دبي: أعلنت شركة Oracle اليوم عن توسيع نطاق تعاونها بشكل كبير وملموس مع "اتصالات من إي آند" (e&). وفي إطار هذه الخطوة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لها، ستقوم "اتصالات من إي آند" (e&) بنشر مجموعات وحدات معالجة الرسومات (NVIDIA H100 GPU) ضمن منطقة Oracle Cloud Infrastructure المخصصة (OCI)، والتي ستتم استضافتها على مراكز بيانات الشركة. كما تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل توطين خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطويرها، والارتقاء بمستوى عروض الخدمات المقدمة في كامل محفظة منتجات "اتصالات من إي آند" (e&) وعملياتها التجارية.



وكانت e& قد اختارت منطقة (OCI) المخصصة كإحدى منصاتها السحابية الرئيسية وذلك في إطار مبادرة التحول الشاملة التي أطلقتها الشركة العام الماضي. وينسجم هذا القرار مع أهداف الشركة بتبسيط عملياتها وأنظمة دعم الأعمال وتحديثها، وتعزيز نمو محفظة خدماتها الرقمية. وستصبح "اتصالات من إي آند" (e&)، بفضل نشر مجموعات NIVDIA في منطقة سحابة Oracle المُخصصة، قادرة على الوصول إلى مصادر حوسبة مرنة وعالية الأداء ومتواجدة محلياً في المواقع والتي ستكون محورية في التطوير السريع لخدمات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي ودمجها في محفظتها خلال العامين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم "اتصالات من إي آند" (e&) بتوظيف منصة Oracle السحابية بهدف دمج خدمات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الأعمال الخاصة بها بما يسهم في تحسين كفاءة الأعمال والإجراءات التشغيلية الخاصة بها.



وستوفر إمكانيات الحوسبة المتنامية التي تقدمها وحدات معالجة الرسومات NVIDIA، إلى جانب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من OCI التي تضم شبكات بدون أنظمة تشغيل (bare matal) ومجموعات الذاكرة عن بُعد (RDMA)، لشركة "اتصالات من إي آند" (e&) مجموعة واسعة من خيارات تدريب الذكاء الاصطناعي، ما يتيح إمكانية التحديث السريع والقابل للتطوير لخدمات الذكاء الاصطناعي المبتكرة.



وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في "اتصالات من إي آند" (e&): "نحن ملتزمون في ’اتصالات من إي آند‘ (e&) بالابتكار المستمر بهدف المشاركة في خلق القيمة وتحقيق النمو لعملائنا. ونظراً لأن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تصميم خدماتنا وخصائصها المتميزة والفريدة، فإن منصة OCI هي البنية التحتية السحابية المناسبة التي ستزودنا بقدرات الذكاء الاصطناعي الأساسية، ما سيوفر لنا موارد حوسبة محلية في المواقع تمكننا من اكتشاف التطبيقات العملية الجديدة للذكاء الاصطناعي وتطويرها بسرعة وبتكلفة منخفضة وعلى نطاق واسع، كما ستسمح لنا بضبط وتدريب نماذج اللغات الكبيرة (LLM) خاصتنا".



من جانبه قال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول - سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في Oracle: "تعيد شركات الاتصالات تحديد معالم نماذج أعمالها وذلك في إطار جهودها للاستجابة للتوقعات المتغيرة للعملاء والمشهد المتوسع للأسواق. تحتل شركة ’اتصالات من إي آند‘ (e&) موقعاً متصدراً في هذا التحول، ونحن متحمسون لتوظيف قوة ومرونة إمكانات الذكاء الاصطناعي لمنصة OCI بهدف دعم مساعي الشركة في بناء الجيل التالي من الخدمات الرقمية المقدمة إلى المستهلكين والشركات".

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