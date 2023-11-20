دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، مذكرة تفاهم مع "اتصالات من &e" لتعزيز العروض المقدمة لعملائها.

وبموجب اتفاقية التعاون الجديدة، ستتواصل "نخيل" مع عملائها الحاليين والجدد الذين يقومون باستئجار أو شراء العقارات عبر محفظتها في القطاع السكني وذلك عن طريق رسالة آلية تتيح لهم التواصل مباشرة مع "اتصالات من &e"، مما يسهل ويسرع الحصول على خدمات الإنترنت بما يضمن رحلة سلسة في تجارب العملاء.

وبهذه المناسبة، قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة "نخيل":"تؤكد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع ’اتصالات من &e‘ التزامنا تجاه عملائنا لتمكينهم من الحصول على الخدمات بسلاسة وكفاءة. بنقرة زر بسيطة، يمكن للعملاء الاتصال بمزود خدمة اتصالات والاستمتاع بتجربة رقمية سلسة. وسنواصل تعزيز العروض التي نقدمها لعملائنا من خلال تطوير منتجاتنا وخدماتنا والبحث عن شراكات ذات صلة بما يضمن توفير تجارب هادفة ومجزية".

من جانبه، قال عبدالله سالم المانع، مدير عام شركة "اتصالات من &e" في دبي: "يسعدنا التعاون مع ’نخيل‘ في إطار هذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز تجارب العملاء من حلول الاتصالات الرقمية التي نوفرها للعملاء بمرونة تامة. ونتشارك مع ’نخيل‘ ذات الرؤية المتمثلة في التركيز على العملاء من خلال إحداث تغيير إيجابي في خدمات الاتصال، ونتطلع إلى تحقيق أهدافنا المشتركة ضمن هذا التعاون المثمر".

وتأتي هذه الشراكة الجديدة في أعقاب التزام "نخيل" بشعار هويتها المؤسسية الجديدة "نبني لينعم الناس بالرخاء" وذلك من خلال التركيز على الارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار في دبي، وتعزيز المجتمعات والبناء من أجل مستقبل دبي، بما يتماشى مع دعم خطة دبي الحضرية 2040.

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