستوى العالم بقطاع الاتصالات، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتمتع العملاء في متجر EASE برحلة تسوق سلسة في متجر ذاتي التشغيل بالكامل، إذ يمكنهم اختيار وشراء المنتجات الخاصة بهم بخيارات متنوعة للدفع داخل المتجر وعند بوابة الخروج من خلال تطبيق خاص على الهاتف المتحرك، كما يتلقون تحديثات سريعة على سلة التسوق الرقمية الخاصة بهم أثناء قيامهم باستلام منتجاتهم داخل المتجر، مما يوفر لهم تجربة تسوق سلسة ومرنة.

وتتعاون اتصالات من &e، بالإضافة إلى شركة أمدوكس مع شركة تريجو، لدمج أحدث التقنيات والحلول وتقديمها في متجر EASE وتتضمن كاميرات متطورة، وواجهات عرض ذكية، ونظام الدفع السهل عند الخروج بهدف توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها للعملاء.

وفي هذا الإطار، قال عمرو خليفة، النائب الأول للرئيس، في قسم تفاعل العملاء وتطوير المنتجات في اتصالات من&e: "يوفر المتجر الذاتي الجديد معاييراً عالية للتميز في مجال البيع بالتجزئة ورضا العملاء، إذ يقوم بتعزيز الكفاءة بشكل كبير، وتقديم التجارب المميزة للعملاء دون أي وقت للانتظار ضمن المتجر. وبصفتنا رواد في تطوير المشهد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه الشراكة مع شركة أمدوكس تؤكد على التزامنا بقيادة الابتكار في المجال الرقمي في الدولة".

وقال أنتوني جونيتيليكي، رئيس مجموعة التكنولوجيا والإستراتيجية في أمدوكس: "يسعدنا العمل مع اتصالات من &e، لإحداث ثورة في تجربة البيع بالتجزئة داخل المتجر ذاتي التشغيل، ويعد تبسيط وتعزيز تجربة العملاء عبر تفاعلات العملاء أمرًا أساسيًا لاستمرار النمو لمقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم، لذلك نحن متحمسون لجلب أحدث التقنيات والابتكارات في مجال البيع بالتجزئة إلى سوق دولة الإمارات".

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لمحة حول اتصالات من &eـ، الإمارات

تعد "اتصالات من &e" ركيزة قطاع الاتصالات لمجموعة &e في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للشركة، إلى تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب مميزة للعملاء، وتطوير الأداء لتحقيق النجاح والنمو المستدام.

وللاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، تسعى اتصالات من &e إلى تطوير الخدمات الأساسية والرقمية من خلال الارتقاء بالحلول التي تقدمها للمستهلكين ودعم تحولهم الرقمي الذي يلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الألعاب والصحة والتأمين. وتواصل اتصالات من &e العمل كشريك موثوق ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين الاتصال وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة تدعم العملاء في عالم رقمي تسوده تقنيات الاتصال، تعمل اتصالات من &e على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

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